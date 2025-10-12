PNJ được JWA vinh danh về phát triển bền vững

Bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó chủ tịch HĐQT PNJ nhận chứng nhận từ đại diện ban tổ chức Ảnh: Tuấn Vũ

Theo ban tổ chức, PNJ là một trong số ít doanh nghiệp đặt ra chuẩn mực ‘vàng’ trong việc xây dựng, thực hành và quản trị chiến lược phát triển bền vững. Việc PNJ được vinh danh ở hạng mục ‘Sustainability Leadership’ (lãnh đạo phát triển bền vững xuất sắc) đã minh chứng cho những nỗ lực của ban lãnh đạo khi tích hợp chiến lược ESG vào chiến lược phát triển tổng thể của công ty, kiến tạo giá trị thiết thực cho các bên hữu quan.

Cụ thể, giải thưởng đánh giá tổng hòa trên nhiều tiêu chí, nhấn mạnh vào năng lực lãnh đạo của tổ chức: Tầm nhìn lãnh đạo trong dài hạn (Visionary Leadership); đổi mới và khả năng thích ứng (Innovation and Adaptability); lộ trình phát triển bền vững rõ ràng (Sustainability Roadmap).

Tại sự kiện, ban tổ chức cho biết đại diện ngành kim hoàn Việt Nam đã đáp ứng xuất sắc tất cả tiêu chí trên nhờ tầm nhìn cấp tiến và năng lực thực hành, quản trị ESG toàn diện ở cả 3 trụ cột: môi trường (E), xã hội (S) và quản trị (G). Điều này, trở thành sức mạnh cạnh tranh cốt lõi để giúp PNJ vượt qua biến động thị trường và không ngừng tăng trưởng bền vững.

Bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó chủ tịch HĐQT PNJ cho biết: ‘Kiên định thực hành các trụ cột ESG là nền tảng vững chắc, giúp chúng tôi duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, gia tăng sức hấp dẫn trên thị trường vốn, đồng thời kiến tạo giá trị tích cực cho cổ đông, người lao động và cộng đồng xã hội’.

Từ góc độ quản trị, PNJ đã ra mắt Ủy ban ESG từ giữa năm 2022. Tuy nhiên, thực tế công ty đã có hành trình 37 năm bền bỉ theo đuổi triết lý phát triển bền vững ‘đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp’.

PNJ hiện là nhà bán lẻ trang sức và Lifestyle hàng đầu Việt Nam có quy mô hơn 428 cửa hàng trên toàn quốc, với gần 9.000 nhân sự, trong đó phải kể đến đội ngũ thợ kim hoàn lên đến 1.700 người. PNJ nhiều năm liền được vinh danh là môi trường làm việc hạnh phúc của người lao động với chính sách phúc lợi vượt trội.

Bên cạnh đó, PNJ cũng tiên phong thực hiện nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội như: Giấc mơ Lọ Lem, Siêu thị mini 0 đồng, Gia đình trẻ hạnh phúc, Nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam… góp phần thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương.

Chiến lược ESG đúng đắn mang lại kết quả kinh doanh vượt trội cho PNJ. Năm ngoái, công ty xác lập kỷ lục mới về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế, lần lượt là 37.823 tỉ đồng và 2.115 tỉ đồng. Doanh thu và lợi nhuận nửa đầu năm nay tiếp tục diễn biến tích cực trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường, lần lượt hoàn thành 55,1% và 57,1% mục tiêu cả năm.

Hơn nữa, công ty liên tục nhận giải thưởng uy tín từ các tổ chức quốc tế Fortune Southeast Asia 500, Forbes, JWA và nhiều năm liên tiếp được vinh danh là Thương hiệu quốc gia. Mới đây, Brand Finance định giá thương hiệu PNJ đạt 523 triệu USD, tăng gần 9% so với năm ngoái và xếp thứ 9 trong Top 10 Thương hiệu Việt Nam mạnh nhất.