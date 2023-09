PVcomBank khẳng định không liên quan đến hoạt động huy động vốn của Công ty Nhật Nam

Nội dung các bài viết có đề cập đến việc bà Vũ Thị Thúy là Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (mã cổ phiếu SJC) - Chủ đầu tư của Dự án Tokyo Tower và dự án này hiện đang là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) từ năm 2014.

Trước thông tin trên, PVcomBank khẳng định không liên quan đến hoạt động huy động vốn từ các nhà đầu tư cá nhân do Công ty Nhật Nam thực hiện trong thời gian vừa qua, cũng như việc bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đưa ra "các thông tin sai sự thật" về nhiều dự án bất động sản trên cả nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, trong quá trình đó có sử dụng hình ảnh, thông tin về Dự án Tokyo Tower (dự án đã được thế chấp, bảo đảm cho nghĩa vụ nợ của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 tại PVcomBank).

Để độc giả, người dân cũng như khách hàng có thông tin đầy đủ, chính xác về vụ việc này, PVcomBank làm rõ các nội dung như sau:

Về quan hệ tín dụng của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 tại PVcomBank:

Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 là chủ đầu tư của Dự án VINAFOR tại số 55 đường 430, P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội (sau đổi tên thành Dự án Tokyo Tower). Tháng 8.2014, Sông Đà 1.01 (với đại diện theo pháp luật là ông Tạ Văn Trung, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc) đã ký hợp đồng vay vốn với PVcomBank. Tài sản bảo đảm của khoản vay này gồm: Toàn bộ quyền tài sản của dự án VINAFOR và các tài sản khác. PVcomBank đã thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật đối với các tài sản thế chấp trên.

Quá trình triển khai, Công ty Sông Đà 1.01 không thực hiện đúng các cam kết với ngân hàng. Sau khi áp dụng nhiều biện pháp xử lý, Công ty vẫn không trả được nợ và tiếp tục vi phạm cam kết với PVcomBank. Căn cứ theo hợp đồng cho vay, hợp đồng thế chấp và các quy định của pháp luật, tháng 9.2018, PVcomBank đã tiến hành thu giữ tài sản theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21.6.2017 của Quốc hội với sự chứng kiến của các cơ quan chính quyền địa phương và các bên liên quan. Tài sản thu giữ là toàn bộ tài sản còn lại của Dự án Tokyo Tower.

Sau khi thực hiện thu giữ, với vai trò là đơn vị phát hành bảo lãnh, PVcomBank đã thống nhất được các phương án giải quyết với những người mua nhà thanh toán thông qua tài khoản của Công ty Sông Đà 1.01 mở tại PVcomBank theo đúng quy định trong hợp đồng tín dụng đảm bảo quyền lợi của người mua nhà.

Từ tháng 9.2018 đến nay, PVcomBank đã có văn bản gửi đến các cơ quan quản lý Nhà nước đề nghị hỗ trợ, hướng dẫn PVcomBank hoặc bên thứ 3 tiếp tục triển khai dự án để thu hồi nợ xấu cho Ngân hàng. Hiện có một số cơ quan quản lý Nhà nước đã có văn bản phản hồi, tuy nhiên không có hướng dẫn cụ thể, nên PVcomBank vẫn đang gặp khó khăn trong việc triển khai tiếp các phương án xử lý nhằm thu hồi nợ cho Ngân hàng.

Sau khi thu giữ, PVcomBank đã phát hiện thêm các sai phạm của Ban lãnh đạo Công ty Sông Đà 1.01 nên đã chủ động báo cáo, cung cấp thông tin, gửi đơn đến các đơn vị công an để tố cáo cũng như phối hợp điều tra. Tháng 02.2021, PVcomBank đã nộp đơn khởi kiện Sông Đà 1.01. Đến ngày 08.4.2021, Tòa án nhân dân Q.Hà Đông đã có thông báo thụ lý vụ án và đang tiến hành các thủ tục giải quyết theo quy định của pháp luật.

Dự án Tokyo Tower

Về các phát sinh liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần SJC của bà Vũ Thị Thúy:

Năm 2022, ông Tạ Văn Trung (người đại diện theo pháp luật của Sông Đà 1.01) và người liên quan đã tiến hành chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho nhóm cổ đông của bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT Công ty Nhật Nam. Qua nắm bắt thông tin, PVcomBank được biết nhiều địa phương đã cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động huy động vốn của Công ty Nhật Nam, trong đó có trích dẫn văn bản cảnh báo của Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an) về hành vi huy động vốn thông qua "Hợp đồng hợp tác kinh doanh" của Công ty Nhật Nam. Nhận thấy hoạt động chuyển nhượng trên có thể gây ra những tranh chấp phát sinh liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Ngân hàng, ngày 11.11.2022 PVcomBank đã gửi văn bản đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội đề nghị xem xét tạm dừng giải quyết thủ tục chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông có liên quan với ông Tạ Văn Trung. Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có văn bản trả lời không có cơ sở để tạm dừng các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần SJC của các cổ đông có liên quan với ông Tạ Văn Trung.

Sau khi phát hiện hình ảnh Dự án Tokyo Tower xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng cùng nhiều thông tin sai lệch, được rao bán, chuyển nhượng căn hộ… ngày 20.6.2023, PVcomBank đã có văn bản yêu cầu Công ty Sông Đà 1.01 không được tiến hành sửa chữa, cải tạo các hạng mục khi chưa có văn bản đồng ý của PVcomBank và phải thực hiện các biện pháp giữ nguyên hiện trạng của tài sản. Đồng thời, PVcomBank cũng gửi văn bản tới UBND quận Hà Đông, UBND phường Vạn Phúc… đề nghị các cơ quan này có thông báo, cảnh báo tại trụ sở UBND cho các cá nhân, tổ chức được biết dự án Tokyo Tower là tài sản thế chấp tại PVcomBank và đang được Tòa án thụ lý giải quyết theo quy định, các cá nhân và tổ chức lưu ý tránh thực hiện các giao dịch, hoạt động chuyển nhượng/huy động vốn trái pháp luật để tránh các thiệt hại, tổn thất về tiền và tài sản.

Với tư cách là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Sông Đà 1.01, việc bà Thúy tự ý dùng tài sản của Công ty để huy động vốn cho cá nhân bà Thúy hay bất kỳ cá nhân, pháp nhân nào khác cũng vi phạm quy định tại Luật doanh nghiệp. Cụ thể tại các điều: (i) Điều 165 Luật Doanh nghiệp về trách nhiệm của người quản lý công ty quy định: Người quản lý công ty không được lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác và (ii) Điều 137; Điều 153 Luật doanh nghiệp quy định: Hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì thuộc thẩm quyền của HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông tùy theo quy định cụ thể tại Điều lệ công ty.

Mặc khác, Khoản 8, Điều 320 Bộ luật dân sự quy định nghĩa vụ của Bên thế chấp "Không được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp". Đồng thời, tại Điều 6.2 Hợp đồng thế chấp giữa Công ty CP Sông Đà 1.01 và PVcomBank cũng quy định: Sau khi xảy ra bất kỳ sự kiện vi phạm và/hoặc bên nhận thế chấp (PVcomBank) quyết định thực hiện các biện pháp khắc phục theo các Văn Kiện Tín Dụng và/hoặc Hợp đồng thế chấp và /hoặc Văn bản quy phạm pháp luật, Bên Thế Chấp sẽ không sử dụng, khai thác, và sẽ không thực hiện bất kỳ thực hiện bất kỳ quyền hoặc quyền hạn nào liên quan đến Tài Sản Thế Chấp nếu không được sự Bên Nhận Thế Chấp chấp thuận trước bằng văn bản.

Bởi vậy, Công ty Sông Đà 1.01 và bà Vũ Thị Thúy là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc công ty không có quyền sử dụng dự án Tokyo Tower vào việc huy động vốn nếu không được sự chấp thuận từ PVcomBank.

Nhận thấy việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Sông Đà 1.01 và huy động vốn của bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Công ty Nhật Nam tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng tới quyền lợi của PVcomBank, tháng 7-8.2023 PVcomBank đã chủ động báo cáo tới các đơn vị công an để hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi của Ngân hàng. Hiện nay, theo thông tin từ các phương tiện truyền thông đại chúng, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án bị can, bắt tạm giam bà Vũ Thị Thúy để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các hành vi sai phạm của bà Vũ Thị Thúy cùng các cá nhân, công ty liên quan đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra và việc bà Vũ Thị Thúy sử dụng thông tin, hình ảnh của Dự án Tokyo Tower để huy động vốn trái pháp luật cho Công ty Nhật Nam sẽ được cơ quan chức năng làm rõ trong thời gian tới.

PVcomBank khẳng định: Dự án Tokyo Tower không liên quan đến bất cứ hoạt động huy động vốn hay kinh doanh nào của bà Vũ Thị Thúy và Công ty Nhật Nam. Kể từ khi thu giữ tài sản đảm bảo vào tháng 9.2018 đến nay, PVcomBank vẫn là đơn vị đang quản lý, có quyền và thụ hưởng toàn bộ lợi ích liên quan hoặc phát sinh từ Dự án Tokyo Tower. Đồng nghĩa với việc Công ty Sông Đà 1.01 không còn bất kỳ quyền lợi nào liên quan đến Dự án. Vì vậy, mọi hành vi huy động vốn có cam kết sử dụng nguồn vốn thu từ Dự án là không đúng sự thật, có dấu hiệu của việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, dễ gây ra các phát sinh tranh chấp, ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các bên, trong đó có PVcomBank.