PT Ngọc Diệp: Đi chậm để đi xa trên con đường diễn xuất

PT Ngọc Diệp bước vào diễn xuất với tâm thế của người học nghề nghiêm túc. Cô chưa bao giờ xem việc tốt nghiệp loại giỏi như lợi thế, mà chỉ coi đó là một cột mốc quan trọng, đánh dấu quãng đường rèn luyện bài bản trước khi đối diện với phim trường.

"Diễn xuất không được đo bằng điểm số, mà bằng cảm xúc và khả năng chạm đến khán giả", Ngọc Diệp chia sẻ. Dẫu vậy, khoảnh khắc nghe thầy công bố vở tốt nghiệp Mùa hoa cải ven sông đạt hai điểm 10, trong đó có tên mình, vẫn là ký ức theo cô suốt những năm làm nghề - một nguồn động lực thầm lặng để tiếp tục đi tiếp khi mỏi mệt.

Ít ai biết rằng, trước ngưỡng cửa đại học, Ngọc Diệp chưa từng nghĩ sẽ trở thành diễn viên. Ở tuổi 18, cô từng mơ hồ trước lựa chọn tương lai. Chính lời gợi ý của cô giáo chủ nhiệm - người nhận ra năng lượng và niềm yêu thích nghệ thuật ở Diệp qua những lần tham gia văn nghệ - đã mở ra ngã rẽ bất ngờ. "Nếu không có cô, có lẽ tôi đã không đứng ở đây hôm nay", Ngọc Diệp nói.

Ra trường gần 4 năm, PT Ngọc Diệp tham gia nhiều dự án truyền hình như Sui gia hay xui gia, Gia vị tình thâm, Trò chơi bóng tối, Những đứa con khác họ, Xin chào ngày mai, Tôi là Diệp Chi Mai…

Ở mảng điện ảnh, Ngọc Diệp mới góp mặt trong Làm giàu với ma và Madames Thanh Sắc (dự kiến ra mắt giữa năm 2026). Nữ diễn viên trẻ cho rằng "Không có vai nhỏ hay vai lớn, chỉ có vai diễn mình làm cho khán giả nhớ hay không".

Dấu ấn đáng nhớ nhất của Ngọc Diệp là vai Mận trong phim Tết Tết này em nổi tiếng, dự kiến phát sóng dịp Tết 2026 trên VTV9. Lần đầu đảm nhận vai chính truyền hình, cô gần như "lăn xả" toàn diện: nhảy sông cứu người, đánh đấm, lội ruộng bắt cá, chịu cảnh muỗi chích bầm chân. "Mận giống như tổ trưởng tổ dân phố, chuyện gì cũng tới tay", Diệp cười, nhưng đó cũng là vai diễn giúp cô vượt qua giới hạn bản thân.

Nhắc đến một kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp, Ngọc Diệp chia sẻ về cảnh quay trong Những đứa con khác họ. Để mang đến những khung hình chân thật, cô đã chấp nhận thực hiện liên tiếp bốn cú tát theo yêu cầu của kịch bản. "Cú cuối cùng đúng là… nhớ mãi", nữ diễn viên hóm hỉnh kể lại. Sau tiếng hô "good take", mọi cảm giác mệt hay đau rát dường như đều tan biến, chỉ còn lại niềm vui và sự hạnh phúc của người nghệ sĩ khi được sống trọn vẹn với vai diễn.

Thần tượng của Ngọc Diệp là nghệ sĩ Hồng Đào - người mà cô cho rằng đã chạm đến ngưỡng diễn xuất "đời" nhất. Đó cũng là đích đến mà nữ diễn viên trẻ âm thầm hướng tới. Năm 2026, PT Ngọc Diệp đặt mục tiêu năng nổ casting hơn, chăm chút hình ảnh và chạm ngõ điện ảnh nhiều hơn. Con đường phía trước còn dài, nhưng với sự bền bỉ và tình yêu nghề không phô trương, cô tin rằng đi chậm sẽ giúp mình đi xa.