Quà vặt cổng trường 'bủa vây' học sinh: Không thể xem là chuyện vặt

Kiểm tra căn tin, xử lý nghiêm hàng rong cổng trường

UBND TP.Thủ Đức (TP.HCM) ngày 30.10 ban hành công văn chấn chỉnh an toàn thực phẩm trong trường học, đề nghị Phòng GD-ĐT và các ngành liên quan khẩn trương thực hiện.

UBND TP.Thủ Đức đề nghị Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức chỉ đạo các trường có bếp ăn tập thể và căn tin chủ động thường xuyên tự kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường, thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Công văn cũng yêu cầu Phòng Y tế chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành chuyên ngành an toàn thực phẩm tiến hành kiểm tra toàn bộ cơ sở cung cấp suất ăn, bếp ăn tập thể, căn tin, dịch vụ ăn uống trong trường học trên địa bàn; phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm những tổ chức và cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, UBND TP.Thủ Đức giao UBND 34 phường trên địa bàn chủ trì công tác kiểm tra an toàn thực phẩm tại các trường học, nhóm trẻ trên địa bàn phường; kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng bán hàng rong, lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh thực phẩm xung quanh khu vực trường học.

Công văn trên cũng đề nghị UBND 34 phường tăng cường công tác truyền thông trên hệ thống loa phát thanh của phường các nội dung tuyên truyền trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, các nguy cơ, tác hại của thực phẩm không đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, góp phần phòng chống ngộ độc thực phẩm trong trường học...