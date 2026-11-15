Prada biến di sản thời trang thành cỗ máy kiếm tiền

Prada biến tổ hợp di sản thời trang thành điểm đến

Theo AP, hôm 11.11, Prada mở triển lãm mang tên Pradasphere ngay trong trung tâm thương mại cổ kính Galleria Vittorio Emanuele II ở Milan (Ý). Khu trưng bày gồm 8 phòng, đưa người xem ngược dòng thời gian từ lúc thương hiệu ra đời vào năm 1913 cho đến tận những thiết kế hiện nay. Vì mỗi giờ chỉ đón vỏn vẹn 20 khách và phải đăng ký giữ chỗ trước, lịch ở đây đã kín mít đến tận đầu năm 2027.

Một du khách tham quan khu trưng bày Pradasphere của thương hiệu Prada tại trung tâm thương mại Galleria Vittorio Emanuele II ở Milan (Ý) Ảnh: AP

Điểm đáng chú ý là Pradasphere không phải bảo tàng tách biệt. Nơi đây nằm trong dự án Prada Galleria, tổ hợp 8 tầng kết hợp cửa hàng thời trang, tiệm bánh Marchesi 1824, không gian nghệ thuật Osservatorio Fondazione Prada, khu mua sắm riêng...

Prada mô tả đây là không gian kết nối lịch sử thương hiệu với nghệ thuật, kiến trúc, điện ảnh, văn hóa và thể thao. Khách hàng không chỉ bước vào cửa hàng để xem sản phẩm, mà được dẫn dắt qua nhiều lớp trải nghiệm gắn liền với thế giới Prada.

Giá trị của Pradasphere nằm ở cách thương hiệu chọn hiện vật để kể câu chuyện của mình. Theo AP, triển lãm đưa người xem trở lại những thiết kế từ thời kỳ đầu, vinh danh các dấu ấn gắn với Miuccia Prada, trong đó có những chiếc túi nylon từng định hình bản sắc thương hiệu.

Miuccia Prada bắt đầu phát triển dòng túi nylon từ thập niên 1970. Chất liệu công nghiệp vốn không gắn với hàng xa xỉ lại trở thành lựa chọn đặc trưng của nhà mốt Ý. Triển lãm cũng giới thiệu chiếc áo khoác màu nâu chocolate thuộc bộ sưu tập trình diễn đầu tiên của Miuccia Prada năm 1988, giày Flame năm 2012 và những thiết kế góp phần tạo nên phong cách "đẹp lạ".

Những hiện vật này không chỉ có giá trị hoài niệm, chúng cho thấy cách Prada xây dựng bản sắc bằng những lựa chọn thẩm mỹ khác biệt, đi ngược quan niệm thông thường về vẻ đẹp. Từng sản phẩm trở thành một phần của tư duy sáng tạo thay vì chỉ là món đồ qua mùa.

Một chiếc váy từ bộ sưu tập thời trang ứng dụng đầu tiên ra mắt năm 1988 được trưng bày tại Pradasphere Ảnh: AP

Theo AP, không dừng lại ở quần áo, Pradasphere còn trưng bày các dự án hợp tác của Prada với điện ảnh... Tiêu biểu là chiếc váy đèn chùm trong phim The Great Gatsby của đạo diễn Baz Luhrmann và nguyên mẫu bộ đồ phi hành gia phát triển cùng Axiom Space, hướng đến sứ mệnh Artemis IV của NASA vào năm 2028. Sự xuất hiện của bộ đồ này cho thấy các thử nghiệm về kỹ thuật vật liệu chịu nhiệt... không chỉ là hoạt động bên lề mà còn mở rộng năng lực sáng tạo của hãng.

Lợi thế cạnh tranh trong làng mốt xa xỉ

Tuy nhiên, sức hút của Pradasphere gắn liền với bài toán kinh doanh. Theo AP, Prada kỳ vọng dự án triển lãm kết hợp cùng tổ hợp tại Galleria có thể đem về 100 triệu euro (hơn 2.700 tỉ đồng) doanh thu mỗi năm. Lorenzo Bertelli, Giám đốc tiếp thị của Prada Group, nói triển lãm là một "bộ khuếch đại" giá trị thương hiệu. Khách tham quan sau khi hiểu về lịch sử thường có xu hướng dành nhiều thời gian mua sắm hơn và quay lại cửa hàng.

Theo Reuters, con số này được đặt trong tổng thể tổ hợp 8 tầng. Trong đó, cách tổ chức không gian giúp kéo dài hành trình của khách hàng: bắt đầu bằng việc tìm hiểu lịch sử, khám phá sản phẩm, thưởng thức ẩm thực đến mua sắm riêng tư. Giới hạn 20 khách mỗi giờ cũng tạo nên tính chọn lọc cao.

Khách tham quan chiêm ngưỡng nguyên mẫu bộ đồ phi hành gia do Prada hợp tác phát triển, được trưng bày tại Pradasphere Ảnh: AP

Về mặt chiến lược, di sản giúp sản phẩm có thêm bối cảnh và chiều sâu, tạo khác biệt trong thị trường cạnh tranh gay gắt. Điều Prada khai thác không phải sự hoài niệm đơn thuần, mà là khả năng biến quá khứ thành lý do để khách hàng tiếp tục chi tiền cho hiện tại.

Prada không đơn độc. Trong ngành hàng xa xỉ, các không gian trải nghiệm ngày càng được tích hợp sâu vào cửa hàng. Fondation Louis Vuitton (Paris, Pháp), Gucci Garden (Florence, Ý) hay La Galerie Dior đều cho thấy các nhà mốt kể câu chuyện thương hiệu qua kiến trúc và kho tàng di sản lâu đời.

Theo Reuters, xu hướng này đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao của nhóm khách chi tiêu lớn. Lãnh đạo Prada cho biết các không gian tiếp khách riêng tại các đô thị lớn đóng vai trò ngày càng trọng yếu. Khi đó, khách hàng không chỉ mua một chiếc túi hay bộ trang phục, mà đang tiếp xúc với cả hệ giá trị của thương hiệu.