Qualcomm thắng kiện Arm với khoản bồi thường… 2 USD

Bồi thẩm đoàn liên bang tại Delaware (Mỹ) vừa đưa ra phán quyết rằng công ty Arm đã vi phạm thỏa thuận cấp phép với Qualcomm, đồng thời can thiệp bất hợp pháp vào mối quan hệ kinh doanh giữa Qualcomm và Meta Platforms. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn chỉ ra quyết định yêu cầu Arm bồi thường cho Qualcomm số tiền 2 USD, tương đương 1 USD cho mỗi cáo buộc được chứng minh.

2 USD được xem chỉ là một khoản tiền "phạt cho có" ẢNH: REUTERS

Theo kết luận của bồi thẩm đoàn, Arm đã vi phạm Thỏa thuận cấp phép kiến trúc (ALA) bằng cách giữ lại các bản vá phần mềm quan trọng và các công cụ kiểm tra chip cần thiết để xác minh các lõi CPU Oryon tùy chỉnh của Qualcomm. Qualcomm cho biết họ đã gần đạt được thỏa thuận với Meta vào năm 2024, nhưng Arm được cho là đã tiết lộ thông tin cho Bloomberg rằng Qualcomm đã vi phạm thỏa thuận cấp phép, dẫn đến việc trì hoãn thỏa thuận với Meta.

Sau phiên tòa kéo dài 5 ngày, bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết có lợi cho Qualcomm, khiến cổ phiếu Arm giảm khoảng 1%, trong khi cổ phiếu của Qualcomm tăng 2%. Qualcomm tỏ ra hài lòng với phán quyết, cho rằng phán quyết khẳng định Arm đã không thực hiện đúng các cam kết và cố ý gây gián đoạn hoạt động kinh doanh của công ty.

Qualcomm và Arm cùng tuyên bố 'chiến thắng'

Trong một tuyên bố, Qualcomm nhấn mạnh: "Chúng tôi rất vui mừng khi bồi thẩm đoàn kết luận Arm đã vi phạm Thỏa thuận cấp phép kiến trúc lâu năm với Qualcomm". Công ty cũng cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào việc phát triển và cung cấp các sản phẩm bán dẫn hàng đầu, bao gồm cả CPU Oryon.

Ngược lại, Arm cũng bày tỏ sự hài lòng với phán quyết của bồi thẩm đoàn khi tuyên bố thắng lợi trong bốn cáo buộc và chỉ phải bồi thường cho Qualcomm số tiền 2 USD. Arm cho rằng phán quyết này khẳng định tính xác đáng đối với các lập luận của họ trong vụ kiện, đồng thời cho biết: "Phán quyết của bồi thẩm đoàn chứng minh Arm đã hoạt động thiện chí theo thỏa thuận cấp phép công nghệ của mình".

Mối quan hệ giữa Qualcomm và Arm đã trở nên căng thẳng kể từ khi SoftBank mua lại Arm vào năm 2016 và Arm mở rộng sang lĩnh vực phát triển chip riêng. Mặc dù khoản bồi thường tài chính trong vụ kiện này là không đáng kể, phán quyết của bồi thẩm đoàn mang lại cho Qualcomm một lợi thế lớn khi bước vào giai đoạn tố tụng tiếp theo.

Qualcomm đang theo đuổi một điều khoản trong hợp đồng, lập luận rằng do Arm đã vi phạm thỏa thuận nên họ được phép ngừng thanh toán cho Arm trong vòng 5 năm, với khoản tiền ước tính hàng tỉ USD. Với Arm, công ty cho rằng điều khoản phạt tiền bản quyền trong 5 năm là không thể thực thi.