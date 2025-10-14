Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

'Quách Tĩnh' Lý Á Bằng ly hôn vợ kém 19 tuổi

Thanh Chi
Thanh Chi
14/10/2025 16:33 GMT+7

Hôm 14.10, Lý Á Bằng và Hải Hà Kim Hỷ thông báo ly hôn sau hơn 3 năm chung sống. Trước đó, tài tử phim 'Anh hùng xạ điêu' và vợ trẻ vướng tin đồn đổ vỡ nhưng phủ nhận.

'Quách Tĩnh' Lý Á Bằng ly hôn vợ kém 19 tuổi - Ảnh 1.

Lý Á Bằng - Hải Hà Kim Hỷ vừa thông báo ly hôn

ẢNH: WEIBO NV

Theo Sohu, ngày 14.10, Lý Á BằngHải Hà Kim Hỷ cùng đăng thông báo trên Weibo, xác nhận họ đã hoàn tất thủ tục ly hôn và hiện đã ổn. Tuyên bố của cặp đôi nêu rõ: "Vốn dĩ muốn yên lặng mà qua đi nhưng có quá nhiều bạn bè quan tâm và hỏi han nên sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định công bố thông tin sau: Chúng tôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ trước. Con gái sẽ sống với mẹ và cả hai chúng tôi sẽ cùng nuôi dưỡng".

Trước đó, cuộc hôn nhân của tài tử sinh năm 1971 và vợ kém 19 tuổi đã vướng tin đồn rạn nứt từ hồi tháng 5. Thời điểm đó, Hải Hà Kim Hỷ chia sẻ cô cùng Lý Á Bằng không sống cùng nhau một thời gian dài vì công việc song khẳng định mối quan hệ của họ không có vấn đề gì, hôn nhân giữa hai người vẫn ổn định.

Người đẹp 9X cũng chia sẻ tình cảnh khó khăn của hai vợ chồng đồng thời cho biết ưu tiên hàng đầu của họ là trả nợ. Bà mẹ một con không ngại livestream bán hàng để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, giúp chồng giải quyết khó khăn tài chính. Cô nói mình không xấu hổ hay e ngại vì chưa mua nổi nhà, phải ở nhà thuê, chật vật kiếm sống hay chịu những lời đàm tiếu từ người ngoài. Khi ấy, người mẫu nói cô bằng lòng với cuộc sống hiện tại.

Lý Á Bằng lao đao vì nợ nần, vợ trẻ từng sẵn sàng chịu khổ cùng

'Quách Tĩnh' Lý Á Bằng ly hôn vợ kém 19 tuổi - Ảnh 2.

Hải Hà Kim Hỷ ở bên Lý Á Bằng trong giai đoạn anh khó khăn, nợ nần chồng chất

ẢNH: WEIBO NV

Lý Á Bằng - Hải Hà Kim Hỷ thông báo kết hôn năm 2022, có một con gái hiện 3 tuổi. Kim Hỷ kém tài tử phim Tiếu ngạo giang hồ 19 tuổi, từng theo học diễn xuất, làm người mẫu, đóng vai nhỏ trong một số bộ phim: Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Mùa hè của Hồ Dương, Dưới lớp mặt nạ… Sau khi kết hôn, Hải Hà Kim Hỷ lui về chăm sóc con nhỏ, hỗ trợ công việc của chồng. Lý Á Bằng từng bày tỏ niềm hạnh phúc khi có người vợ "biết đủ", ở bên cạnh anh trong giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời.

Trước Hải Hà Kim Hỷ, Lý Á Bằng từng trải qua cuộc hôn nhân tốn giấy mực với "thiên hậu" Vương Phi. Cặp đôi kết hôn hồi 2005 rồi "đường ai nấy đi" sau 8 năm chung sống. Họ có chung một con gái tên Lý Yên (hiện 19 tuổi).

'Quách Tĩnh' Lý Á Bằng ly hôn vợ kém 19 tuổi - Ảnh 3.

Lý Á Bằng lao đao vì nợ nần, kinh doanh thất bại, phải chuyển sang livestream bán hàng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hơn chục năm qua, Lý Á Bằng rời xa màn ảnh, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh nhưng làm ăn bết bát, lâm cảnh nợ nần chồng chất. Theo HK01, các công ty dưới tên nam diễn viên 54 tuổi đối mặt với thua lỗ nghiêm trọng, không thể trả lương cho nhân viên, gánh nhiều khoản nợ… với tổng số nợ lên tới hơn 2,8 tỉ nhân dân tệ. Mặc dù Lý Á Bằng đã chuyển sang lĩnh vực livestream bán hàng, cật lực kiếm tiền nhưng vẫn không đủ xoay chuyển tình hình kinh doanh chạm đáy.

Lý Á Bằng từng thừa nhận mình không có thu nhập suốt 6 năm liền. Trước sóng gió, nam diễn viên từng bộc bạch: "Có nợ đương nhiên phải trả. Tôi cần chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình và không biện hộ cho bản thân".

Tin liên quan

Cuộc sống của ‘Quách Tĩnh’ Lý Á Bằng bên vợ kém 19 tuổi

Cuộc sống của ‘Quách Tĩnh’ Lý Á Bằng bên vợ kém 19 tuổi

Sau nhiều thăng trầm, Lý Á Bằng lui về với cuộc sống bình yên, giản dị bên bà xã Hải Hà Kim Hỷ và con gái nhỏ. Nam diễn viên không còn mặn mà với diễn xuất, kinh doanh mà tập trung vào việc sáng tạo video về cuộc sống đồng quê.

Khám phá thêm chủ đề

Lý Á Bằng Quách Tĩnh Anh hùng xạ điêu Hải Hà KIm Hỷ Vương phi ly hôn sao Hoa Ngữ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận