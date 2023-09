Poor Things của đạo diễn Hy Lạp Yorgos Lanthimos đoạt giải Sư tử vàng

Yorgos Lanthimos được coi là người dẫn đầu "Làn sóng kỳ lạ của Hy Lạp", đã chỉ đạo chuyển thể cuốn tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 1992 của Alasdair Gray để nói về vai trò của nam giới và phụ nữ trong xã hội. Với kịch bản đầy hài hước của Tony McNamara, Poor Things là câu chuyện thú vị xoay quanh một phụ nữ trẻ thời Victoria (Emma Stone đóng) được một bác sĩ hồi sinh một cách thô bạo sau khi cô tự sát rồi bỏ trốn để dấn thân vào cuộc phiêu lưu khám phá bản thân đầy dục tính.



Đạo diễn Yorgos Lanthimos nhận giải Sư tử vàng cho phim Poor Things REUTERS

Poor Things được đón nhận tại Liên hoan phim Venice khi các nhà phê bình cũng như khán giả đều thích thú trước bộ phim hài khác lạ, với thông điệp rõ ràng về nữ quyền. Tạp chí Variety mô tả bộ phim là "một cuộc phiêu lưu phi lý, với thời lượng dài 141 phút, bao gồm một loạt cảnh quay gợi cảm. Tất cả đều được trình diễn một cách xuất sắc bởi dàn diễn viên trong mơ: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe…".

Đoạt Sư tử vàng giúp Poor Things sớm trở thành ứng cử viên nặng ký cho giải Oscar năm tới cùng với Oppenheimer, Barbie và Killers of the Flower Moon.

Giải thưởng lớn của ban giám khảo thuộc về Evil Does Not Exits của đạo diễn Nhật Bản Ryusuke Hamaguchi. Giải đặc biệt của ban giám khảo: Green Border do Agnieszka Holland đạo diễn; Sư tử bạc - Đạo diễn xuất sắc nhất: Matteo Garrone (phim Me Captain); Cúp Volpi - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Cailee Spaeny (phim Priscilla); Cúp Volpi - Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Peter Sarsgaard (phim Memory); Kịch bản xuất sắc nhất: Guillermo Calderon và Pablo Larrain (phim El Conde); Giải Marcello Mastroianni cho Tài năng mới xuất sắc nhất: Seydou Sarr (phim Me Captain).