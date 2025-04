Quận 8 ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp: Lớp 1, mầm non tuyển ra sao?

Chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp tại quận 8

Theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp vừa được UBND quận 8 công bố, năm học 2025-2026, dân số độ tuổi của trẻ sinh năm 2020 (5 tuổi) là 3.808 trẻ. Quận 8 dự kiến huy động 3.808 trẻ 5 tuổi vào trường mầm non.

Về tuyển sinh lớp 1, quận 8 dự kiến tuyển sinh 4.727 học sinh. Số trẻ hoàn thành chương trình bậc tiểu học là 4.524 học sinh, đây cũng là con số dự kiến tuyển sinh vào lớp 6 tại quận 8 năm học 2025-2026.

Học sinh vào lớp 1 ở quận 8 năm học 2024-2025 ẢNH: THÚY HẰNG

Phương thức huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh đầu cấp

Quận 8 triển khai thực hiện tuyển sinh đầu cấp năm học 2025-2026 linh hoạt dựa trên 3 yếu tố: Phân bổ trường lớp tại địa phương, số lượng trẻ em trong độ tuổi tuyển sinh và thông tin nơi ở hiện tại của học sinh từ cơ sở dữ liệu ngành. Đồng thời kết hợp sử dụng hệ thống bản đồ số dùng chung của thành phố để tính khoảng cách di chuyển của học sinh, không phân bổ học sinh theo ranh giới hành chính phường, nhằm tạo điều kiện cho học sinh được học gần nơi ở hiện tại và phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Đối tượng tuyển sinh chia làm 2 dạng. Đối tượng 1: ưu tiên tuyển sinh đối với học sinh lớp 1, lớp 6 có "nơi ở hiện tại" thuộc địa bàn và trong độ tuổi quy định. Đối tượng 2: học sinh có nguyện vọng học tại khu vực không thuộc địa bàn cư trú thực tế, nhưng phải đảm bảo các điều kiện phải đăng ký tuyển sinh trên hệ thống tuyển sinh của thành phố, đáp ứng các tiêu chí trong kế hoạch tuyển sinh của quận như: học sinh đã hoàn thành chương trình mầm non hoặc tiểu học tại các trường trên địa bàn quận 8; học sinh có cha hoặc mẹ làm việc trên địa bàn quận 8 (cơ quan, tổ chức đặt trên địa bàn); học sinh có "nơi ở hiện tại" theo VNeID thuộc các khu vực ranh giới giữa các quận, huyện với quận 8; học sinh chuyển tỉnh.

Các thông tin của học sinh trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục thành phố (bao gồm "nơi ở hiện tại" và các thông tin khác có ảnh hưởng đến công tác xét tuyển của địa phương) nếu cập nhật sau thời gian rà soát dữ liệu phải tuân thủ đầy đủ theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP.HCM và phải hoàn tất trước ngày 1.5.2025. Tuyệt đối không thực hiện điều chỉnh thông tin sau thời gian quy định.

Học sinh lớp 1 ở quận 8, TP.HCM trong ngày mới tựu trường năm học 2024-2025 ẢNH: THÚY HẰNG

Trẻ mầm non đi học lưu ý gì?

Năm học 2025-2026, quận 8 huy động 100% trẻ 5 tuổi trong diện đi học tại trường gần nơi ở hiện tại vào trường mầm non, số lượng do ban chỉ đạo tuyển sinh quận quy định. Có kế hoạch để đảm bảo đủ chỗ học cho trẻ dưới 5 tuổi. Tăng dần tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đến trường.

Đảm bảo tất cả các trẻ trong độ tuổi đều phải khai báo hoặc cập nhật thông tin lên hệ thống cơ sở dữ liệu (thông tin "nơi ở hiện tại" cần được rà soát và cập nhật chính xác và phải có mã định danh cá nhân); đối với trẻ đã theo học tại các lớp nhà trẻ, lớp mầm, chồi trong năm học 2024 - 2025 học tại trường nào thì năm học 2025 - 2026 tiếp tục theo học tại trường đó.

Nhận trẻ từ 13-18 tháng tuổi ở các trường/cơ sở: mầm non 19/5, mầm non Tuổi Ngọc, mầm non Trái Tim Nhỏ, mầm non Vườn Sáng Tạo, nhóm trẻ Ánh Sao, nhóm trẻ Vườn Ươm Tương Lai, lớp mầm non Học Viện Đầu Tiên, lớp mầm non Thiên Hà Xanh.

Trường mầm non 19/5, quận 8 thực hiện tuyển sinh vào lớp theo chương trình giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập.

UBND quận 8 đề nghị căn cứ vào số phòng học thực tế để dự kiến số trẻ ở các nhóm, lớp mẫu giáo, đồng thời hiệu trưởng các trường mầm non công lập phối hợp với các trường ngoài công lập, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập tư thục để trẻ trên địa bàn có nhu cầu được ra lớp. Tiếp tục nhận các trẻ từ 3-4 tuổi đang học tại trường trong năm học 2024 - 2025, đảm bảo đúng quy chế, chính xác, công bằng, khách quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ trẻ trong công tác tuyển sinh. Đặc biệt trẻ 5 tuổi vào lớp mẫu giáo, cần đảm bảo đủ giáo viên, trang thiết bị, thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quy định, không tổ chức lớp ghép đối với trẻ 5 tuổi. Đảm bảo trẻ 5 tuổi ra lớp ở các loại hình phấn đấu đạt tỷ lệ 100%.

Trẻ mầm non TP.HCM đồng diễn mừng 50 năm đất nước thống nhất ẢNH: THÚY HẰNG

Các cơ sở mầm non ngoài công lập tổ chức lớp mẫu giáo 5 tuổi phải đảm bảo 2 giáo viên/lớp, đồng thời phải thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quy định và đúng loại hình hoạt động theo giấy phép thành lập. Nếu chưa bố trí được giáo viên phải có văn bản báo cáo về UBND quận để có thể sắp xếp tiếp nhận số trẻ trong độ tuổi này (đang theo học tại các nhóm lớp) vào các trường mầm non công lập trên cùng địa bàn.

Tuyển sinh lớp 1 năm học 2025-2026

Huy động 100% trẻ 6 tuổi (sinh năm 2019) trên địa bàn quận 8 vào học lớp 1.

Quy trình tuyển sinh được chia làm 2 đợt. Đợt 1: Ưu tiên tuyển sinh các trường hợp học sinh có nơi ở thực tế trên địa bàn. Đợt 2: Trên cơ sở các đơn vị chưa tuyển đủ học sinh so với chỉ tiêu được giao, trường hợp cha mẹ học sinh chưa đồng ý với kết quả xét tuyển của nhà trường. Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp quyết định về việc tuyển sinh bổ sung, đồng thời quy định học sinh được phép xét tuyển đăng ký trong giai đoạn này (việc đăng ký vẫn thực hiện theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn) theo tiến độ thời gian quy định.

Căn cứ theo độ tuổi, tình hình cư ngụ trên địa bàn, sĩ số lớp, tỷ lệ bán trú, lớp học 2 buổi/ngày nhằm tạo mọi điều kiện cho trẻ trong độ tuổi được đến trường. Trong đó, đảm bảo 100% trẻ vào lớp 1 đều phải được khai báo hoặc cập nhật thông tin lên hệ thống cơ sở dữ liệu về tuyển sinh của ngành giáo dục thành phố (trong đó thông tin "nơi ở hiện tại" cần được rà soát và cập nhật chính xác, phải có mã định danh học sinh).

Trường Tiểu học Nguyễn Trung Ngạn thực hiện tuyển sinh vào lớp 1 theo chương trình giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập.

Lớp 1 có chương trình tích hợp, tăng cường tiếng Trung, tiếng Pháp ở trường nào?

Quận 8 sẽ tuyển sinh vào lớp 1 Chương trình dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp theo Quyết định số 5695/QĐ-UBND ngày 20.11.2014 của UBND TP tại các trường tiểu học: Rạch Ông, Âu Dương Lân, Bông Sao, Nguyễn Trung Ngạn, An Phong, Hoàng Minh Minh Đạo, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Nhược Thị, Lưu Hữu Phước. Sĩ số không quá 35 học sinh/lớp.

Trường tiểu học Bông Sao tiếp tục tuyển sinh các lớp tăng cường tiếng Pháp rộng rãi trong 10 phường và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Đối với học sinh không đủ điều kiện vào các lớp tăng cường tiếng Pháp trường hướng dẫn phụ huynh học sinh về địa phương nơi cư ngụ để được xét tuyển vào lớp 1.

Trường tiểu học Lý Thái Tổ tiếp tục xét tuyển học sinh dân tộc Hoa có nhu cầu học lớp tăng cường tiếng Trung.

Đối với các loại hình lớp học tăng cường ngoại ngữ, hàng năm, hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm xem xét, tổ chức khảo sát tuyển bổ sung nhưng phải bảo đảm sĩ số không vượt quá quy định.