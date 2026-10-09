Quách Ngọc Tuyên nghẹn ngào tiết lộ điều học được từ nghệ sĩ Chí Tài

Gần đây, Quách Ngọc Tuyên gây chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh Trại buôn người - tác phẩm đạt hơn 350 tỉ đồng tính đến hiện tại, đồng thời liên tục dẫn đầu doanh thu phòng vé. Từ Lật mặt 7 đến dự án lần này, có thể thấy trong sự nghiệp điện ảnh, nam diễn viên không đóng quá nhiều phim, nhưng mỗi vai diễn đều để lại dấu ấn với khán giả.

Chia sẻ về điều này, Quách Ngọc Tuyên thừa nhận khi làm diễn viên, ai cũng mong được nổi tiếng. Bản thân anh cũng mong muốn có những vai diễn quan trọng trong các dự án lớn nhưng điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Sao nam 8X khẳng định khi được trao cơ hội, anh ý thức cần làm hết mình để không chỉ tạo ra một nhân vật ấn tượng mà còn là tác phẩm chỉn chu, tử tế để nhà sản xuất cảm thấy an toàn với lựa chọn của mình.

Quách Ngọc Tuyên thừa nhận từng muốn bỏ nghề Ảnh: Thạch Anh

Quá khứ nhiều thăng trầm

Để có sự nghiệp ổn định như hiện tại, với Quách Ngọc Tuyên là chặng đường dài. Thời điểm mới vào nghề, anh cho biết bản thân từng làm nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống. Nếu như trước đây, nam diễn viên từng là người ham chơi, chưa thật sự hết lòng với nghề. Nhưng sau những gì đã trải qua, anh tự đốc thúc bản thân phải làm nghề cho nghiêm túc, đàng hoàng.

“Tôi nhận thấy rằng không có gì là muộn màng cả, quan trọng là mình có muốn, có hết mình với nó hay không. Tổ nghề rất công bằng, chỉ cần mình làm việc nghiêm túc thì mình sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Điển hình như má Thanh Hiền trong phim Lật mặt, ở tuổi 70 đã có một vai chính ấn tượng. Đó là thành quả của một quá trình làm nghề trước đó”, anh chia sẻ.

Nam diễn viên chia sẻ bản thân từng có thời gian muốn bỏ nghề. Đó là giai đoạn sau khi tốt nghiệp, Quách Ngọc Tuyên thấy bạn bè đồng trang lứa có những bước tiến trong sự nghiệp, trong khi mình vẫn loay hoay tìm hướng đi. Một biến cố bị cắt vai khiến anh nghĩ rằng bản thân “không còn đủ duyên với nghệ thuật”. “Đó là năm 2010, tôi nghĩ chắc mình dừng lại. Một thằng con trai lì lợm như tôi mà ngồi khóc trong phòng trọ đến khuya. Sau đó tôi quyết định vực bản thân dậy vì công sức mình học tập bao năm, giờ bỏ thì hèn lắm”, anh nhớ lại.

Nam diễn viên trân quý quãng thời gian đi diễn cùng đàn anh Hữu Lộc, Chí Tài Ảnh: Thạch Anh

Quách Ngọc Tuyên nhớ về 2 người anh lớn trong nghề

Nhớ về những ngày khó khăn, Quách Ngọc Tuyên xúc động khi nhớ về 2 người anh trong nghề: nghệ sĩ Hữu Lộc và nghệ sĩ Chí Tài. Nhắc đến nghệ sĩ Hữu Lộc, Quách Ngọc Tuyên kể đàn anh là một người khéo léo, khiến bản thân nể phục trong cách cư xử. Nam diễn viên nhớ thời điểm mình gặp khó khăn, chính đàn anh là người gọi mình đi diễn tết và được trả một số tiền rất lớn.

Sau này, anh mới biết đó cách nghệ sĩ Hữu Lộc giúp mình trang trải cuộc sống. “Sau này khi nghe mọi người kể về tiền lương đi tấu hài, tôi mới biết đó là vì anh Lộc muốn cho tôi để chi tiêu ngày tết. Vì nếu anh ấy cho một cách thẳng thắn, tôi sẽ mang ơn ảnh”, nam diễn viên chia sẻ.

Với nghệ sĩ Chí Tài, Quách Ngọc Tuyên bộc bạch cả hai có nhiều kỷ niệm, đặc biệt là quãng thời gian diễn viên 8X tham gia tấu hài cùng đàn anh và nghệ sĩ Hoàng Mèo. “Mấy anh em chúng tôi chia sẻ biết bao nhiêu câu chuyện. Anh ấy là người rất hay trong cách cư xử, sống chi tiết từng chút một. Tôi học hỏi được điều đó từ anh ấy”, sao phim Trại buôn người chia sẻ thêm.

Theo Quách Ngọc Tuyên, mỗi diễn viên đều có những điều chưa hoàn hảo khi diễn trên sân khấu. Lúc đó, họ chọn góp ý, lắng nghe chia sẻ của nhau để hoàn thiện. Chính quá trình này lại giúp anh học hỏi thêm nhiều điều từ nghệ sĩ Chí Tài. “Anh ấy là người chịu lắng nghe, chịu thay đổi. Anh ấy chia sẻ cho tôi với anh Hoàng Mèo về cách sống, cách làm nghề. Hiện tại bây giờ ở nhà tôi có bàn thờ cho anh Hữu Lộc và anh Chí Tài”, anh bật mí.