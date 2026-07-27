Quán bột chiên lâu đời ở Sài Gòn ngừng bán, khách bùi ngùi chia tay

Quán bột chiên lâu đời ở Sài Gòn ngừng bán

Quán bột chiên nổi tiếng một thời trên đường Võ Văn Tần (P.Bàn Cờ, TP.HCM) đóng cửa. Hai bên quán là bảng thông báo ghi nội dung: "Quán bột chiên Đạt Thành ngưng hoạt động. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua". Chúng tôi gọi vào số điện thoại ghi trên tấm bảng hiệu chỉ có tiếng chuông reo, không có người nghe máy.

Quán bột chiên Đạt Thành với nhiều người không chỉ là món ăn bình dân mà đó còn là hương vị của ký ức ẢNH: THANH ĐA

Anh Nguyễn Duy Thành - người làm bảo vệ ở quán hơn 17 cho biết ngày có thông tin chủ quán sẽ dừng hoạt động, anh thấy hụt hẫng. Anh xem quán bột chiên như ngôi nhà thứ 2 của mình. Nhìn căn nhà từng một thời tấp nập, anh nhớ những ngày giữ xe cho khách.

Về việc vẫn ở lại khi quán đã thông báo ngưng hoạt động, anh chia sẻ: "Cô chủ quán muốn sửa sang lại căn nhà. Cô chủ cũng lớn tuổi rồi. Tôi ở lại để phụ chủ nhà dọn dẹp cho thợ làm việc. Tôi cũng chưa có dự định gì, chắc xong ở đây tôi sẽ đi kiếm công việc khác", anh chia sẻ.

Anh Nguyễn Duy Thành ở lại phụ chủ nhà dọn dẹp để thợ sửa sang lại căn nhà ẢNH: THANH ĐA

Huyền Trân (27 tuổi, ngụ trên đường số 7, P.An Lạc, TP.HCM), cho biết Trân biết đến quán bột chiên Đạt Thành nhờ một người chị đã gắn bó với quán nhiều năm giới thiệu. Ngay lần đầu thưởng thức, hương vị của quán đã để lại ấn tượng đặc biệt.

"Tôi thích nhất phần bột chiên khoai môn, lớp vỏ bên ngoài được chiên vàng giòn rụm nhưng bên trong vẫn mềm dẻo, rất ngon. Bò bía cũng hấp dẫn, còn ly rau má thì có vị đậm hơn những nơi khác, mang lại cho tôi cảm giác rất gần gũi với hương vị miền Tây quê mình", Huyền Trân chia sẻ.

Thông báo ngưng hoạt động ẢNH: THANH ĐA

Theo Trân, điều làm nên sức hút của quán không chỉ nằm ở món bột chiên mà còn ở những món ăn kèm được chuẩn bị chỉn chu. "Phần gỏi đu đủ ăn kèm rất ngon, từng sợi đu đủ thấm vị, giòn và rất vừa miệng. Nước chấm kết hợp với bột chiên, bò bía hay gỏi đều rất hợp. Có thể từng món riêng lẻ không quá đặc biệt, nhưng khi ăn cùng nhau lại tạo nên một hương vị rất tròn trịa". Trân tiếc nuối khi biết quán đã ngừng hoạt động.

Tiếc nuối một hương vị của tuổi thơ

Từ Mỹ hay tin quán bột chiên lâu đời ở Sài Gòn ngừng bán, anh Lê Trọng Nghĩa, (25 tuổi) không khỏi tiếc nuối.

"Tôi thấy đồ ăn ngon, quán sạch sẽ, phục vụ nhanh, mấy cô chủ nói chuyện dễ thương và giá cả hợp lý. Tôi còn tính tháng 8 này về đi ăn lại, chẳng ngờ quán đóng cửa rồi", anh nói.

Ấn tượng vì đồ ăn ngon, quán sạch sẽ, phục vụ nhanh... ẢNH: LÊ TRỌNG NGHĨA

Với nhiều người sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, quán ăn bình dân này là nơi thường diễn ra những bữa xế sau giờ tan học, những cuộc hẹn cùng bạn bè, những ngày gia đình quây quần bên chiếc bàn nhỏ và cả hương vị đã trở thành một phần ký ức.

Food blogger Tân Nhân (người sáng tạo nội dung số về ẩm thực), chia sẻ đây từng là quán yêu thích của Nhân hồi học THCS. Với anh, không chỉ bột chiên, nui chiên, khoai môn, bánh hẹ... mà những món ăn vặt như bò bía hay gỏi khô bò cũng rất đặc biệt.

Thông tin quán bột chiên lâu đời ở Sài Gòn ngừng bán khiến nhiều bạn trẻ tiếc nuối ẢNH: THANH ĐA

"Tôi hay gọi kiểu chiên bột giòn ở Đạt Thành là "Sài Gòn", để phân biệt với kiểu chiên mềm đặc trưng trong Chợ Lớn. Nhắm mắt lại tôi cũng mường tượng được cảnh đông đúc của nó, chị chủ dáng người thấp thấp luôn đeo găng tay và nheo mắt khi chiên bột...", anh nói. Theo Nhân, những năm 1990 bột chiên Đạt Thành là thương hiệu nổi tiếng trên con đường Võ Văn Tần.

Sau này dù ít ghé Đạt Thành hơn nhưng thỉnh thoảng đi ngang thấy sáng đèn, Tân mừng vì họ trụ được ngần đó năm trên con đường sầm uất này. "Cách đây vài tuần đi ngang Đạt Thành thấy đóng cửa tôi tự nhủ chắc họ nghỉ vài hôm rồi mở lại như mọi khi. Rồi một người bạn nhắn tin báo là Đạt Thành đóng luôn...", Tân ngậm ngùi.