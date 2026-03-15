Thời của smartphone màn hình 7 inch đã đến

Theo PhoneArena, nhiều người hiện nay không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến những chiếc smartphone có giá khoảng 400 USD đi kèm pin dung lượng lên đến 10.000 mAh. Trong khi đó, Samsung vẫn giữ nguyên dung lượng pin 5.000 mAh cho dòng Galaxy S Ultra cao cấp suốt 7 năm qua, bao gồm cả mẫu Galaxy S26 Ultra mới nhất. Ngược lại, ngoại trừ Apple, nhiều hãng khác đã bắt đầu cung cấp các sản phẩm dung lượng pin từ 6.500 mAh trở lên.

Sự phát triển này đang tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp pin, đặc biệt là công nghệ pin silicon-carbon đang được áp dụng trong các điện thoại Trung Quốc gần đây. Đây là công nghệ pin cho phép các tế bào pin lưu trữ nhiều năng lượng hơn trong cùng một không gian.

Tuy nhiên, để đạt được thời gian sử dụng thực sự kéo dài trong 2 ngày, các tế bào pin cần phải lớn hơn một chút, điều có thể dẫn đến việc các nhà sản xuất phải thiết kế điện thoại dày hơn - một thiết kế không phải người tiêu dùng nào cũng ủng hộ.

Người dùng ủng hộ smartphone màn hình lớn

Cuộc khảo sát của PhoneArena khi được hỏi về việc liệu màn hình 7 inch có cải thiện hay làm giảm trải nghiệm sử dụng hay không, kết quả cho thấy chỉ 33,88% người dùng tỏ ra hào hứng với điện thoại màn hình lớn hơn, trong khi gần 50% cho rằng điều này không còn thú vị.

Quan trọng hơn, một số ý kiến cho rằng điện thoại màn hình lớn hơn có thể khiến máy tính bảng 8 inch trở nên lỗi thời, từ đó giảm bớt một thiết bị trong quá trình sử dụng. Một ví dụ điển hình cho xu hướng này là chiếc Huawei Mate 70 Air, một "quái vật" với màn hình 7 inch và pin 6.500 mAh. Điện thoại gập cũng không đứng ngoài cuộc cách mạng, như Honor Magic V6 có màn hình 7,95 inch đi kèm pin 7.150 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 120W.

Mặc dù màn hình lớn có thể tiêu tốn nhiều năng lượng hơn, nhưng các tấm nền hiện đại đang ngày càng tiết kiệm năng lượng. Chẳng hạn, tấm nền của Galaxy S26 Ultra được thiết kế để tiêu thụ ít năng lượng nhất có thể, trong khi các chip cao cấp như Snapdragon 8 Elite Gen 5 cũng được tối ưu hóa để giảm mức tiêu thụ năng lượng.

Với những thay đổi này, smartphone trong tương lai có thể chứng kiến sự gia tăng của các mẫu điện thoại lớn hơn 7 inch và đi kèm pin dung lượng cao hơn. Tuy nhiên, điều đó sẽ kéo theo việc không ít người cảm thấy tiếc nuối cho những chiếc điện thoại nhỏ gọn, vốn mang lại cảm giác thoải mái hơn trong quá trình sử dụng.