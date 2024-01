Plants vs. Zombies 3 đã chính thức phát hành

Theo The Verge, đã gần 5 năm trôi qua kể từ khi EA công bố phần thứ ba của trò chơi di động ăn khách Plants vs. Zombies, giờ đây đã đến lúc cộng đồng hâm mộ được trải nghiệm tựa game ‘trồng cây bắn thây ma’ nổi tiếng này.

Theo đó, nhà phát hành EA đã tiết lộ Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia (PvZ3) đã chính thức ra mắt đợt đầu tiên giới hạn ở một số quốc gia, bao gồm Anh, Hà Lan, Úc, Philippines và Ireland.

Một cảnh trong phần Plants vs. Zombie 3 do EA chia sẻ

EA

Giống như các phần trước, PvZ3 vẫn đi theo phong cách trò chơi thủ thành, yêu cầu người chơi ‘bày binh bố trận’ các loại cây cỏ để chống lại lũ thây ma đang tiến đến ngôi nhà. EA cho biết trò chơi mới sẽ có sự trở lại của các loại thực vật cũ và xuất hiện thêm các nhân vật mới, cùng với lối chơi đậm chất phong cách chiến đấu cổ điển của phần đầu tiên. PvZ3 sẽ được chơi miễn phí, nhưng vẫn có các giao dịch nhỏ trong game để mua vật phẩm.

Trò chơi Plants vs. Zombies gốc được phát hành trên PC và Mac vào năm 2009 trước khi có mặt trên các thiết bị di động. Trò chơi đã mở rộng sang nhiều nền tảng hơn sau khi EA mua lại nhà phát triển của PopCap Games vào năm 2011. Điều đó cũng dẫn đến sự phát triển của Plants vs. Zombies 2, ra mắt vào năm 2013. Đó cũng là khoảng thời gian trò chơi chuyển từ thể loại trả phí (2.99 USD) thành miễn phí.

EA cho biết PvZ3 sẽ có mặt ở nhiều quốc gia hơn vào một thời điểm trong tương lai, sau khi công ty thu thập đủ phản hồi từ cộng đồng từ giai đoạn ra mắt giới hạn ban đầu.