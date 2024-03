Pocari Sweat Việt Nam x Hứa Thuận Long: Hành trình vượt qua giới hạn bản thân

Hứa Thuận Long: Niềm đam mê thôi thúc những bước chạy

Hứa Thuận Long là một chân chạy tiềm năng trong làng chạy bộ với nhiều thành tích ấn tượng. Đến nay, anh đang đứng hạng 13 trên tổng số 241 vận động viên hoàn thành marathon dưới 4 tiếng, theo bảng xếp hạng mới nhất của Vietnam’s Best Marathon. Trước đây, từ mục tiêu cải thiện sức khỏe, Hứa Thuận Long đã dấn thân vào bộ môn chạy bộ và không ngừng thử thách bản thân qua các giải đấu. Mặc dù bắt đầu với những khó khăn, như việc mất hơn 5 tiếng để hoàn thành 42km tại Việt Runner marathon 2017, anh đã không ngừng tiến bộ.

Chỉ sau vài tháng, anh đã cắt giảm thời gian xuống còn 3 tiếng 45 phút tại Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon 2017. Đây lần thứ hai Hứa Thuận Long tham gia một giải chạy bài bản, trải nghiệm này khiến anh nhận ra sự kiên trì rèn luyện cùng kiến thức và kỹ năng marathon có thể giúp anh vươn xa hơn thế nữa.

Hứa Thuận Long tập luyện trước giải chạy Tokyo Marathon 2024

Hứa Thuận Long: Từng bước tiến đến phiên bản tốt nhất

Niềm đam mê chạy bộ cũng từ đó mà lớn dần lên, mỗi giải đấu là một cơ hội để Hứa Thuận Long từng bước tiến đến một biên bản tốt hơn của chính mình. Anh luôn giữ vững mục tiêu cải thiện thành tích cá nhân và đó là động lực để anh liên tục xác lập những kỷ lục mới.

"Luôn nỗ lực không ngừng và duy trì tập luyện, tôi tin rằng mình sẽ tiếp tục phá vỡ giới hạn của chính mình. Từ năm 2017 đến nay, tôi vẫn chạy và không có ý định dừng lại," Hứa Thuận Long chia sẻ.

Hứa Thuận Long trước thềm Tokyo Marathon 2024

Đầu năm nay, Hứa Thuận Long đã ghi dấu ấn kỷ lục cá nhân mới là 2 tiếng 29 phút 55 giây tại Tokyo Marathon 2024, một thành tích xuất sắc giữa các VĐV Việt Nam. Sự hợp tác, đồng hành với Pocari Sweat Việt Nam đã giúp anh đạt được những thành công ngoài mong đợi.

Hứa Thuận Long không chỉ là một vận động viên xuất sắc, mà còn là biểu tượng của nghị lực và đam mê. Anh đã chứng minh rằng, với sự hỗ trợ đúng đắn và quyết tâm không ngừng, mỗi người đều có thể chinh phục những mục tiêu cao cả.

Hứa Thuận Long: Niềm tin và sức mạnh đến từ Pocari Sweat Việt Nam

Bén duyên với Pocari Sweat từ năm 2020, Hứa Thuận Long tham gia giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam với thành tích về đích đứng thứ tư. Đây là một trong những giải chạy yêu thích của anh bởi tiêu chuẩn tổ chức tầm cỡ quốc tế, mang đến những trải nghiệm chuyên nghiệp, an toàn như hệ thống đường chạy, pacer hỗ trợ và đặc biệt là trạm nước với tiêu chuẩn Nhật.

"Mình đặc biệt ấn tượng với Pocari Sweat, đây là thức uống bù nước nhanh, bổ sung ion yêu thích của mình trong quá trình tập luyện và chạy bộ. Nhờ vậy mà mình có thể duy trì thể lực ổn định nhất, dù có chạy mệt ra sao mình vẫn giữ vững tinh thần tốt nhất để về đích" - Hứa Thuận Long chia sẻ thêm.

Hứa Thuận Long check in tại Tokyo Marathon 2024

Không chỉ dừng lại là "người bạn" đồng hành trong những lần rèn luyện vất vả, Pocari Sweat còn chính là cầu nối đưa Hứa Thuận Long đến với Tokyo Marathon 2024. Đối với anh, được Pocari Sweat lựa chọn trao cơ hội quý giá này vừa là minh chứng cho những năm tháng nỗ lực đi lên từ con số không, vừa là thử thách lớn lao thúc đẩy anh tiếp tục vươn lên từ những giọt mồ hôi rơi xuống.

Trong cuộc đua Marathon Tokyo 2024, Hứa Thuận Long một lần nữa khẳng định niềm tin vào sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ. Dù đối diện với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và một lộ trình đầy thách thức với những đoạn dốc và khúc cua gian nan, anh đã xuất sắc chinh phục nhờ kỹ năng chạy marathon thuần thục và sức mạnh tinh thần mà Pocari Sweat mang lại. Đó là nguồn động viên không ngừng cho Hứa Thuận Long để anh tiếp tục nỗ lực và chuẩn bị sẵn sàng cho những thành tựu mới trong tương lai không xa.

Hứa Thuận Long tham gia Tokyo Marathon 2024

"Road to be better" cùng Pocari Sweat Việt Nam

Đồng hành cùng Hứa Thuận Long tại Tokyo Marathon 2024 là một trong những sứ mệnh giúp lan tỏa tinh thần "Road to be better" của Pocari Sweat Việt Nam. Đó là tinh thần cao cả, thúc đẩy mọi người cố gắng vượt qua giới hạn của bản thân bằng cách đặt niềm tin vào năng lực của chính mình và tiến lên không ngừng nghỉ để hướng đến phiên bản tốt hơn.

Hứa Thuận Long cùng Pocari Sweat tại Tokyo

Không chỉ Hứa Thuận Long, Pocari Sweat Việt Nam còn rất nhiều dự định mới nhằm tiếp sức cho nhiều đam mê chạy bộ khác với thức uống bù nước và bổ sung ion thiết yếu đạt tiêu chuẩn Nhật Bản, để cùng tạo nên một cộng đồng chạy bộ khỏe về thể chất, tốt về tinh thần và cùng nhau trở thành những phiên bản tuyệt vời hơn qua từng bước chạy.

Pocari Sweat không chỉ là nhãn hiệu thức uống, mà còn là người bạn đồng hành trong từng bước chạy, trong từng giấc mơ vươn xa. Chúng tôi mời gọi mọi người cùng tham gia vào hành trình này, để cùng nhau chia sẻ niềm đam mê, cùng nhau vượt qua mọi thách thức và cùng nhau đạt được những thành tựu mới.

Theo dõi thông tin về Hứa Thuận Long và các sự kiện tiếp theo tại: https://www.facebook.com/pocarirunvn