Pokémon Unite sẽ đóng cửa tại một số nước châu Âu

The Pokémon Company vừa thông báo Pokémon Unite, tựa game MOBA nổi tiếng, sẽ ngừng hoạt động tại hai quốc gia châu Âu là Bỉ và Hà Lan vào cuối năm 2025. Cụ thể, từ ngày 31.10.2024, người chơi tại hai nước này sẽ không thể mua thêm các giao dịch vi mô, như Aeos Gems - đơn vị tiền tệ dùng để mua vật phẩm trong game. Tuy nhiên, họ vẫn có thể tiếp tục chơi Pokémon Unite cho đến ngày 30.11.2025, thời điểm trò chơi chính thức đóng cửa tại các khu vực này.

Ra mắt vào năm 2021, Pokémon Unite được phát triển bởi TiMi Studio Group và phát hành bởi The Pokémon Company. Đây là một trong những tựa game MOBA miễn phí nổi bật, thu hút người chơi nhờ cơ chế cho phép điều khiển các Pokémon tham gia các trận đấu đồng đội. Từ khi phát hành đến nay, trò chơi đã nhận được nhiều bản cập nhật và bổ sung nhiều Pokémon mới vào đội hình chiến đấu, giúp duy trì lượng người chơi ổn định. Gần đây, Pokémon Unite đã giới thiệu Pokémon Armarouge và chuẩn bị ra mắt thêm các nhân vật nổi tiếng khác như Darkrai vào tháng 10 và Psyduck vào tháng 11.

Pokémon Unite là tựa game theo phong cách MOBA miễn phí, nơi người chơi điều khiển các Pokémon chiến đấu theo đội tương tự như LOL hoặc DOTA 2 ẢNH: NINTENDO

Dù vậy, việc The Pokémon Company quyết định ngừng dịch vụ tại Bỉ và Hà Lan vẫn gây bất ngờ cho cộng đồng người chơi. Cho đến nay, công ty chưa công bố lý do cụ thể về quyết định này. Một số suy đoán cho rằng quyết định này có thể liên quan đến các quy định pháp lý nghiêm ngặt về hộp quà và giao dịch vi mô trong trò chơi ở Bỉ và Hà Lan. Cả hai quốc gia đều có luật pháp chặt chẽ trong việc kiểm soát các hình thức mua bán ảo có tính may rủi, điều này có thể đã ảnh hưởng đến hoạt động của Pokémon Unite.

Ngoài vấn đề pháp lý, một giả thuyết khác cho rằng sự phổ biến của Pokémon Unite tại hai quốc gia này không đủ lớn để tiếp tục duy trì dịch vụ. Tuy nhiên, với sự phát triển liên tục của trò chơi và những cập nhật thường xuyên, lý do này được cho là ít có khả năng hơn.

Trong thời gian tới, người chơi tại Bỉ và Hà Lan vẫn có thể tiếp tục nhận các bản cập nhật mới cho đến khi trò chơi chính thức đóng cửa. Tuy nhiên, không rõ liệu những cập nhật này có bao gồm nội dung mới hay chỉ là duy trì các tính năng hiện tại. Việc ngừng cung cấp giao dịch vi mô trước một năm cũng cho thấy The Pokémon Company muốn tạo điều kiện để người chơi có thời gian chuẩn bị và tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng trước khi game bị ngừng hoạt động hoàn toàn.