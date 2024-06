Qualcomm với tham vọng 'hạ bệ' Intel và AMD trên thị trường PC

Trang bị chip Snapdragon trên PC được xem là một thách thức mới cho Qualcomm, đặc biệt khi họ sẽ phải đối mặt với hai ông lớn trong lĩnh vực này là Intel và AMD, thậm chí cả Apple. Để làm được điều này, mục tiêu công ty là tạo ra nhiều biến thể chip xử lý khác nhau cho hầu hết các thiết bị. Qualcomm muốn chip Snapdragon có thể cạnh tranh với các model bộ xử lý đối thủ về mặt sức mạnh.



Qualcomm đang mở rộng sự xuất hiện của nền tảng Snapdragon trên PC YAHOO SINGAPORE

Việc tạo ra một bộ xử lý PC không phải là điều dễ dàng, đó là lý do tại sao nhiều công ty không cố gắng thâm nhập vào một thị trường sẽ phải đối đầu với Intel, AMD hay Apple. Nhưng Qualcomm là một trong những công ty muốn thử điều đó, đặc biệt sau khi họ đã tạo ra một số chip xử lý tiếp cận với các nền tảng như máy tính xách tay hiệu năng thấp và mới đây là dòng Snapdragon X mạnh mẽ hơn với sự tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Quay trở lại CES 2024, trong buổi thuyết trình chính thức giới thiệu về Snapdragon X Elite, AI chính là một yếu tố quan trọng mà công ty đề cập khi Snapdragon X Elite tập trung tối ưu hóa các thành phần cho công nghệ này. Trong trường hợp này, NPU trên chip cung cấp hiệu suất đến 45 TOPS, khiến nó trở thành một trong những bộ xử lý nhanh nhất cho máy tính xách tay.

Vì tối ưu hóa năng lượng là yếu tố then chốt trong các chip xử lý tạo ra cho các nhiệm vụ liên quan đến AI - vốn tiêu thụ rất nhiều năng lượng - nên các giải pháp tập trung vào lĩnh vực năng lượng sẽ mang đến hiệu quả cao nhất có thể. Trong trường hợp của Snapdragon X Elite, Qualcomm chỉ ra rằng nó có hiệu suất trên mỗi watt cao hơn 2,6 lần so với Apple M3 và gấp 5,4 lần so với Core Ultra 7 của Intel, khiến nó trở thành chip hàng đầu so với hai thế hệ này.

Một mẫu PC sử dụng chip Snapdragon X Elite được trình diễn tại Computex 2024 CHỤP MÀN HÌNH TECHPOWERUP

Một trong những hạn chế của việc sử dụng PC liên tục là nhiệt độ tăng lên, điều này dẫn đến các yêu cầu về giải pháp làm mát trên các hệ thống sử dụng CPU Intel và AMD. Chính vì vậy, hiệu quả làm mát vượt trội đến từ nền tảng chip Snapdragon mà Qualcomm phát triển kết hợp với hiệu suất ấn tượng càng tạo niềm tin cho công ty trong việc đưa nền tảng của mình đến với thị trường PC.

Để ví dụ, trong các thử nghiệm được thực hiện trên Geekbench, Snapdragon X Elite nhanh hơn 51% và sử dụng năng lượng ít hơn 65% so với Intel Core Ultra 9 185H. Trên phép đo Speedometer 2.1, Qualcomm khẳng định chip của họ nhanh hơn 20% và 57% tương ứng khi sử dụng Chrome và Edge nếu so sánh với Intel Core Ultra 7 155H. Sự cải thiện này là 39% và 35% tương ứng cho Chrome và Edge khi so sánh với AMD Ryzen 7 7840HS.