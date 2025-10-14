'Quách Tĩnh' Lý Á Bằng ly hôn vợ kém 19 tuổi

Lý Á Bằng - Hải Hà Kim Hỷ vừa thông báo ly hôn ẢNH: WEIBO NV

Theo Sohu, ngày 14.10, Lý Á Bằng và Hải Hà Kim Hỷ cùng đăng thông báo trên Weibo, xác nhận họ đã hoàn tất thủ tục ly hôn và hiện đã ổn. Tuyên bố của cặp đôi nêu rõ: "Vốn dĩ muốn yên lặng mà qua đi nhưng có quá nhiều bạn bè quan tâm và hỏi han nên sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định công bố thông tin sau: Chúng tôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ trước. Con gái sẽ sống với mẹ và cả hai chúng tôi sẽ cùng nuôi dưỡng".

Trước đó, cuộc hôn nhân của tài tử sinh năm 1971 và vợ kém 19 tuổi đã vướng tin đồn rạn nứt từ hồi tháng 5. Thời điểm đó, Hải Hà Kim Hỷ chia sẻ cô cùng Lý Á Bằng không sống cùng nhau một thời gian dài vì công việc song khẳng định mối quan hệ của họ không có vấn đề gì, hôn nhân giữa hai người vẫn ổn định.

Người đẹp 9X cũng chia sẻ tình cảnh khó khăn của hai vợ chồng đồng thời cho biết ưu tiên hàng đầu của họ là trả nợ. Bà mẹ một con không ngại livestream bán hàng để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, giúp chồng giải quyết khó khăn tài chính. Cô nói mình không xấu hổ hay e ngại vì chưa mua nổi nhà, phải ở nhà thuê, chật vật kiếm sống hay chịu những lời đàm tiếu từ người ngoài. Khi ấy, người mẫu nói cô bằng lòng với cuộc sống hiện tại.

Lý Á Bằng lao đao vì nợ nần, vợ trẻ từng sẵn sàng chịu khổ cùng

Hải Hà Kim Hỷ ở bên Lý Á Bằng trong giai đoạn anh khó khăn, nợ nần chồng chất ẢNH: WEIBO NV

Lý Á Bằng - Hải Hà Kim Hỷ thông báo kết hôn năm 2022, có một con gái hiện 3 tuổi. Kim Hỷ kém tài tử phim Tiếu ngạo giang hồ 19 tuổi, từng theo học diễn xuất, làm người mẫu, đóng vai nhỏ trong một số bộ phim: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Mùa hè của Hồ Dương, Dưới lớp mặt nạ… Sau khi kết hôn, Hải Hà Kim Hỷ lui về chăm sóc con nhỏ, hỗ trợ công việc của chồng. Lý Á Bằng từng bày tỏ niềm hạnh phúc khi có người vợ "biết đủ", ở bên cạnh anh trong giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời.

Trước Hải Hà Kim Hỷ, Lý Á Bằng từng trải qua cuộc hôn nhân tốn giấy mực với "thiên hậu" Vương Phi. Cặp đôi kết hôn hồi 2005 rồi "đường ai nấy đi" sau 8 năm chung sống. Họ có chung một con gái tên Lý Yên (hiện 19 tuổi).

Lý Á Bằng lao đao vì nợ nần, kinh doanh thất bại, phải chuyển sang livestream bán hàng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hơn chục năm qua, Lý Á Bằng rời xa màn ảnh, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh nhưng làm ăn bết bát, lâm cảnh nợ nần chồng chất. Theo HK01, các công ty dưới tên nam diễn viên 54 tuổi đối mặt với thua lỗ nghiêm trọng, không thể trả lương cho nhân viên, gánh nhiều khoản nợ… với tổng số nợ lên tới hơn 2,8 tỉ nhân dân tệ. Mặc dù Lý Á Bằng đã chuyển sang lĩnh vực livestream bán hàng, cật lực kiếm tiền nhưng vẫn không đủ xoay chuyển tình hình kinh doanh chạm đáy.

Lý Á Bằng từng thừa nhận mình không có thu nhập suốt 6 năm liền. Trước sóng gió, nam diễn viên từng bộc bạch: "Có nợ đương nhiên phải trả. Tôi cần chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình và không biện hộ cho bản thân".