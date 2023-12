Quà vặt cổng trường 'bủa vây' học sinh

Các cơ sở giáo dục phối hợp với lực lượng công an địa phương

Đề cập đến thực trạng hàng rong "tấn công" trường học, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết đây là một nội dung nằm trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trường học. Theo đó, Sở GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục rà soát việc tổ chức ký kết liên tịch với địa phương theo quy chế phối hợp giữa Sở GD-ĐT với Công an TP.HCM về việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Các cơ sở giáo dục phối hợp tốt với lực lượng công an tại địa phương thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự tại đơn vị. Tạo kênh thông tin hiệu quả thông qua đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giám thị và tổ chức đoàn thể tại đơn vị kịp thời nắm bắt, ngăn chặn ngay từ đầu, không để xảy ra tình trạng mất an ninh, trật tự tại đơn vị, đặc biệt là khu vực cổng trường, xung quanh khuôn viên trường. Chú trọng tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên, HS, sinh viên. Đặc biệt kêu gọi ý thức và sự phối hợp của phụ huynh HS trong việc hạn chế sử dụng các thực phẩm hàng rong bán xung quanh cổng trường để đảm bảo an toàn cho HS. Thực hiện tuyên truyền về công tác an ninh trật tự trước cổng trường và tuyên truyền phòng chống tác hại của game online, thuốc lá điện tử trong HS với nhiều hình thức phong phú, thu hút đông đảo HS, sinh viên tham gia.

Bích Thanh