PNJ lãi hơn 755 tỉ đồng chỉ trong quý 1

Vừa kết thúc quý 1/2023 nhưng PNJ đã đạt được mức lợi nhuận gần 39% kế hoạch, tương ứng mức 755 tỉ đồng. Doanh thu hoàn thành 28% kế hoạch năm đề ra 35.598 tỉ đồng.



PNJ dự kiến chia cổ tức năm 2023 lên 20% HỒ XUÂN

Theo PNJ, từ quý 3/2022, sức mua chung trên thị trường sụt giảm mạnh nhưng PNJ đã đạt được những kết quả kỷ lục như doanh thu đạt 33.876 tỉ đồng, tăng hơn 3 lần; lợi nhuận sau thuế đạt 1.811 tỉ đồng, tăng hơn 2,5 lần so với năm 2017.

Ngoài ra, năng suất lao động tăng 46% so với năm 2021. Hiệu quả quản trị tồn kho và tối ưu hóa chuỗi cung ứng đạt mức kỷ lục mới, tăng 38% so với năm 2021. Các nền tảng công nghệ bán lẻ tiếp tục tạo ra hiệu quả vận hành lẫn chi phí đầu tư; năng lực sản xuất và trình độ chế tác được nâng tầm... Hệ thống bán lẻ tăng lên gần 400 cửa hàng. Giá trị thương hiệu của PNJ do Brand Finance công bố năm 2022 lên 367 triệu USD, tăng 3,7 lần so với năm 2017.

PNJ trình cổ đông chia cổ tức 2022 bằng tiền tỷ lệ 20%, tương ứng hơn 492 tỉ đồng. Trong đó, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 6%, như vậy, mức chia cổ tức các đợt còn lại năm 2022 là 14%. Ngoài ra, PNJ cũng sẽ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) có đóng góp tích cực trong việc hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Theo đó, Công ty trình phương án phát hành 6,6 triệu cổ phiếu ESOP với giá 20.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện trong năm 2023. Dự kiến sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của PNJ sẽ tăng thêm 66 tỉ đồng, lên mức hơn 3.347 tỉ đồng. Sang năm 2023, mức chia cổ tức tiếp tục được trình với tỷ lệ 20%.

Các cổ đông cũng đã nhất trí bầu ông Đặng Hải Anh - Giám đốc cao cấp Công nghệ thông tin PNJ chính thức trúng cử Thành viên HĐQT PNJ nhiệm kỳ 2023 - 2028, thay cho bà Huỳnh Thị Xuân Liên.