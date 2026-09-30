PNJ thay đổi chính sách thu đổi vàng, kim cương

Công ty PNJ đưa ra 2 phương án thu đổi. Phương án 1 là chuyển đổi sang sản phẩm PNJ mới có giá trị một phần hoặc toàn bộ giá trị hàng mua lại. Chuyển đổi toàn bộ giá trị áp dụng tại mọi cửa hàng PNJ. Còn chuyển đổi một phần giá trị áp dụng tại một số cửa hàng từ 15 - 17 giờ hàng ngày. Phương án 2 là nhận tiền theo phương thức thanh toán áp dụng tại một số cửa hàng từ 15 - 17 giờ hàng ngày. Thời gian thanh toán được áp dụng tùy theo từng dòng hàng.

PNJ thay đổi chính sách thu mua vàng, trang sức ẢNH: THANH XUÂN

Thời gian thanh toán đối với vàng miếng SJC, nhẫn, vàng Phúc Lộc Tài, Kim Bảo là T+2 (T là ngày giao dịch); trang sức 22-24K, quà tặng sưu tầm, dây chuyền, trang sức công nghệ Ý… là T+7. Tỷ lệ thanh toán 100%. Đối với trang sức kim cương, vỏ, đá màu, ngọc trai và kim cương rời có thời gian là T+120. Tỷ lệ thanh toán T+1 là 10%, T+30 là 20%, T+60 là 25%, T+90 là 25%, T+120 là 20%.

Như vậy, một số nhóm sản phẩm được rút ngắn thời gian thanh toán so với chính sách trước đây thì tỷ lệ thanh toán đối với dòng sản phẩm kim cương hay trang sức kim cương không thay đổi. Việc điều chỉnh chính sách thu mua lại là một trong những giải pháp PNJ đang triển khai nhằm cân đối nguồn lực, tăng khả năng chủ động thanh toán và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong giai đoạn tái thiết. PNJ cam kết thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại đối với khách hàng theo chính sách áp dụng cho từng nhóm sản phẩm, đồng thời tiếp tục rà soát và điều chỉnh chính sách phù hợp với tình hình thực tế.

Trước đó, gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ - đã thu xếp nguồn vốn cho công ty vay, với khoảng 700 tỉ đồng đã được giải ngân, nhằm bổ sung vốn lưu động và chuẩn bị nguyên liệu cho các giai đoạn kinh doanh cao điểm.



