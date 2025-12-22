PNJ lan tỏa tinh thần ‘Sống đẹp’ tại Ngày hội nữ công nhân

Chương trình do Content Share tổ chức, phối hợp cùng UBND phường Long Bình, UBND phường Long Phước với sự đồng hành của PNJ, nhằm mang đến chuỗi hoạt động thiết thực cho cộng đồng nữ công nhân trên địa bàn TP.HCM, mở rộng hành trình truyền cảm hứng dành cho phụ nữ Việt, hướng đến nhóm phụ nữ lao động tại các khu công nghiệp.

Không khí sôi động tại Ngày hội nữ công nhân ẢNH: ĐÌNH TUẤN

Sự kiện là một trong những hoạt động cộng đồng tiêu biểu, tiếp nối hành trình lan tỏa tinh thần "Sống đẹp" mà PNJ theo đuổi trong những năm qua. Với vai trò đối tác đồng hành chiến lược, PNJ chung tay tôn vinh sự tự tin và vẻ đẹp của người phụ nữ trong chính môi trường làm việc giản dị hằng ngày.

Một trong những điểm nhấn tại sự kiện thu hút đông đảo chị em tham gia là Trạm tỏa sáng PNJ. Tại đây, các nữ công nhân được trải nghiệm hoàn toàn miễn phí chuỗi hoạt động làm đẹp từ soi da cùng chuyên gia nhằm hiểu đúng tình trạng, nhận tư vấn cách chăm sóc phù hợp, đến hoạt động "15 phút chăm chút diện mạo" với những hướng dẫn trang điểm, tạo kiểu tóc đơn giản, dễ ứng dụng, giúp chị em thêm tự tin trong mọi khoảnh khắc thường nhật. Hoạt động chụp ảnh lấy liền góp phần tạo nên trải nghiệm trọn vẹn, giúp chị em lưu giữ hình ảnh tươi tắn, rạng rỡ.

Trải nghiệm trang điểm, làm tóc nhẹ nhàng giúp chị em thêm phần tự tin ẢNH: ĐÌNH TUẤN

Sự kiện mang đến nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dành cho chị em ẢNH: ĐÌNH TUẤN

Bên cạnh đó, talkshow "Sống khỏe tinh thần - Phụ nữ biết yêu thương chính mình" với sự chia sẻ của Thạc sĩ Tâm lý Lê Thị Khuyên đã mang đến nhiều góc nhìn gần gũi, thực tế về sức khỏe tinh thần. Những câu chuyện, lời khuyên từ chuyên gia giúp chị em hiểu hơn về cách cân bằng cảm xúc, giải tỏa áp lực và xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh giữa guồng quay công việc và cuộc sống.

Chị Lê Thị Hằng (phường Long Bình) chia sẻ: "Ngày thường đi làm về là lo việc nhà, chăm con nên cũng ít khi có thời gian cho bản thân. Hôm nay ngoài việc được tư vấn chăm da, trang điểm rất thiết thực tôi còn được lắng nghe những chia sẻ về cách giảm bớt áp lực, giữ tinh thần tích cực. Tham gia trọn vẹn ngày hội, tôi thấy tinh thần thoải mái hơn, tự tin hơn rất nhiều".

Không khí của ngày hội càng thêm phần lắng đọng qua buổi giao lưu truyền cảm hứng và tôn vinh 8 nữ công nhân tiêu biểu - một sự ghi nhận dành cho những người phụ nữ đang ngày ngày bền bỉ lao động, đóng góp thầm lặng cho gia đình, doanh nghiệp và xã hội. Trong khuôn khổ chương trình, đại diện PNJ đã trao tặng sản phẩm dây cổ Kind Heart đến các nữ công nhân tiêu biểu như một lời gửi gắm về năng lượng tích cực, lan tỏa lối sống đẹp và sự tử tế được nuôi dưỡng từ những hành động nhỏ bé mỗi ngày.

Tôn vinh 8 nữ công nhân tiêu biểu tại ngày hội ẢNH: ĐÌNH TUẤN

Ông Nguyễn Khoa Hồng Thành, Giám đốc cao cấp Marketing kiêm Giám đốc Truyền thông và đối ngoại PNJ, chia sẻ: "Với PNJ, "Sống đẹp" được định vị không chỉ là khái niệm thẩm mỹ bề ngoài mà là cách mỗi cá nhân chăm sóc bản thân, vun đắp các mối quan hệ và đóng góp cho cộng đồng. Thông qua Ngày hội Nữ Công Nhân, chúng tôi mong muốn mang đến những trải nghiệm thiết thực, từ chăm sóc diện mạo đến nuôi dưỡng đời sống tinh thần, giúp chị em nữ công nhân thêm tự tin, rạng rỡ trong chính môi trường làm việc hằng ngày và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng xung quanh".

Trong những năm qua, PNJ định hướng chiến lược CSR trên nền tảng "Sống đẹp", với mục tiêu lan tỏa tinh thần này đến từng cá nhân, gia đình, các cặp đôi cũng như toàn xã hội. Trong đó, phụ nữ và trẻ em gái luôn là nhóm được PNJ ưu tiên đồng hành, hỗ trợ và trao quyền, thể hiện rõ nét trong các chương trình cộng đồng mà doanh nghiệp triển khai.

Với các dự án như: Giấc mơ Lọ Lem, Nối vòng tay ấm, Gia đình trẻ hạnh phúc, Siêu thị mini 0 đồng… PNJ không chỉ thực thi trách nhiệm xã hội mà còn từng bước kiến tạo một hệ sinh thái phát triển bền vững, nơi con người được đặt ở vị trí trung tâm. Mỗi hoạt động đều phản ánh tuyên bố ESG: "PNJ hành động có trách nhiệm để tôn vinh vẻ đẹp con người và cuộc sống một cách bền vững".

Hơn cả một sự kiện cộng đồng, Ngày hội nữ công nhân "Sống khỏe - Sống đẹp - Tự tin tỏa sáng" trở thành không gian kết nối và khích lệ, nơi mỗi người phụ nữ được tiếp thêm niềm tin để yêu thương bản thân, lan tỏa tinh thần sống đẹp.