'Pokémon Legends: Z-A' gặp phản ứng trái chiều từ game thủ vì tối ưu hóa kém

Theo Gamerant, Pokémon Legends: Z-A chính thức phát hành ngày 15.10 vừa qua trên Nintendo Switch, đánh dấu sự trở lại của loạt game theo phong cách hành động nhập vai thời gian thực. Tuy nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng, trò chơi này đang đối mặt với phản ứng trái chiều liên quan đến chất lượng vận hành và thông tin bị rò rỉ từ gói nội dung tải về chưa công bố.

Một trong những vấn đề gây tranh luận nhiều nhất đến từ bản mở rộng (DLC) chưa ra mắt nhưng đã xuất hiện thông tin không chính thức. Theo đó, ba Pokémon Absol, Lucario và Garchomp sẽ nhận được hình thái Mega tiến hóa thứ hai. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử dòng game, đặt ra câu hỏi về tính cân bằng trong hệ thống chiến đấu và khả năng khai thác thương mại nội dung cũ theo hướng mới. Trái lại, Flygon - Pokémon lâu nay được cộng đồng yêu cầu có Mega tiến hóa, tiếp tục vắng mặt, khiến một bộ phận người chơi thất vọng và cho rằng nhà phát triển lựa chọn thiếu công bằng.

Pokémon Legends: Z-A lấy bối cảnh thành phố Lumiose tái thiết, xoay quanh xung đột giữa công nghệ, đô thị hóa và sự tồn tại của Pokémon trong xã hội hiện đại ẢNH: NINTENDO

Bên cạnh các phản ứng về nội dung, chất lượng vận hành của trò chơi cũng là một điểm gây tranh cãi. Dù Nintendo xác nhận Pokémon Legends: Z-A có thể chơi được trên cả thế hệ Switch đời cũ và Switch 2, nhiều người dùng phản ánh trò chơi có dấu hiệu tụt khung hình, đặc biệt trong các tình huống chiến đấu đông quái hoặc di chuyển nhanh trong thành phố Lumiose. Trên nền tảng Switch 2, hiện tượng này giảm nhưng không hoàn toàn biến mất, làm dấy lên nghi ngờ về mức độ tối ưu hóa của trò chơi đối với các dòng máy khác nhau.

Một điểm khác được chú ý là phần quà Mystery Gift miễn phí dành cho người đặt trước. Gói quà bao gồm Pokémon Ralts và Gardevoiritem, vật phẩm cho phép tiến hóa Mega. Dù đây là thông lệ quen thuộc với nhiều trò chơi Pokémon gần đây, việc giới hạn thời gian nhận đến ngày 30.11 và không cung cấp mã cụ thể khiến một số người chơi không kịp tiếp cận phần thưởng.

Về mặt thiết kế, trò chơi nhận nhiều đánh giá tích cực về môi trường đô thị mở, mô phỏng thành phố Lumiose với nhiều lớp kiến trúc và tuyến đường đan xen. Tuy nhiên, chính quy mô này cũng gây áp lực lên phần cứng, nhất là với Switch đời đầu.

The Pokémon Company chưa đưa ra bình luận chính thức về các rò rỉ liên quan đến DLC, nhưng sức ép từ người chơi có thể buộc nhà phát triển điều chỉnh một số quyết định để giữ vững sự quan tâm từ thị trường.