Quách An An - Đào Lan Phương thân thiết từ khi cả hai còn hoạt động showbiz. Sau này, giọng ca 8X bất ngờ giải nghệ, về Mỹ sinh sống và chuyển hướng kinh doanh. Dù vậy, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và ủng hộ nhau trong các dự án. Gần đây, khi biết con dâu tỉ phú Hoàng Kiều mở cơ sở kinh doanh mới, Quách An An sắp xếp thời gian đến chúc mừng