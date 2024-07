Quả khế có nhiều lợi ích, nhưng ai cần hạn chế ăn?

Khế rất bổ dưỡng, là nguồn cung cấp chất xơ và vitamin C tốt. Khế cũng có các hợp chất chống oxy hóa và một lượng nhỏ khoáng chất (magiê, kali và kẽm).



Dưới đây là một số tác dụng của khế đối với sức khỏe, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health.

Khế chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao Pexels

Chứa lượng chất chống oxy hóa cao

Khế chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao bao gồm flavonoid, proanthocyanidin, vitamin C, beta-caroten, alkaloid, tannin. Chất chống oxy hóa giúp loại bỏ các gốc tự do (các phân tử có hại không ổn định), giúp ngăn ngừa stress oxy hóa và chứng viêm mãn tính.

Chứng viêm mãn tính cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sự phát triển của các bệnh không lây nhiễm như bệnh tim, tiểu đường và ung thư.

Hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh

Vitamin C là một vitamin tan trong nước, có vai trò quan trọng trong chức năng hệ miễn dịch. Vitamin C hỗ trợ cơ thể tạo ra các tế bào miễn dịch, như tế bào lympho (tế bào bạch cầu) và bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương gốc tự do. Một quả khế cỡ vừa chứa khoảng 33% nhu cầu vitamin C hằng ngày của người trưởng thành.

Điều hòa lượng đường trong máu và hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Khế chứa nhiều chất xơ. Chất xơ rất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch, tiêu hóa và trao đổi chất. Chất xơ được tiêu hóa chậm và có thể làm tăng cảm giác no, đồng thời giúp điều chỉnh lượng đường trong máu (glucose).

Tiêu thụ nhiều chất xơ có thể giúp làm giảm nguy cơ béo phì, bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch, ung thư đại trực tràng.

Hấp thụ đủ chất xơ cũng hỗ trợ sức khỏe đường ruột, thúc đẩy ruột hoạt động tốt. Một số dạng chất xơ hỗ trợ vi khuẩn lành mạnh trong ruột, có lợi cho quá trình tiêu hóa và kiểm soát vi khuẩn có hại.

Khế dù tốt cho sức khỏe nhưng những người có tiền sử bệnh thận, viêm tụy... không nên ăn. Ngoài ra, những người đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn loại trái cây này, theo Verywell Health.