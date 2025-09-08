PouchNATION ứng dụng giải pháp Zebra rút ngắn thời gian check-in cho khách tham dự sự kiện

Theo đó, PouchNATION là đơn vị tiên phong cung cấp các giải pháp POS không dùng tiền mặt, quản lý khách hàng và kiểm soát truy cập dành cho các sự kiện quy mô lớn. Công ty từng đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến độ trễ và sai sót của các hệ thống quét mã QR sử dụng camera truyền thống - đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc khi vé bị hỏng. Những hạn chế này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng mà còn làm giảm hiệu quả vận hành, nhất là khi cần xử lý số lượng lớn người tham dự.

Công nghệ quét di động tiên tiến nâng cao hiệu suất và sự hài lòng của khách tham dự các sự kiện lớn tại Đông Nam Á Ảnh: Zebra

Để giải quyết những thách thức này, PouchNATION đã tích hợp máy kiểm kho TC72 của Zebra, hoàn toàn tương thích với giải pháp NFC độc quyền do công ty phát triển. Sự kết hợp này giúp tối ưu hóa quy trình soát vé, mang lại tốc độ xử lý nhanh hơn, độ tin cậy cao hơn và khả năng hoạt động ngoại tuyến tại các sự kiện. Việc triển khai TC72 đã cải thiện rõ rệt hiệu suất và độ chính xác khi quét mã, đảm bảo quá trình kiểm soát vé diễn ra ổn định và nhanh hơn, không bị ảnh hưởng bởi điều kiện ánh sáng hay chất lượng in ấn của mã QR.

Koen van Geena, Tổng giám đốc của PouchNATION, cho biết: "Các giải pháp của Zebra đã góp phần nâng cao đáng kể hiệu quả quản lý sự kiện của chúng tôi, thông qua việc rút ngắn thời gian làm thủ tục và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Theo ghi nhận từ đội ngũ vận hành, thời gian quét mã đã giảm mạnh từ 6 giây với thiết bị cũ xuống chỉ còn 1 - 1,5 giây khi sử dụng máy quét mã vạch di động 2D của Zebra - tương đương mức cải thiện lên tới 83%. Dù sự chênh lệch này thoạt nhìn có vẻ nhỏ, nhưng với quy mô kiểm soát vé cho hơn 50.000 khán giả tại một buổi hòa nhạc, hiệu quả mang lại là vô cùng ấn tượng và rõ rệt".

Khác với các hệ thống quét mã bằng camera, giải pháp của Zebra khác biệt nhờ duy trì hiệu năng ổn định ngay cả trong những điều kiện làm việc khắc nghiệt. Với thiết kế bền chắc và tối ưu cho các khu vực có lưu lượng cao, thiết bị Zebra không chỉ nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên mà còn giúp các đội nhóm quản lý xếp hàng hiệu quả hơn, từ đó rút ngắn thời gian chờ đợi của người tham dự và cải thiện trải nghiệm tổng thể.

Bà Trần Thị Bảo Trân, Giám đốc quốc gia của Zebra Technologies Việt Nam, cho biết: "Các doanh nghiệp Việt Nam đang đẩy nhanh chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu suất vận hành, khả năng hiển thị giám sát và sự hài lòng của khách hàng. Việc hợp tác cùng PouchNATION là minh chứng cho thấy cách các giải pháp quét mã tiên tiến của Zebra hỗ trợ đội ngũ tuyến đầu đơn giản hóa quy trình quản lý sự kiện. Không chỉ giới hạn trong lĩnh vực sự kiện, các giải pháp công nghệ của Zebra - bao gồm RFID để theo dõi thời gian thực và công nghệ giám sát bằng hình ảnh phục vụ tự động hóa thông minh - cũng đang giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình làm việc và thúc đẩy đổi mới sáng tạo".