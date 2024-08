Quá tải lồng nuôi thủy sản tại Phú Yên

Ngày 7.8, Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về tình trạng lồng nuôi thủy sản vượt mức cho phép, không theo quy hoạch ở các khu vực vịnh Vũng Rô, vịnh Xuân Đài, đầm Cù Mông, đầm Ô Loan trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đến cuối tháng 6.2024, toàn tỉnh Phú Yên có 186.036 lồng nuôi thủy sản, gấp 3,8 lần so với quy hoạch theo Nghị quyết số 99 ngày 8.12.2017 của HĐND tỉnh Phú Yên và tăng 87% so với năm 2019.

Lồng nuôi thủy sản dày đặc tại vùng nuôi vịnh Vũng Rô (TX.Đông Hòa) M.N

Trong đó, TX.Sông Cầu có 134.612 lồng của 4.196 hộ nuôi, gấp 4,4 lần so với quy hoạch và tăng 66% so với năm 2019, trong khi đó số lượng hộ, cá nhân đăng ký kê khai nuôi thủy sản tại địa phương chỉ có 2.827 hộ. Tại vịnh Vũng Rô (TX.Đông Hòa) có 38.500 lồng của 604 cơ sở nuôi, gấp 5,3 lần so với năm 2019. H.Tuy An có 12.924 lồng của 816 hộ nuôi, dù không vượt quá chỉ tiêu song nhiều lồng bè lại nuôi ngoài vùng quy hoạch.

TX.Sông Cầu có 134.612 lồng của 4.196 hộ nuôi, gấp 4,4 lần so với quy hoạch M.N

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên, nguyên nhân việc số lồng nuôi thủy sản vượt quy hoạch như hiện nay là do các địa phương chưa thực hiện quyết liệt, đầy đủ các nội dung tại Kết luận 360 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch 44 và 190 của UBND tỉnh Phú Yên. Bên cạnh đó, quy hoạch không gian biển chưa được phê duyệt; còn quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 mới được Thủ tướng phê duyệt cuối năm 2023 và mới được công bố.

Cũng theo Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên, nguyên nhân một phần do lãnh đạo của các địa phương trong tỉnh chỉ đạo chưa kiên quyết, chưa kịp thời để ngăn chặn lồng bè mới phát sinh, dẫn đến vấn đề ngày càng trầm trọng. Ngoài ra, các địa phương còn thiếu căn cứ pháp lý và giải pháp phù hợp để cưỡng chế, kiểm đếm, trông giữ, bảo quản tài sản là lồng bè và thủy sản nuôi.

Ngoài ra, UBND cấp huyện chưa thực hiện giao khu vực biển cho cá nhân để nuôi thủy sản lồng, bè nằm trong vùng biển 3 hải lý theo khoản 4 điều 8 Nghị định 11 ngày 10.2.2021 của Chính phủ.



Số lượng lồng, bè tăng cao đã gây ra hiện tượng quá tải tại các đầm vịnh, dẫn đến tình trạng tôm hùm, cá nuôi chết hàng loạt tại các vùng nuôi ở xã Xuân Thịnh và xã Xuân Cảnh (TX.Sông Cầu) vào giữa tháng 5 vừa qua, gây thiệt hại hơn 45 tỉ đồng.