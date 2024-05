Pink chia sẻ lý do không muốn thay thế Katy Perry làm giám khảo American Idol

Những cái tên khác được mong chờ còn có Kelly Clarkson - người chiến thắng mùa đầu tiên của American Idol vào năm 2002. Cô được đánh giá là thí sinh thành công và nổi tiếng nhất của show truyền hình thực tế này. Với những bản hit đình đám như Stronger, Because of you, Catch my breath, Kelly được khán giả ưu ái gọi với những biệt danh "Original American Idol" hay "Queen of Covers"