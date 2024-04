Quách Ngọc Tuyên: Tôi không được Lý Hải ưu ái khi đóng 'Lật mặt 7'

Quách Ngọc Tuyên khẳng định anh tham gia casting, hợp vai mới được Lý Hải chọn đóng Lật mặt 7 FBNV

Tôi xem vai diễn trong Lật mặt 7 là cơ hội duy nhất của mình

* Xin chào Quách Ngọc Tuyên! Cơ duyên nào để anh đảm nhận vai diễn Tư Hậu trong dự án điện ảnh Lật mặt 7: Một điều ước của Lý Hải?

- Diễn viên Quách Ngọc Tuyên: Cơ duyên là do tôi đi casting đó! Tôi may mắn khi được cộng tác với anh Lý Hải trong nhiều dự án nhưng đa số các vai khách mời, mà vai nào cũng phải đi casting cả. Lần này khi nghe anh Hải tìm diễn viên cho Lật mặt 7, tôi đến casting và làm hết những gì anh Hải yêu cầu. May mắn tôi được chọn vào vai Tư Hậu. Khi nghe bên anh Hải báo rằng tôi đậu vai, tôi vỡ òa, sung sướng. Ngoài được tham gia dự án vốn đã có thương hiệu, tôi còn mừng khi được làm việc với đạo diễn chỉn chu, tâm huyết là anh Lý Hải.

Thật sự trước giờ tôi luôn khao khát một ngày nào đó được đảm nhận một vai chính, vai hay trong dự án điện ảnh được đầu tư chỉn chu, tử tế và nghiêm túc. Hằng ngày tôi thắp nhang Tổ, xin có cơ hội tham gia một vai chính như thế. May mắn những gì tôi khấn Tổ đã được toại nguyện, tôi đã được đảm nhận vai Tư Hậu. Giống như tên phim là Lật mặt 7: Một điều ước, vai diễn này giống như điều ước của tôi đã thành hiện thực.

* Có sự ưu ái nào dành cho Quách Ngọc Tuyên khi tham gia dự án này của Lý Hải?

- Thật sự cho đến thời điểm này, tôi tự tin khẳng định chưa có sự ưu ái nào của anh Lý Hải dành cho tôi cả. Tất cả đều nhờ vào năng lực và sự cố gắng của mình. Tôi luôn cố gắng qua từng dự án, có thể ê kíp anh Hải thấy điều đó và tôi cũng hợp vai. Còn về ưu ái thì tôi nghĩ là không có, tôi chưa cảm nhận được điều đó. Vì anh Hải làm việc rất rõ ràng, phải thật sự hợp vai, diễn tốt thì anh Hải mới chọn chứ không phải vì quen biết, vì mối quan hệ mà được chọn.

Nam diễn viên 8X tâm sự vai Tư Hậu là mơ ước mà anh luôn muốn được thể hiện

* Khi anh nhận dự án này, đạo diễn Lý Hải đặt ra những nguyên tắc cho các diễn viên như thế nào?

- Anh Hải không nói rõ, cụ thể là những nguyên tắc như thế nào. Nhưng bản thân là diễn viên, mình phải tự nhận thức được. Thứ nhất là về lý lịch phải như thế nào đó, không scandal, không đi lên từ ồn ào. Dù anh Hải không cần nói nhưng tôi nhận thấy tất cả các diễn viên trong phim đều như vậy. Mình phải biết tự giữ hình ảnh, cố gắng trong vai diễn, không đi trễ về sớm và nghiêm túc trong quá trình thực hiện dự án.

* Việc thành công của những phần phim trước có khiến Quách Ngọc Tuyên áp lực khi tham gia dự án này?

- Lúc đầu tôi có áp lực, tôi sợ nếu mình đã chọn vào vai nhưng làm không tốt sẽ khiến mọi người trong đoàn phim thất vọng. Thứ hai, tôi nghĩ đây là cơ hội duy nhất của mình. Nếu bản thân thể hiện không tốt nhân vật này sẽ không còn những cơ hội khác. Không nói riêng gì anh Hải mà những đạo diễn, nhà sản xuất khác khi nhìn vào sẽ có ấn tượng không tốt về mình. Tôi ý thức được điều đó nên luôn cố gắng qua từng phân đoạn. Thậm chí ra bối cảnh quay, tôi sợ cảm giác khi phim chiếu lên khán giả nhìn vào sẽ thấy mình bị diễn quá. Tôi phải đôn đốc bạn diễn cùng mình, diễn sao cho thật nhất, cho khán giả tin vào câu chuyện trong phim. Hy vọng khán giả khi xem sẽ thấy được sự cố gắng của tôi và anh em diễn viên.

* Anh cảm nhận Lý Hải ở ngoài cuộc sống và khi là đạo diễn phim khác nhau như thế nào?

- Ở ngoài đời anh Hải rất dễ tính, anh em chơi với nhau như thế nào cũng được. Nhưng khi vào công việc, anh Hải làm việc đâu ra đó, rất nghiêm túc và tử tế. Trong công việc, anh Hải luôn chỉn chu, không phải chỉ làm cho có. Khi quay một phân đoạn mà chưa hài lòng, dù tốn khá nhiều thời gian nhưng anh Hải vẫn phải quay cho xong, đến khi nào ưng ý mới thôi. Anh Lý Hải quan niệm rằng mình làm dự án thì phải tôn trọng khán giả, làm sản phẩm chất lượng thì ra mắt mới được đón nhận. Đó là điều tôi học hỏi được ở anh.

Quách Ngọc Tuyên và Lê Tín vào vai vợ chồng trong phim Lật mặt 7

Từng có ý định bỏ nghề vì nghĩ Tổ không chọn mình

* So với nhiều đồng nghiệp cùng tuổi, có vẻ như chặng đường làm nghề của anh khá trầy trật?

- Tôi thấy được điều đó, đúng là so với các đồng nghiệp cùng trang lứa, tôi đi rất chậm. Nhưng ngay từ đầu tôi xác định đi chậm mà chắc, cứ cố gắng đi bằng đôi chân của mình để bền vững hơn. Dù vậy, đôi lúc khi thấy những anh em đồng nghiệp bỏ xa, tôi cũng có chút chạnh lòng. Chính vì cái chạnh lòng đó mà tôi nhìn nhận lại bản thân, thấy đang thiếu điều gì để càng phải cố gắng. Tôi thấy được những đồng nghiệp quanh mình, có người diễn xuất quá tốt, có người lại có duyên hoặc có nhan sắc nổi bật. Tôi quan niệm không có gì là muộn màng, mình cứ cố gắng thì ông Tổ sẽ thấy. Qua từng dự án, từng vai diễn, tôi muốn khi mọi người mời mình sẽ có cảm giác an tâm, từ cách diễn xuất cho đến phong cách làm việc.

* Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất, rõ ràng Quách Ngọc Tuyên cũng từng nhận những dự án chưa tốt. Anh có nghĩ đôi khi vì tham gia những dự án như thế khiến tên tuổi của mình bị ảnh hưởng ít nhiều?

- Chính tôi cũng nhìn nhận được điều này. Có thể vì tên tuổi của tôi chưa đủ để có quyền được chọn dự án. Một phần vì cơm áo gạo tiền, cần phải mưu sinh, phần khác là mình cũng không biết trong dự án đó, mọi người sẽ làm việc như thế nào. Lúc nhận kịch bản, mình thấy vai ổn, nhưng khi ra hiện trường lại khác hoàn toàn. Người sản xuất làm việc không đàng hoàng, kêu gọi đầu tư để ăn tiền thì mình phải chịu thôi. Tôi đâu thể can thiệp được điều đó. Vì lúc đó mình đã ký hợp đồng rồi, không thể thay đổi được. Bên cạnh đó, khi làm phim, khó ai có thể biết trước được dự án nào sẽ thắng hay thua. Thậm chí có những dự án khi tham gia, tôi biết chắc sẽ "gãy" nhưng vẫn phải cố gắng hết sức trong khả năng.

Diễn viên gốc Long An đưa cha mẹ cùng các thành viên trong gia đình đến tham dự buổi ra mắt phim tại TP.HCM

* Việc tham gia những bộ phim bị đánh giá chưa tốt có khiến anh bị nản với nghề?

- Từ những dự án không thành công đó, tôi càng cố gắng nhiều hơn. Cũng chính vì thế mà tôi luôn xin Tổ nghiệp cho mình được tham gia các dự án chất lượng, nghiêm túc và chỉn chu. Còn về việc nản với nghề, trước đây tôi từng trải qua cảm giác đó. Khi đó, tôi cảm thấy sao mình không làm được gì nên chạnh lòng. Thời điểm đó, tôi diễn ở sân khấu Nụ cười mới, anh Hữu Lộc đột ngột qua đời khiến tôi chênh vênh. Tôi tự hỏi bản thân rằng có khi nào ông Tổ không chọn mình, không cho mình đi tiếp với nghề.

Tôi đã từng có ý định bỏ nghề, suy nghĩ rồi khóc cả đêm. Nhưng chỉ hôm sau, tôi tự vực lại tinh thần vì thấy bản thân quá tệ, tệ với bản thân và cả anh Hữu Lộc. Mình đã theo nghề suốt bao nhiêu năm, được học hành, không lẽ vì anh Lộc mất mà không theo nghề nữa. Từ đó, tôi quyết bám trụ nghề, lao đi làm hết tất cả mọi thứ. Nói gì thì nói, ngày xưa tôi không thành công một phần cũng là lỗi do mình. Ngày xưa tôi có yêu nghề nhưng cảm giác chưa đủ. Tôi vẫn là một cậu bé ham chơi, chưa tập trung hết 100% sức lực vào trong đó. Nhưng từ sau hàng loạt biến cố, tôi ý thức rằng mình phải tập trung, cố gắng hết sức. Tôi tin chỉ cần mình yêu nghề, cố gắng hết mình thì sẽ được Tổ đãi.

* Sau hơn 20 năm theo nghề, anh thấy rằng Tổ đã đãi mình chưa?

- Đến bây giờ tôi tự tin là Tổ thương mình. Không những Tổ mà anh em trong nghề cũng thương tôi rất nhiều. Từ nhà, xe, gia đình hay những công việc kinh doanh đều là nhờ cái nghề, nhờ ông Tổ cho tôi. Tất cả những gì bây giờ tôi có đều từ tiền tôi đi quay, đi diễn rồi chắt chiu, dành dụm. Ngay cả tình cảm của khán giả dành cho tôi, có được anh "Vi Cá" như bây giờ cũng là từ nghề diễn mà có.

Quách Ngọc Tuyên bày tỏ những gì anh có, từ nhà, xe đều là nhờ nghề diễn mang lại

* Vừa đi diễn, vừa kinh doanh có khiến anh khó cân bằng và tập trung hoàn toàn cho nghệ thuật?

- Đối với tôi, đến thời điểm này thì nghề diễn vẫn là trên hết. Tôi làm tất cả điều gì cũng đều ưu tiên cho công việc đi diễn, đi quay. Chưa bao giờ việc kinh doanh của tôi ảnh hưởng đến công việc nghệ thuật cả mà luôn có sự ưu tiên. Bởi việc kinh doanh tôi có quản lý hỗ trợ, sắp xếp giúp nên mình đỡ lo. Tôi tự tin là bản thân đang rất yêu nghề, chỉ cần 3 ngày không được đi làm là cảm giác bứt rứt lắm.

* Xin cảm ơn diễn viên Quách Ngọc Tuyên về những chia sẻ!