PV Thanh Niên hỗ trợ giải cứu 2 người bị lừa bán sang Campuchia

Trước đó, qua đường dây nóng của Báo Thanh Niên, chàng trai T.H.V (17 tuổi, ngụ P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) nhắn tin: “Em bị lừa bán sang Campuchia. Ở đây còn rất nhiều người bị hành hạ thương xót lắm. Bây giờ họ bảo từ nay đến 15.9, nếu em không lừa được người khác sang đây làm việc, họ sẽ tiếp tục bán em sang chỗ khác. Làm ơn hãy giúp, em lo sợ lắm”.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, PV Thanh Niên đã tìm đến nhà T.H.V nắm thông tin sự việc và viết bài phản ánh đăng trên Báo Thanh Niên ngày 28.8.2022.

Nạn nhân được miễn tiền chuộc 7.000 USD

Đến tối 31.8, bà T.K.Th (cô ruột của V., ngụ P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy) gọi điện cho PV cho hay chiều 1.9, phía công ty nơi V. và N.D.M (16 tuổi, ngụ P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, bạn của V., cùng bị lừa bán sang Campuchia) đang làm việc sẽ thả người với điều kiện gia đình phải đến công ty đón. “Gia đình tôi rối quá, không ai biết đường sá mà cũng không có hộ chiếu, không biết phải làm sao đưa hai đứa về VN”, bà Th. nói và đề nghị PV Thanh Niên tìm cách hỗ trợ.

Thực sự bài báo trên Thanh Niên đã cứu tụi em và không có Công an TP.Cần Thơ đánh tiếng thì không đời nào họ thả tụi em nếu nhà em không nộp khoản tiền chuộc mỗi đứa 3.500 USD cho họ. T.H.V - nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Sáng 1.9, PV Thanh Niên cùng người nhà và một người quen của gia đình bà Th. đến biên giới với Campuchia để tìm cách giải cứu nạn nhân. Liên lạc qua cuộc gọi Messenger, V. cho biết ngay sau khi Báo Thanh Niên đăng thông tin và Công an TP.Cần Thơ vào cuộc, tổng quản lý của công ty nơi V. và M. làm việc đã gọi cả hai lên tra hỏi. “Họ cầm bức ảnh em và M. đăng trên Báo Thanh Niên hỏi có phải em không? Sao em báo công an? Sau đó, họ bàn nhau rồi nói thả em, khỏi lấy tiền chuộc để tránh rắc rối”, V. kể và cho hay: “Thực sự bài báo trên Thanh Niên đã cứu tụi em và không có Công an TP.Cần Thơ đánh tiếng thì không đời nào họ thả tụi em nếu nhà em không nộp khoản tiền chuộc mỗi đứa 3.500 USD cho họ”.

Chiều cùng ngày, tại cửa khẩu Khánh Bình (H.An Phú, An Giang), sau khi nghe PV Thanh Niên trình báo, Đồn biên phòng Cửa khẩu Long Bình và Trạm Cửa khẩu Khánh Bình đã cử cán bộ hỗ trợ, tạo điều kiện cho người xuất cảnh đúng quy định sang Campuchia đón 2 nạn nhân.

Công ty nơi V. làm việc cách cửa khẩu Khánh Bình khoảng 4 km, thuộc xã Sampov Poun, H.Kaoh Thum, tỉnh Kandal, Campuchia. Từ ngoài nhìn vào trong dãy hàng rào cao kín mít là những tòa nhà cao tầng như những chung cư xây cạnh nhau. Theo lời V., bên trong công ty này có hàng chục tòa nhà như vậy với hàng ngàn người, trong đó rất nhiều người Việt bị “nhốt như ở tù”.





Hơn 30 phút chờ đợi, đến khoảng 15 giờ 30 ngày 1.9, V. và M. được dẫn ra ngoài cổng. Cánh cổng công ty kéo ra, bên trong là hàng chục bảo vệ đứng canh chừng. “Trước khi thả, họ bắt hai đứa em ký hủy hợp đồng gì đó, rồi đi qua hai lớp cổng, quét khuôn mặt để tổng quản lý xem, đồng ý thì bảo vệ mới thả người”, V. kể. Hai nạn nhân trẻ bước ra, cánh cổng công ty liền đóng lại. Cả hai nạn nhân gần như không còn đồ đạc, giấy tờ tùy thân, thất thểu bước lên xe tuk tuk được bố trí sẵn để trở về VN.

Đóng giả hàng chục người khác lên mạng lừa đảo

Sau khi xuất cảnh khỏi Campuchia, V. và M. được các chiến sĩ Trạm Cửa khẩu Khánh Bình hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời giúp cả hai về địa phận VN an toàn. Thiếu tá Hoàng Minh Tuấn, Trạm trưởng Trạm Cửa khẩu Khánh Bình, cho biết: “Qua theo dõi tin tức báo chí, chúng tôi đã nắm được thông tin từ Báo Thanh Niên phản ánh 2 trường hợp bị dụ dỗ lôi kéo sang Campuchia lao động. Chính vì vậy, nhận được yêu cầu hỗ trợ và được sự cho phép của thủ trưởng cấp trên, chúng tôi đã kịp thời liên hệ với các lực lượng bảo vệ biên giới phía Campuchia để đưa hai cháu về cửa khẩu an toàn. Đồng thời, ghi nhận thông tin, làm các thủ tục pháp lý cần thiết”. Cũng tại Trạm Cửa khẩu Khánh Bình, hai nạn nhân được chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi và ghi nhận lời khai trong khoảng gần 3 giờ đồng hồ.

Tại đây, V. và M. vẫn chưa hết bần thần khi kể lại những ngày bị bán sang Campuchia, bị đe dọa, sống như ở tù, phải làm những công việc lừa đảo. “Hàng ngàn người bị nhốt trong đó không ai được ra ngoài. Công việc hằng ngày là lên mạng, nhắn tin lừa đảo, dụ dỗ người khác nạp tiền chơi game. Mỗi ngày định mức là phải lừa được 200 triệu đồng. Không làm được tụi em sẽ bị bán sang công ty khác, rồi khoản tiền chuộc cứ thế tăng lên”, V. kể.

V. cho hay lúc đầu cả hai bị một người tên Linh ở Cà Mau lừa bán vào một công ty về chứng khoán ở Phnôm Pênh với giá mỗi người 1.000 USD. Sau một thời gian, cả hai làm việc không hiệu quả, quản lý công ty dọa đánh và yêu cầu V. nhắn tin về gia đình gửi tiền chuộc 2.000 USD, bằng không sẽ bán cho công ty khác. Thời hạn chót để chuộc là 3 ngày. Sau khi gia đình không kịp xoay tiền chuộc, V. và M. đã bị bán về công ty ở tỉnh Kandal nói trên, khoản tiền chuộc tăng lên 3.500 USD/người.

Kể lại chuyện bị lừa bán, M. cho biết thêm: “Lúc dụ dỗ, họ cứ nói là công việc văn phòng nhẹ nhàng, chân chính, lương cao. Rồi qua đến Campuchia, tụi em mới biết mình bị bán. Đâu có ngờ công việc văn phòng họ nói là ngồi nhắn tin lừa người VN mình nạp tiền chơi game. Mỗi ngày, tụi em phải đóng giả hàng chục người khác nhau lên mạng nhắn tin hỏi han, thả thính, dụ dỗ người Việt chơi game nạp tiền. Hai đứa em không làm được nhưng ở đó có người lừa được tiền tỉ mỗi ngày”.

Rời khỏi Trạm Cửa khẩu Khánh Bình, đến 11 giờ khuya cùng ngày, hai nạn nhân trẻ đã được PV Thanh Niên cùng người thân đi chung đưa về đến nhà tại TP.Cần Thơ trong niềm vui mừng, xúc động, đoàn tụ cùng gia đình.