Quá tải, TP.HCM xin làm bãi đậu xe không 'nhìn' quy hoạch

Góp ý hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù trong dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội, Sở GTVT TPHCM đề xuất Quốc hội cho phép thành phố được tổ chức triển khai đầu tư các công trình có thời hạn khai thác và sử dụng (tối đa 10 năm), không xem xét yếu tố phù hợp về quy hoạch, tại các khu đất hiện hữu chưa có kế hoạch triển khai đầu tư theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Do không có bãi giữ xe nên vỉa hè, lòng đường của một số tuyến đường đã được tận dụng làm nơi đỗ xe có thu phí H.M

Đề xuất này nhằm gỡ khó cho các công trình nhà đỗ xe cao tầng lắp ghép mà Sở GTVT TP đang nghiên cứu triển khai trong bối cảnh khu vực trung tâm TP.HCM hiện thiếu trầm trọng chỗ đậu xe do quỹ đất ngày càng khan hiếm.

Cụ thể, Quy chuẩn 01:2021 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng ban hành kèm Thông tư số 01/2021 của Bộ Xây dựng yêu cầu về diện tích đỗ xe tối thiểu mà các công trình (khách sạn, văn phòng cao cấp, trụ sở cơ quan đối ngoại, trung tâm hội nghị, triển lãm, trưng bày, trung tâm thương mại, chung cư) phải đáp ứng để bảo đảm việc hoạt động bình thường, 100 m2 sàn sử dụng cho trung tâm thương mại thì chủ đầu tư công trình phải bảo đảm bố trí tối thiểu 1 chỗ đỗ ô tô diện tích 25 m2.

Trong khi đó, khu vực trung tâm thành phố ngoài việc có nhiều công trình thu hút người dân đến mua sắm, làm việc như các trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng... còn là nơi có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như: đường đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng, công viên 23 Tháng 9, công viên 30 Tháng 4, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, Thảo cầm viên, các bảo tàng... Nhu cầu về đỗ xe của người dân tại các công trình, địa điểm này hiện là vấn đề cấp thiết.

Hiện nay, lượng ô tô thành phố quản lý khoảng hơn 850.000 phương tiện, cùng hơn 7,8 triệu xe máy (tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2021), chưa tính xe vãng lai từ địa phương khác. Theo số liệu ghi nhận từ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt - Công an TP.HCM trên địa bàn Quận 1, 3, 5 đang có hơn 21.500 phương tiện ô tô. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm, số ô tô đăng ký mới là hơn 7.500 xe, tăng hơn 20% so với cùng kỳ, trong khi hệ thống bến bãi ở thành phố hiện chỉ đạt khoảng 20% quy hoạch (thiếu hơn 900 ha so với chỉ tiêu gần 1.200 ha) khiến nhu cầu đỗ, giữ xe ngày càng bức bách, đặc biệt ở khu trung tâm thành phố.

Theo quy hoạch, có 4 bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ thương mại và công cộng trong khu vực 930 ha tại: sân khấu Trống Đồng, công viên Lê Văn Tám, công viên Tao Đàn và sân vận động Hoa Lư (tổng công suất dự kiến là 5.708 xe ô tô, 5.793 xe 2 bánh) nhưng đến nay chưa có công trình nào được triển khai và hiện còn đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Hiện số bãi đậu xe chỉ đáp ứng được khoảng 7% nhu cầu. Do không có bãi giữ xe nên vỉa hè, lòng đường của một số tuyến đường đã được tận dụng làm nơi đỗ xe có thu phí.



TP.HCM thiếu trầm trọng các bãi giữ xe công cộng H.M

Sở GTVT TP.HCM đánh giá các bãi đậu xe thông minh lắp ghép không tốn quá nhiều diện tích, ưu điểm là chi phí thấp hơn so với các bãi đỗ xe ngầm đã được quy hoạch, lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng và có thể tăng số lượng vị trí đỗ bằng cách lắp ghép các block đỗ xe lại với nhau. Ngoài ra có thể di chuyển cả hệ thống sang một khu vực khác mà không mất quá nhiều công sức và thời gian.

Công trình có thể bố trí tại các vị trí trên đất của đường bộ, đất công viên hoặc đất quy hoạch xây dựng công trình công cộng nhưng chưa thực hiện dự án, chưa khai thác hết công năng. Tuy nhiên, việc xây dựng các công trình kiểu này chưa có tiền lệ và cần xem xét đảm bảo đúng quy định.



Vì thế, lãnh đạo ngành giao thông thành phố mong muốn được tạo cơ chế, hành lang pháp lý và hướng dẫn về quy định pháp luật để triển khai các công trình phục vụ lợi ích công cộng như: nhà đậu xe cao tầng lắp ghép; các công trình phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao... xây dựng tạm thời.

"Các công trình này rất cần thiết nhằm góp phần giải quyết phần nào nhu cầu đỗ xe của người dân, doanh nghiệp tại khu vực trung tâm thành phố, góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông, tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng giao thông hiện có" - Sở GTVT TP.HCM nêu rõ.