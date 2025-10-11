PSD trở thành nhà phân phối chính thức của Advantech tại Việt Nam

Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái công nghệ của Petrosetco Distribution (PSD), đồng thời mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện giữa hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân phối thiết bị công nghệ và giải pháp IoT công nghiệp.

Theo thỏa thuận hợp tác, Petrosetco Distribution sẽ đảm nhận vai trò phân phối chính thức các sản phẩm, thiết bị và giải pháp công nghệ của Advantech, bao gồm nền tảng IoT công nghiệp, thiết bị tự động hóa, điện toán biên (Edge Computing) và các giải pháp tích hợp AI trong sản xuất, dịch vụ và hạ tầng thông minh.

Đại diện Petrosetco Distribution và Advantech thực hiện nghi thức ký kết hợp tác Ảnh: CTV



Ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng phòng Kinh doanh IT, chia sẻ: “Việc hợp tác với Advantech đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của PSD nhằm thúc đẩy việc cung cấp các sản phẩm và giải pháp IoT công nghiệp chất lượng cao, tiên tiến đến các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời cũng là bước đi chiến lược nhằm khai thác tiềm năng thị trường IoT đang bùng nổ, góp phần đóng góp vào công cuộc chuyển mình trong thời đại số của đất nước”.

Thành lập từ năm 2007, Petrosetco Distribution (PSD) là đơn vị thành viên của PETROSETCO, hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm và giải pháp công nghệ thông tin. Với gần 20 năm kinh nghiệm, PSD hiện là đối tác tin cậy của hơn 20 thương hiệu công nghệ quốc tế như Samsung, Dell, Microsoft, Asus... và sở hữu mạng lưới hơn 1.000 đại lý trên toàn quốc.

Sự kiện ký kết giữa Petrosetco Distribution và Advantech không chỉ là dấu mốc thương mại, mà còn là cam kết hợp tác bền vững trong hành trình đưa công nghệ toàn cầu đến gần hơn với doanh nghiệp Việt Nam.

Hai bên thống nhất tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác kỹ thuật, đào tạo và hỗ trợ giải pháp nhằm thúc đẩy ứng dụng IoT và AI trong sản xuất, dịch vụ và quản lý đô thị thông minh, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam - quốc gia số tiên phong trong khu vực.