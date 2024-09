The Pokémon Company thu về 15 triệu USD tiền bồi thường vi phạm bản quyền

The Pokémon Company vừa tung ra một thông báo rằng họ đã giành chiến thắng trong vụ kiện vi phạm bản quyền liên quan đến trò chơi di động Pocket Monster Reissue, một tựa game sử dụng trái phép nhiều nhân vật Pokémon như Pikachu, Ash Ketchum, Charmeleon và Oshawott. Vụ kiện bắt đầu từ năm 2021, với sáu công ty tại Trung Quốc đứng sau Pocket Monster Reissue bị cáo buộc vi phạm bản quyền. Theo phán quyết của Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến, một trong những công ty này phải bồi thường 107 triệu nhân dân tệ (khoảng 15 triệu USD) cho The Pokémon Company. Ba nhà phát triển và nhà phát hành còn lại cũng được yêu cầu chịu trách nhiệm liên đới, mặc dù đã nộp đơn kháng cáo.

Kể từ khi phát hành loạt game đầu tiên vào năm 1996, Pokémon đã trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, thu hút lượng người hâm mộ khổng lồ và đạt giá trị hàng tỉ USD. Lối chơi thu thập và huấn luyện sinh vật đặc trưng của Pokémon đã tạo ra sức hút lớn, khiến nhiều nhà phát triển cố gắng sao chép công thức thành công này. Tuy nhiên, The Pokémon Company nổi tiếng với việc bảo vệ nghiêm ngặt bản quyền thương hiệu của mình và thường xuyên đối phó với các vụ vi phạm, từ game nhái đến các dự án do người hâm mộ phát triển.

Pokémon là thương hiệu toàn cầu ra mắt năm 1996, xoay quanh trò chơi thu thập và huấn luyện quái vật, thu hút đông đảo người chơi trên nhiều nền tảng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Pocket Monster Reissue, còn được biết đến với tên gọi Koudaiyaoguai Fuke, ra mắt lần đầu vào năm 2015 và đã đạt được thành công lớn, thu về hơn 42 triệu USD chỉ trong năm đầu tiên phát hành. Ban đầu, The Pokémon Company yêu cầu khoản bồi thường lên đến 72 triệu USD, cùng với lời xin lỗi công khai từ các công ty Trung Quốc.

Đây không phải lần đầu tiên The Pokémon Company mạnh tay xử lý các vi phạm bản quyền liên quan đến thương hiệu của mình. Vào năm 2016, công ty đã hợp tác với Nintendo để đóng cửa dự án Pokémon Uranium, một trò chơi do người hâm mộ phát triển trong gần một thập kỷ. Đến năm 2018, họ tiếp tục yêu cầu ngừng phát hành Pokémon Essentials, một công cụ cho phép người dùng tự tạo ra các trò chơi Pokémon của riêng mình.

Tuy nhiên, không phải mọi trò chơi có phong cách tương tự Pokémon đều bị xử lý nghiêm khắc. Ví dụ, tựa game Palworld của Pocket Pair, được mệnh danh là "Pokémon bắn súng," vẫn không bị The Pokémon Company khởi kiện dù có nhiều yếu tố giống Pokémon. Palworld đã gặt hái thành công lớn và hiện có tin đồn sẽ được phát hành trên PlayStation trong tương lai.

Dù Palworld không bị kiện, sự so sánh giữa tựa game này và Pokémon vẫn tiếp diễn trong cộng đồng người chơi. Một số tựa game như Pokémon GO cũng đã truyền cảm hứng cho nhiều sản phẩm khác, chẳng hạn như trò chơi mới có tên Miraibo GO, kết hợp các yếu tố từ cả Palworld và Pokémon GO. Trong khi đó, The Pokémon Company đang tập trung vào dự án tiếp theo, Pokémon Legends: Z-A, dự kiến ra mắt vào năm 2025.