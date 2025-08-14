Sáng 13.8, tại Công viên Sáng tạo (TP.HCM), không khí rộn ràng bao trùm Lễ trồng cây khởi động công trình đầu tiên của dự án Thành phố nở hoa, một phần trong hành trình VietNamLove. Đây là bước mở màn cho kế hoạch kiến tạo mảng xanh, nâng tầm mỹ quan và hướng tới sự phát triển bền vững của thành phố. Chương trình thu hút sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và gương mặt nổi tiếng: Hồ Ngọc Hà, Thanh Ngọc, Lâm Vỹ Dạ, Puka, cùng các hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân, Lê Hoàng Phương, Ngọc Châu và nam vương Vũ Linh…

Puka gác lại việc nghỉ dưỡng sau sinh, cùng dàn sao đi trồng cây

Không chỉ gây ấn tượng với sự tích cực của mình, Puka còn có những chia sẻ thẳng thắn về lý do cô chưa vội vàng quay trở lại với phim trường. Cô cho biết ở thời điểm hiện tại, cô muốn ưu tiên dành thời gian chăm sóc cho con nhỏ và tận hưởng trọn vẹn vai trò làm mẹ. Puka muốn đảm bảo rằng con trai được nhận sự quan tâm tốt nhất trong những tháng đầu đời, và chính điều này đã trở thành động lực để cô tạm gác lại những dự án nghệ thuật.

Gia đình Quốc Cơ - Hồng Phượng tại Lễ trồng cây ẢNH: DIỆU TÚ

Puka cùng Lâm Vỹ Dạ tại lễ trồng cây ẢNH: DIỆU TÚ

Ca sĩ Thanh Ngọc ẢNH: DIỆU TÚ

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng nhà sáng tạo nội dung Tùng Dương ẢNH: DIỆU TÚ

Lễ trồng cây lần này không chỉ đánh dấu giai đoạn 1 của dự án mà còn gửi đi thông điệp về tinh thần đoàn kết, chung tay vì một không gian sống tươi đẹp và tràn đầy sức sống cho TP.HCM.