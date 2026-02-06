Quà tặng và trang sức năm mới ‘mã đáo vinh khang’

Trong văn hóa Á Đông, hình tượng "mã đáo" - ngựa quay về là biểu tượng cho sự chiến thắng, hoàn thành hành trình. Cụm từ ngụ ý cho lời cầu chúc mọi việc đều suôn sẻ, thuận lợi từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trong năm mới Bính Ngọ 2026, hình tượng ngựa quay trở về mang nhiều vinh hoa, bình an, sung túc đã được thương hiệu DOJI gửi gắm tinh tế trong từng thiết kế sản phẩm quà tặng và trang sức.

Tái hiện mã đáo tinh tế trên đồng vàng và trang sức

Lấy cảm hứng từ ý nghĩa cát tường "Mã đáo vinh khang" - ngựa quay về mang theo vinh hoa và bình an, sản phẩm đồng vàng Kim Mã của DOJI được thiết kế trên dáng tròn truyền thống, biểu trưng cho sự viên mãn, hanh thông và vòng luân chuyển bền vững của tài lộc.

Đồng vàng và charm vàng Kim Mã - "chìa khóa" giúp người sở hữu khai mở vận may

Tâm điểm mỗi đồng vàng là hình tượng tuấn mã quay đầu trở về - biểu trưng cho hành trình thành công trọn vẹn, viên mãn. Trong đó, phiên bản Kim Mã Phát Lộc khắc họa hình ảnh tuấn mã uy phong, bờm tung gió, vó in đất, dũng mãnh, thần thái đầy kiêu hãnh, đại diện cho bản lĩnh tiến thủ và khát vọng chinh phục đỉnh cao. Phiên bản Kim Mã Chiêu Tài mang sắc thái mềm mại và hân hoan, khi hình ảnh tuấn mã trở về trong niềm hoan hỉ, giữa khung cảnh trăm hoa đua nở, gửi gắm lời chúc an khang, sung túc và cuộc sống viên mãn.

Với đa dạng trọng lượng 1 - 2 - 5 chỉ, đồng vàng Kim Mã không chỉ đáp ứng linh hoạt nhu cầu tích lũy, mà còn được xem như vật phẩm "chiêu tài" ý nghĩa, đặc biệt được nhiều khách hàng lựa chọn trong ngày vía Thần Tài để khởi động một năm mới hanh thông, may mắn và đủ đầy.

Song hành cùng đồng vàng Kim Mã, dòng trang sức vàng 24K Kim Mã mang tinh thần trẻ trung và giàu hơi thở đương đại. Hình tượng những chú ngựa được tạo tác thành những chiếc charm với dáng vẻ vui tươi, lạc quan và tràn đầy sức sống, gợi cảm giác yêu đời nhưng vẫn hàm chứa trọn vẹn ý nghĩa "Mã đáo vinh khang" - trở về mang theo may mắn, thành công và an lành.

Thiết kế nhỏ nhắn, tinh xảo đến từng chi tiết giúp charm vàng 24K Kim Mã dễ dàng kết hợp cùng vòng tay đá quý, dây đeo thời trang hay đồng hồ cá tính, trở thành điểm nhấn linh hoạt trong phong cách thường ngày.

Sở hữu thiết kế hiện đại, dễ đeo, charm vàng 24K Kim Mã đặc biệt phù hợp với người trẻ, được xem như một món trang sức mang theo lời chúc tốt lành cho tuổi mới. Đồng thời, charm Kim Mã cũng là lựa chọn ý nghĩa dành cho những người sinh năm Ngọ, được xem như một "lá bùa" may mắn đeo hằng ngày, giúp chủ nhân luôn kết nối với nguồn năng lượng tích cực, sự bền bỉ và tinh thần tiến về phía trước trong mọi nhịp sống.

Khí thế vinh khang trong quà tặng phủ vàng

Một trong những dòng sản phẩm không thể không kể đến mỗi dịp năm mới về của thương hiệu DOJI chính là quà tặng vàng Kim Bảo Phúc. Trong năm mới Bính Ngọ 2026, bộ sưu tập Kim Mã quy tụ bộ tượng, tranh phủ vàng nano 24K đầy ý nghĩa.

Dòng tranh và tượng phủ vàng Kim Mã là quà tặng đẳng cấp, thay lời chúc thành công viên mãn

Trong đó, bộ tranh tuyệt phẩm tranh như Bát Mã Vinh Hoa, Bát Mã Khải Hoàn, Kim Mã Vượng Tài đã tái hiện sinh động bản hòa ca của sức mạnh và lòng đoàn kết. Hình ảnh đàn ngựa cùng chung nhịp bước, dũng mãnh tiến về phía trước chính là hiện thân của sự cộng hưởng tâm sức, giúp gia chủ vượt qua mọi rào cản để chạm đến đỉnh cao.

Được chế tác nổi 3D tinh xảo trên nền màu phong thủy hài hòa, tranh phủ vàng nano 24K Kim Mã không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn góp phần gia tăng sinh khí cho không gian phòng khách hay văn phòng làm việc.

Bên cạnh đó, các mẫu tượng Nano phủ vàng 24K Kim Mã như Kim Mã Tấn Tài, Bảo Mã Hưng Thịnh, Bảo Mã Vinh Hoa lại gây ấn tượng mạnh mẽ bởi thần thái uy nghi và khí chất của chú ngựa đầu đàn. Mỗi tạo hình là một tầng ý nghĩa riêng biệt: từ khát vọng tiền tài dồi dào, kinh doanh hưng vượng đến lời khẳng định về sự phát triển bền vững.

Việc trưng bày tượng Kim Mã trên bàn làm việc không chỉ tôn vinh đẳng cấp gia chủ mà còn là lời nhắc nhở về tinh thần "Nhất mã đương tiên" - luôn bản lĩnh, tiên phong và sẵn sàng bứt phá để dẫn đầu. Chính sự chỉn chu trong từng chi tiết đã biến dòng sản phẩm này trở thành lựa chọn ưu tú cho quà tặng đối tác, quà mừng khai xuân, giúp gắn kết tâm giao và gửi trao kỳ vọng.

Hệ sinh thái sản phẩm vàng 24K Kim Mã chính là lời chúc trọn vẹn nhất mà DOJI trân trọng gửi trao: một năm Bính Ngọ hanh thông, tài lộc vượng phát và thành công vượt bậc. Các sản phẩm trang sức vàng 24K, tượng, tranh phủ vàng Kim Mã đã được phân phối trên toàn hệ thống DOJI cả nước. Riêng sản phẩm đồng vàng Kim Mã sẽ chính thức được bày bán tại Lễ hội Vàng diễn ra tại DOJI từ ngày 24 - 26.2 (tức mùng 8 - mùng 10 tết Bính Ngọ).