Pin smartphone sắp 'lột xác' nhờ công nghệ mới

Theo PhoneArena, điểm mấu chốt ở công nghệ pin mới chính là không có cực dương. Mặc dù công nghệ này vẫn đang trong giai đoạn nguyên mẫu và chưa thể sản xuất hàng loạt, tuy nhiên nó hứa hẹn mang lại nhiều tiềm năng cho smartphone tương lai.

Vậy công nghệ pin không có cực dương là gì? Liệu chúng có thể xuất hiện trong smartphone ra mắt trong tương lai hay không?

Trước khi đi sâu vào công nghệ pin mới, chúng ta cần hiểu rõ pin là thiết bị lưu trữ năng lượng thông qua quá trình điện hóa, bao gồm ba thành phần chính: cực dương, cực âm và chất điện giải. Khi sạc, nguồn điện di chuyển các hạt mang điện từ cực âm qua chất điện giải đến cực dương, nơi năng lượng được lưu trữ. Khi sử dụng, các hạt này di chuyển ngược lại để cung cấp năng lượng cho thiết bị.

Đối với công nghệ pin không có cực dương, đây là công nghệ được phát triển bởi tập đoàn ô tô Volkswagen, sử dụng một bộ thu dòng điện thay vì cực dương truyền thống. Lá kim loại mỏng này hoạt động như cực dương trong quá trình sạc và "biến mất" khi xả.

Còn được gọi là pin "anode tạm thời", công nghệ pin này mang đến nhiều ưu điểm. Đầu tiên, dung lượng pin được tăng cường cho phép tích lũy nhiều hạt mang điện hơn, với mật độ năng lượng đạt khoảng 1.270 Wh/L, gần gấp đôi so với pin lithium-ion hiện tại. Thứ hai, quy trình sản xuất đơn giản hơn giúp giảm chi phí và làm cho pin nhẹ hơn.

Tuy nhiên, công nghệ pin này vẫn gặp phải một số thách thức. Quá trình tạo ra và phân hủy cực dương không hiệu quả dẫn đến cặn lithium tích tụ trên bộ thu dòng điện và làm giảm dung lượng hiệu dụng và có thể gây hư hại cho pin.

Theo các chuyên gia, công nghệ pin không có cực dương hiện vẫn còn ở giai đoạn sơ khai và có thể mất ít nhất 5 năm nữa mới có thể sản xuất hàng loạt. Trong thời gian chờ đợi công nghệ pin mới xuất hiện, nhiều giải pháp thay thế cho pin lithium-ion đang được nghiên cứu nhằm hướng đến tương lai smartphone có thể hoạt động cả tuần mới phải sạc lại.