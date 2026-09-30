    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Kinh tếNgân hàng

    PNJ thay đổi chính sách thu đổi vàng, kim cương

    Thanh Xuân
    Thanh Xuân
    Ngày 30.9, Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đưa ra phương thức điều chỉnh chính sách thu mua theo hướng linh hoạt hơn cho khách hàng.

    Công ty PNJ đưa ra 2 phương án thu đổi. Phương án 1 là chuyển đổi sang sản phẩm PNJ mới có giá trị một phần hoặc toàn bộ giá trị hàng mua lại. Chuyển đổi toàn bộ giá trị áp dụng tại mọi cửa hàng PNJ. Còn chuyển đổi một phần giá trị áp dụng tại một số cửa hàng từ 15 - 17 giờ hàng ngày. Phương án 2 là nhận tiền theo phương thức thanh toán áp dụng tại một số cửa hàng từ 15 - 17 giờ hàng ngày. Thời gian thanh toán được áp dụng tùy theo từng dòng hàng.

    PNJ thay đổi chính sách thu đổi vàng, kim cương- Ảnh 1.

    PNJ thay đổi chính sách thu mua vàng, trang sức

    ẢNH: THANH XUÂN

    Thời gian thanh toán đối với vàng miếng SJC, nhẫn, vàng Phúc Lộc Tài, Kim Bảo là T+2 (T là ngày giao dịch); trang sức 22-24K, quà tặng sưu tầm, dây chuyền, trang sức công nghệ Ý… là T+7. Tỷ lệ thanh toán 100%. Đối với trang sức kim cương, vỏ, đá màu, ngọc trai và kim cương rời có thời gian là T+120. Tỷ lệ thanh toán T+1 là 10%, T+30 là 20%, T+60 là 25%, T+90 là 25%, T+120 là 20%.

    Như vậy, một số nhóm sản phẩm được rút ngắn thời gian thanh toán so với chính sách trước đây thì tỷ lệ thanh toán đối với dòng sản phẩm kim cương hay trang sức kim cương không thay đổi. Việc điều chỉnh chính sách thu mua lại là một trong những giải pháp PNJ đang triển khai nhằm cân đối nguồn lực, tăng khả năng chủ động thanh toán và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong giai đoạn tái thiết. PNJ cam kết thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại đối với khách hàng theo chính sách áp dụng cho từng nhóm sản phẩm, đồng thời tiếp tục rà soát và điều chỉnh chính sách phù hợp với tình hình thực tế.

    Trước đó, gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ - đã thu xếp nguồn vốn cho công ty vay, với khoảng 700 tỉ đồng đã được giải ngân, nhằm bổ sung vốn lưu động và chuẩn bị nguyên liệu cho các giai đoạn kinh doanh cao điểm.


    Tin liên quan

    PNJ điều chỉnh kế hoạch, dự kiến lỗ 6.271 tỉ đồng

    PNJ điều chỉnh kế hoạch, dự kiến lỗ 6.271 tỉ đồng

    Ngày 25.9, Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) thông tin Hội đồng quản trị PNJ sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 theo hướng dự kiến lỗ 6.271 tỉ đồng.

    Bà Cao Thị Ngọc Dung cho PNJ vay vốn không tài sản thế chấp

    Khám phá thêm chủ đề

    PNJ vàng Trang sức Kim cương Thanh toán

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận