Quà tết tảng sườn bò 12H: Khi giá trị sử dụng và trải nghiệm lên ngôi

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến tính thiết thực, trải nghiệm và khả năng gắn kết mà món quà mang lại.

Trong bối cảnh đó, các sản phẩm quà tết từ thực phẩm, đặc biệt là những món ăn chế biến sẵn, dễ sử dụng, đang dần chiếm ưu thế. Một trong những lựa chọn được nhiều người chú ý trong mùa Tết năm nay là tảng sườn bò chế biến chín chậm 12 giờ (12H) của thương hiệu CTQ Texas BBQ, một món quà thực phẩm cao cấp được xem là phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Áp lực công việc cuối năm, nhịp sống nhanh và xu hướng tối giản khiến nhiều gia đình không còn mặn mà với những món quà chỉ mang tính hình thức. Thay vào đó, quà Tết được kỳ vọng phải có khả năng sử dụng thực tế, có thể góp mặt trong bữa cơm sum họp hoặc những cuộc gặp gỡ đầu năm.

Thực tế cho thấy, sau nhiều mùa tết, không ít người bắt đầu cân nhắc lại giá trị thực sự của quà biếu. Những sản phẩm khó bảo quản, không phù hợp khẩu vị hoặc chỉ để trưng bày dần mất đi sức hút. Ngược lại, các món quà gọn gàng, dễ dùng, có thể dùng chung cho cả gia đình lại được ưu tiên hơn.

Sự thay đổi trong cấu trúc gia đình cũng góp phần định hình xu hướng này. Các gia đình trẻ, gia đình hạt nhân ngày càng phổ biến, kéo theo nhu cầu về những món quà vừa đủ, hạn chế lãng phí. Trong bối cảnh đó, quà tết thực phẩm, đặc biệt là các món ăn chế biến sẵn trở thành lựa chọn phù hợp với đời sống đô thị hiện đại.

Một điểm đáng chú ý trong xu hướng quà tết hiện nay là tâm lý đề cao trải nghiệm. Thay vì sở hữu thêm một món đồ, nhiều người lựa chọn những món quà có thể tạo ra khoảnh khắc dùng chung, các thành viên cùng ngồi lại, chia sẻ bữa ăn và câu chuyện đầu năm.

Những sản phẩm như tảng sườn bò 12H, khi xuất hiện trên bàn tiệc đóng vai trò là món ăn "trung tâm" của bữa ăn. Việc cùng nhau cắt, chia và thưởng thức giúp tạo thêm không gian kết nối, điều mà nhiều gia đình hiện đại đang thiếu hụt trong đời sống thường nhật.

Có thể thấy quà tết đang dần quay trở lại với ý nghĩa cốt lõi: phục vụ cho sự sum họp và gắn kết. Giá trị của món quà không nằm ở sự phô trương, mà ở khả năng hòa vào sinh hoạt gia đình, góp phần làm trọn vẹn hơn những ngày đầu năm mới.

Điểm khác biệt của tảng sườn bò 12H nằm ở phương pháp chế biến chín chậm trong thời gian dài. Quá trình này giúp thịt đạt độ mềm đồng đều, dễ cắt, dễ ăn và giữ được hương vị ổn định, đây là một yếu tố quan trọng đối với quà tết thực phẩm, vốn thường được dùng chung cho nhiều người.

Bên cạnh đó, hình thức nguyên tảng mang ý nghĩa đủ đầy, sung túc - một yếu tố mang tính biểu trưng quen thuộc trong dịp tết. Khi được đặt lên bàn ăn, tảng sườn bò vừa đáp ứng nhu cầu ẩm thực vừa tạo cảm giác trọn vẹn cho bữa cơm sum vầy.

Không chỉ người tiêu dùng cá nhân, nhiều doanh nghiệp cũng đang cân nhắc các sản phẩm thực phẩm như một phương án quà tết phù hợp. Trong bối cảnh xã hội ngày càng đề cao sự tinh tế, quà biếu mang tính sử dụng thực tế thường được đánh giá cao hơn những món quà mang tính phô trương.

Với doanh nghiệp, quà tết mang ý nghĩa tri ân và thể hiện sự quan tâm một cách vừa đủ. Một món quà thực phẩm có thể dùng ngay trong dịp tết thường được nhìn nhận như lời chúc về sự đủ đầy và gắn kết, thay vì thông điệp hình thức.

Việc các sản phẩm như tảng sườn bò 12H nhận được sự quan tâm cho thấy thị trường quà tết đang dịch chuyển theo hướng thực tế và chiều sâu hơn. Câu chuyện quà biếu không còn dừng lại ở "tặng gì cho đẹp", mà là "tặng gì để dùng, để chia sẻ và để nhớ".

Trong bức tranh tiêu dùng tết hiện đại, quà tết thực phẩm đang dần khẳng định vị trí riêng khi chất lượng, trải nghiệm và giá trị sẻ chia được đặt lên hàng đầu. Và đó cũng là tín hiệu cho thấy người tiêu dùng ngày càng lựa chọn tỉnh táo, thực tế hơn trong cách trao gửi những lời chúc đầu năm.

