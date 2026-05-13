Qualcomm mở rộng nghiên cứu AI, bán dẫn tại Việt Nam

Ngày 12.5, tập đoàn Qualcomm Technologies Inc chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới nghiên cứu công nghệ cao của hãng, đồng thời củng cố vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Theo lộ trình của tập đoàn, cơ sở tại Hà Nội sẽ mở rộng phạm vi nghiên cứu sang các mảng công nghệ ô tô, internet vạn vật (IoT) và nhiều công nghệ tiên tiến khác trong tương lai.

Đại diện Qualcomm cho biết, đội ngũ kỹ sư người Việt sẽ trực tiếp tham gia vào các khâu thiết kế, phát triển công nghệ lõi và phối hợp chặt chẽ cùng các mạng lưới kỹ thuật toàn cầu của tập đoàn. Những giải pháp công nghệ được nghiên cứu tại đây không chỉ phục vụ nhu cầu nội địa mà còn hướng đến việc xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cùng đại diện Qualcomm tại trung tâm R&D ở Hà Nội Ảnh: BTC

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) Bùi Hoàng Phương nhận định sự kiện khai trương trung tâm R&D là một "cột mốc mang ý nghĩa chiến lược". Ông đánh giá cao chiến lược đầu tư bài bản của Qualcomm khi không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ mà còn chú trọng phát triển hoạt động nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là yếu tố then chốt hỗ trợ Việt Nam trong bối cảnh đang nỗ lực thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn.

Lãnh đạo Bộ KH-CN cũng nhấn mạnh những lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong việc thu hút dòng vốn công nghệ cao, bao gồm môi trường chính trị - xã hội ổn định, mạng lưới 19 hiệp định thương mại tự do (FTA) cùng lực lượng lao động trẻ có chuyên môn về STEM. Cơ quan quản lý đề nghị Qualcomm tiếp tục mở rộng nghiên cứu sang lĩnh vực thiết kế chip AI, mạng 6G, đồng thời thắt chặt hợp tác với các trường đại học, doanh nghiệp nội địa để xây dựng hạ tầng AI và chuỗi cung ứng bán dẫn tại chỗ.

Về phía tập đoàn, tiến sĩ Baaziz Achour, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc công nghệ toàn cầu Qualcomm khẳng định trung tâm mới là minh chứng cho cam kết đầu tư dài hạn tại Việt Nam. Định hướng hoạt động của trung tâm hiện bám sát danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược vừa được Chính phủ Việt Nam ban hành, nổi bật là AI, bán dẫn, mạng di động thế hệ mới và công nghệ số. Trung tâm cũng sẽ đóng vai trò là nền tảng thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn và kỹ thuật phần mềm, góp phần đào tạo đội ngũ R&D sở hữu năng lực đạt chuẩn toàn cầu tại Việt Nam.