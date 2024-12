Q.Ngũ Hành Sơn thu ngân sách đạt tỷ lệ cao nhất TP.Đà Nẵng, đạt 181%

Ngày 26.12, Cục Thuế TP.Đà Nẵng cho biết, thu ngân sách của TP.Đà Nẵng từ đầu năm đến nay đạt hơn 25.700 tỉ đồng, vượt 35% dự toán. Trong tuần cuối cùng của năm 2024, TP.Đà Nẵng phấn đấu thu ngân sách vượt khoảng 40% dự toán.

Tại buổi tiếp xúc cử tri mới đây, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết thêm, công tác thu ngân sách trên toàn địa bàn TP.Đà Nẵng không phụ thuộc vào nguồn thu từ đất, bởi trong năm 2024, nguồn thu này và thu xuất nhập khẩu không đạt yêu cầu nhưng nguồn thu nội địa chính yếu của thành phố là thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, từ các doanh nghiệp, thể hiện sức khỏe của nền kinh tế đã phục hồi và tăng trưởng tốt.

Do đó việc thu ngân sách tăng mạnh dù nguồn thu từ đất không đạt. Cùng với đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố tăng trưởng 7,51% so với năm 2023, cao hơn mặt bằng chung của cả nước. Quy mô nền kinh tế hơn 150.000 tỉ đồng, tăng 17.000 tỉ đồng so với năm 2023.

Q.Ngũ Hành Sơn thu ngân sách vượt tỷ lệ cao nhất thành phố Đà Nẵng ẢNH: ĐẶNG MINH TÚ

Trong các địa phương thu ngân sách, tính đến ngày 24.12, công tác thu ngân sách ở Q.Ngũ Hành Sơn tăng vượt bậc, tổng thu ngân sách thực hiện gần 1.310 tỉ đồng, đạt 181% dự toán thành phố giao.

Đây là lần đầu tiên Q.Ngũ Hành Sơn góp mặt vào "CLB 1.000 tỉ đồng" thu ngân sách nhà nước; với mức thu vượt dự toán đạt tỷ lệ cao nhất thành phố (181%) trong các địa phương của thành phố.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tại quận tăng cao so với cùng kỳ năm trước, ước thực hiện đạt 11.824 tỉ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2023.