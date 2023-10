Play Together VNG giành 2 giải thưởng tại YouTube Works Awards

YouTube Works Awards là giải thưởng đặc biệt của YouTube nhằm vinh danh những chiến dịch có video quảng cáo nổi bật nhất Việt Nam trên nền tảng này. Tại Lễ trao giải, tựa game Play Together VNG của nhà phát hành VNGGames đã được vinh danh ở 2 hạng mục The Collaborator và The All Action Hero.

Cụ thể, tựa game này giành giải 1 hạng mục The Collaborator, hạng mục vinh danh những thương hiệu có sự kết hợp hiệu quả và sáng tạo nhất với cộng đồng YouTube Creators (nhà sáng tạo nội dung). Ở hạng mục The All Action Hero vinh danh các chiến dịch thành công trong việc tối ưu hóa khả năng thúc đẩy hành động của nền tảng YouTube, chiến dịch ra mắt Play Together VNG tại Việt Nam cũng xuất sắc giành giải 2 với những kết quả ấn tượng.

Đội ngũ Play Together nhận giải tại Lễ trao giải YouTube Works Awards VNG

Trong chiến dịch ra mắt game vào năm 2022, Play Together VNG đã tung ra TVC Cùng nhau về nước, lấy ý tưởng từ việc chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu của các streamer đến với "ngôi nhà mới" Play Together VNG. Tựa game này cũng cho ra mắt Bài hát chuyển nhà Play Together VNG sử dụng giai điệu quen thuộc với người Việt, đặc biệt là các game thủ nhí, hướng dẫn cụ thể từng thao tác chuyển đổi, giúp người xem dễ dàng ghi nhớ và thực hiện.



Cả TVC và Bài hát chuyển nhà nhanh chóng thu hút cộng đồng game thủ trẻ tại Việt Nam nhờ nắm bắt đúng tâm lý của GenZ và cả mong muốn của các bạn trẻ khi mang tựa game hot nhất năm 2021 về "nhập hộ khẩu" Việt Nam. Chiến dịch cũng đạt được thành công nhờ lựa chọn đúng "Người tiên phong" - các KOL dẫn dắt xuyên suốt các giai đoạn ra mắt game để truyền cảm hứng cho mọi người nhằm đạt mục tiêu chiến dịch.

Play Together VNG giành chiến thắng cao nhất tại hạng mục The Collaborator VNG

Không dừng lại ở đó, Play Together VNG còn sở hữu cộng đồng hàng trăm nhà sáng tạo nội dung đông đảo và đa dạng trong cả độ tuổi, phong cách sáng tạo và đối tượng người xem. Số lượng người theo dõi các nhà sáng tạo của Play Together đã vượt mốc 30 triệu. Các video về Play Together VNG thu hút 70 triệu lượt xem mỗi tháng trên YouTube góp phần lan tỏa sức hút của tựa game này, đồng thời mang thương hiệu ra khỏi giới hạn của một tựa game và trở thành một chủ đề giải trí được yêu thích trên nền tảng YouTube. Chính điều này đã giúp Play Together VNG trở thành thương hiệu xuất sắc giành vị trí cao nhất ở hạng mục The Collaborator tại Lễ trao giải YouTube Works Awards Việt Nam 2023.



Bà Ngô Thị Soa đại diện cho VNGGames chia sẻ:"Chúng tôi rất vui mừng và bất ngờ khi được xướng tên tại Lễ trao giải YouTube Works Awards. Giải thưởng này là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho những nỗ lực của đội ngũ Play Together VNG trong việc mang đến cho người chơi nhiều giá trị giải trí hơn cả một sản phẩm game".

Play Together VNG là phiên bản phát hành tại Việt Nam của Play Together "hot trend" mùa dịch. Trong thời gian giãn cách, thế giới ảo Play Together đã trở thành sân chơi kết nối hàng triệu người trên thế giới. Ở đây, người chơi có thể "kiếm tiền" bằng cách câu cá, giúp bác cảnh sát tìm đồ thất lạc, giúp bác lao công nhặt rác, giúp nhân viên bán hàng giao pizza hay tham gia các trò chơi mimi game, tiệc tùng, concert, thậm chí là đến trường học để giao lưu và làm quen những người bạn mới.

Tính đến tháng 9.2023, Play Together VNG đã đón gần 30 triệu người chơi chỉ trong hơn 1 năm ra mắt. Số lượng người chơi truy cập vào game mỗi ngày thường xuyên nằm ở mức 2 triệu game thủ. Với cộng đồng đông đảo, tựa game liên tục đạt Top 1 trên các bảng xếp hạng game miễn phí của App Store và Google Play. Đồng thời, Play Together VNG cũng đạt Top 5 hạng mục Game của năm tại Vietnam GameVerse 2023.

Không chỉ tích cực trong các hoạt động xây dựng cộng đồng trên các nền tảng trực tuyến, Play Together VNG còn thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động offline ấn tượng. Offline Trải nghiệm chuyển đổi phiên bản Play Together VNG vào tháng 6.2022 quy tụ hơn 30 nhà sáng tạo nội dung và phóng viên báo chí. Chiếc lồng đèn Trung thu Thỏ Khổng Lồ được đặt tại Cresent Mall (Q.7, TP.HCM) vào mùa Trung thu năm 2022 đã thu hút ngàn bạn trẻ cùng chụp hình check-in và chia sẻ trên mạng xã hội.

Với mong muốn lan tỏa niềm vui, Play Together VNG đã gửi tặng hàng ngàn chiếc lồng đèn và tổ chức đêm hội Trung thu cho các bạn nhỏ tại làng trẻ SOS TP.HCM và Hà Nội. Hành trình Xe Kem Mùa Hè lăn bánh tới 19 tỉnh thành trên cả nước, tặng hàng ngàn phần kem mát lạnh tới các bạn nhỏ ở TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội. Sự kiện Offline Xe Kem Mùa Hè cũng đón nhận hơn 20.000 người tham gia ở cả 3 miền. Tại Vietnam GameVerse 2023, khu vực giao lưu của VNGGames và Play Together VNG cũng đón hơn 1.000 lượt game thủ đến tham gia các hoạt động.