Quách Ngọc Tuyên: Bị vợ 'giận' vì cảnh tình cảm với đồng nghiệp nữ

Sau 2 lần xem Trại buôn người, Quách Ngọc Tuyên cho biết anh cảm thấy "nhẹ lòng", bởi những lo lắng trước đó như được giải tỏa phần nào. Nam diễn viên thừa nhận trước đó, việc dự án phải dời lịch trình chiếu liên tục khiến bản thân hoang mang, sợ rằng khán giả sẽ "không vui" và cũng sợ tác phẩm có gặp trục trặc gì hay không.

“Đến khi xem tác phẩm trọn vẹn, tôi mừng và hạnh phúc. Không riêng gì tôi mà tất cả anh em trong ê kíp đều thấy rằng tất cả những công sức, mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả máu đã được đền đáp một cách xứng đáng bằng một tác phẩm trọn vẹn. Nhưng có lẽ trọn vẹn hơn là khi phim ra rạp, khán giả sẽ yêu thích và lan tỏa”, anh nói.

Trong phim, Quách Ngọc Tuyên vào vai Phong - một nạn nhân của “trại buôn người”. Vốn cầu toàn trong nghề nên thời gian đầu, nam diễn viên thừa nhận bản thân sợ làm không tốt, vô tình ảnh hưởng đến ê kíp. “Tôi sợ khi phim ra rạp, mọi người ai cũng được khen nhưng vai diễn của mình khán giả lại nói đóng dở quá, tôi rất lo điều đó. Khi xem phim xong, tôi không dám tự khen mình nhưng cảm thấy yên tâm phần nào”, anh tâm sự.

Quách Ngọc Tuyên chia sẻ đây là một trong những dự án cực nhất mà anh tham gia Ảnh: Thạch Anh

20 năm làm nghề, với Quách Ngọc Tuyên, đây là một trong những dự án cực nhất mà anh tham gia. Nhưng trong những khó khăn đó, nam diễn viên thấy được sự đoàn kết, quyết tâm của toàn bộ ê kíp. "Tất cả mọi người làm việc với 100% năng lượng trở lên, vì có những cái cực không thể tả nỗi", anh nói.

Dù vậy, Quách Ngọc Tuyên từ chối chia sẻ cụ thể về những khó khăn đó, vì không muốn mọi người hiểu lầm rằng bản thân "kể khổ" để kêu gọi khán giả ra rạp. Anh tin rằng dự án phải thật sự thuyết phục thì mới được mọi người lan tỏa và ủng hộ.

Quách Ngọc Tuyên hé lộ về cảnh tình cảm với Khánh My

Ở Trại buôn người, Quách Ngọc Tuyên đóng cặp cùng diễn viên Khánh My. Để khán giả tin đây là một cặp đôi, họ chủ động kết nối trước khi dự án bấm máy. “Tôi có nói với My rằng hai đứa phải làm sao để khán giả tin rằng nhân vật Phong có tình cảm thật, chứ không phải là cả hai đang diễn. Trong quá trình quay cũng vậy, chúng tôi cũng hay trao đổi, chia sẻ với đạo diễn để giữ lại những cái hay cho nhân vật”, anh nói.

Hình ảnh của Quách Ngọc Tuyên trong phim Trại buôn người Ảnh: NSX

Nói về phân đoạn tình cảm với đồng nghiệp, Quách Ngọc Tuyên cho biết đó là cảnh quay phát sinh ngoài hiện trường, ban đầu không có trong kịch bản. Thông thường, sau quá trình thực hiện dự án, nam diễn viên thường về chia sẻ với vợ về những khó khăn, những kỷ niệm quay hình. Tuy nhiên, vì quên trải lòng về phân đoạn này trong phim nên khi người bạn đời theo dõi trong buổi ra mắt tác phẩm, Quách Ngọc Tuyên bất ngờ bị “dỗi nhẹ”.

“Cái giận ở đây là đùa thôi, chứ không phải giận thiệt. Tại vì bé Hân (cách gọi thân mật) cũng hiểu rằng tôi là diễn viên, và tính chất công việc đã là như vậy. Nhưng khi xem cảnh quay đó, vợ quay sang nhìn tôi không nói tiếng nào. Đến phân đoạn sau, vợ quay sang trách móc theo kiểu hài hước”, anh kể lại.

Bày tỏ thêm về quan điểm làm nghề, Quách Ngọc Tuyên cho rằng khi đã theo đuổi nghệ thuật, ai cũng sẽ mong được nổi tiếng. Anh nhấn mạnh: "Nếu ai nói chỉ làm cho vui thì là nói xạo. Còn nếu vẫn giữ tâm thế đó để làm, tôi khuyên bạn đó nên bỏ nghề".

Bản thân Quách Ngọc Tuyên cũng mong có cơ hội thử sức những vai diễn mới trong các dự án lớn, từ đó chinh phục khán giả. "Khi mình đủ lòng tin của đạo diễn, nhà sản xuất, tôi phải tự ý thức làm hết sức để cho ra một vai diễn chất lượng, một sản phẩm tử tế gửi đến khán giả", anh nói.