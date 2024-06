Point Grey chính thức ra mắt sản phẩm tã Wonder Baby tại thị trường Việt Nam

Ông Kirk Wong - đại diện Marvel Japan (trái) trao quyền thương hiệu Wonder Baby cho ông Richard Hon - Tổng giám đốc Point Grey Việt Nam (phải)

Là thương hiệu đến từ Nhật Bản, được sản xuất theo dây chuyền hiện đại, đạt tất cả các tiêu chuẩn cần thiết về thực hành sản xuất như ISO 9001 & ISO 14001… và đủ các điều kiện xuất khẩu đến các nước nghiêm ngặt về sản phẩm trẻ em, tã Wonder Baby sở hữu nhiều tính năng nổi bật, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của bố mẹ bỉm sữa: Cấu tạo 5 lớp siêu thấm hút; Thiết kế siêu mỏng đột phá chỉ 2mm; Thành phần lành tính, an toàn cho da bé (bổ sung gel lô hội tự nhiên); Thiết kế thông minh, chống tràn hiệu quả; Bao bì bắt mắt, thiết kế tiện lợi cho bố mẹ.

Ông Richard Hon - Tổng giám đốc Point Grey Việt Nam chia sẻ: "Đặt kim chỉ nam "kiến tạo cuộc sống vui khỏe, tràn đầy yêu thương cho các thành viên trong gia đình" trong mọi hoạt động, Point Grey cam kết mang đến thành phẩm từ những quốc gia có chất lượng uy tín toàn cầu, từ đó tạo ra giá trị tốt nhất cho người tiêu dùng. Trên tinh thần ấy, Wonder Baby ra đời từ tâm huyết trong suốt nhiều năm nghiên cứu và phát triển của chúng tôi; và Việt Nam là quốc gia đầu tiên được chuyển giao thương hiệu, đồng thời phân phối sản phẩm này. Tôi tin rằng, với sự đồng hành của tã Wonder Baby, bố mẹ sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực cùng chăm sóc con yêu an toàn, vui khỏe và ngập tràn hạnh phúc".

Hiện tại, Wonder Baby có hai dòng sản phẩm: Tã dán với kích cỡ NB, S, M cho trẻ sơ sinh từ 0 - 6 tháng tuổi và Tã quần với kích cỡ L, XL, XXL cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên. Sản phẩm được phân phối tại các cửa hàng truyền thống, siêu thị, cửa hàng mẹ và bé, nhà thuốc và các kênh thương mại điện tử trên toàn quốc.

