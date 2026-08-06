Hoa hậu Quốc dân Nguyễn Hoàng Kiều Vy từng muốn nghỉ học vì sợ mẹ vất vả

Trải qua nhiều vòng thi, Nguyễn Hoàng Kiều Vy (31 tuổi) người đẹp đến từ TP.HCM chính thức đăng quang Hoa hậu Quốc dân Việt Nam 2026 trong đêm chung kết diễn ra tối 31.7 tại Lâm Đồng. Ít ai biết Kiều Vy từng thi sắc đẹp và phải dừng bước trong tiếc nuối, từng muốn nghỉ học để đi làm và câu chuyện người mẹ tảo tần, hy sinh tất cả nuôi con nên người.



Mẹ làm giúp việc, bán phở nuôi Hoa hậu Quốc dân ăn học nên người

Gặp Hoa hậu Quốc dân Nguyễn Hoàng Kiều Vy sau đăng quang, cô xuất hiện rạng rỡ và chia sẻ nhiều với người viết về mẹ của mình - điểm tựa tinh thần lớn nhất cũng là người đã hy sinh tất cả để cô có được ngày hôm nay.

Trong ký ức của Kiều Vy, mẹ là người nghiêm khắc, ít nói, lặng thầm hy sinh tất cả vì con. "Mẹ tôi không có điều kiện học nhiều nhưng mẹ làm tất cả để tôi được đi học. Mẹ hay la tôi, nhưng tôi biết mẹ rất tự hào về tôi", hoa hậu Kiều Vy kể.

Nhan sắc đời thường của Hoa hậu quốc dân Nguyễn Hoàng Kiều Vy ẢNH: THANH ĐA

Cô vẫn nhớ như in những ngày tháng mẹ chạy xe gắn máy hơn 15 km từ nhà ở xã Xuân Thái sơn, Hóc Môn (cũ) về đường Cộng Hòa, Q.Tân Bình (cũ) đưa cô đi học. Dù nắng hay mưa, bà vẫn cần mẫn đưa con đến trường và đợi suốt 2 tiếng đồng hồ để đón con về nhà. "Ba tôi bị tai biến phải nằm một chỗ gần 5 năm, kinh tế gia đình dần cạn kiệt. Mẹ bán đất chữa bệnh cho ba và cho tôi đi học. Mẹ đi làm giúp việc, bán phở nuôi tôi ăn học nên người", Kiều Vy nhớ lại. Suốt buổi trò chuyện, nàng hậu nhiều lần rơi nước mắt khi kể về đấng sinh thành.

Lên đại học, ngoài thời gian rảnh nàng hậu tranh thủ đi làm. Kiều Vy vẫn nhớ như in những ngày đón 2 tuyến xe buýt từ nhà lên Saigon Centre (P.Sài Gòn, TP.HCM) làm thêm để có thêm tiền trang trải việc học. "Năm 3 đại học tôi kiếm được nhiều tiền hơn, tôi muốn nghỉ học. Tôi không muốn mẹ vất vả đi làm giúp việc nữa", Kiều Vy nhớ lại.

Nhưng mẹ ngăn cản, nhất quyết không cho nàng hậu nghỉ học. Thương mẹ, Kiều Vy nỗ lực nhiều hơn. Nàng hậu đã tốt nghiệp ra trường với tấm bằng giỏi và hiện đang làm tiếp viên hàng không.

Hoa hậu Nguyễn Hoàng Kiều Vy bên mẹ của mình ẢNH: NVCC

Vòng Chí Đan Thùy, em họ của nàng hậu tự hào mỗi khi nhắc về chị. Khoảnh khắc nhìn chị Kiều Vy đăng quang hoa hậu, Đan Thùy vô cùng xúc động. "Chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ. Chị Vy học giỏi, học rất nhanh và nhớ rất giỏi. Chị ấy hài hước, rất kiên trì với lựa chọn của mình", Đan Thùy kể.

Xác định lần cuối thi sắc đẹp, nàng hậu nhận kết quả viên mãn

Kiều Vy cho biết cuộc thi Hoa hậu Quốc dân Việt Nam lần này đã đánh dấu lần thứ 3 người đẹp tham gia đấu trường nhan sắc. Hai lần trước, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, đều dừng chân trong tiếc nuối. "Tôi xác định đây là lần cuối cùng tôi tham gia cuộc thi sắc đẹp. Dù kết quả ra sao, tôi nghĩ tôi đã cố gắng hết mình để nhìn lại không hối tiếc", nàng hậu trải lòng.

Nguyễn Hoàng Kiều Vy đăng quang Hoa hậu Quốc dân Việt Nam ẢNH: NVCC

Ông Trung Hoàng, tổng đạo diễn kiêm nhà sản xuất chương trình, đánh giá Nguyễn Hoàng Kiều Vy là một trong những thí sinh có khả năng làm chủ sân khấu khá tốt. "Điều tôi ghi nhận ở Vy không chỉ là ngoại hình, kỹ năng trình diễn mà còn là sự bình tĩnh và bản lĩnh khi đứng trước khán giả và trên sóng truyền hình trực tiếp. Trong từng phần thi, Vy biết cách giữ nhịp sân khấu và tạo được sự kết nối với khán giả và phong thái tự tin", ông chia sẻ.

Nguyễn Hoàng Kiều Vy trong trang phục bikini ẢNH: NVCC

Một trong những lý do khiến ông Hoàng tin Kiều Vy sẽ tiến xa ở cuộc thi là tinh thần cầu thị và sự nghiêm túc trong suốt hành trình tham gia cuộc thi của người đẹp đến từ TP.HCM.

Ông Hoàng cho biết mỗi khi nhận được góp ý từ ban tổ chức, ban giám khảo hay đội ngũ huấn luyện, Kiều Vy luôn lắng nghe, tiếp thu và nhanh chóng điều chỉnh để hoàn thiện. "Vy luôn giữ thái độ khiêm tốn, hòa đồng với các thí sinh khác và thể hiện sự chuyên nghiệp trong mọi hoạt động", ông Trung Hoàng nói.