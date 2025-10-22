Quán cà phê tặng tiền khách đến đọc sách: Bất ngờ với vị khách này

Từ cuối tháng 9, một quán cà phê tại P.Bảy Hiền, TP.HCM (trước là P.12, Q.Tân Bình) khởi động chương trình độc đáo: thưởng "nóng" 500.000 đồng tiền mặt cho bất kỳ ai hoàn thành 100 giờ đọc sách tại quán.

Khách tham gia có thể mang sách riêng hoặc chọn từ bộ sưu tập sách đa dạng tại quán, bao gồm nhiều thể loại từ văn học, triết học đến truyện tranh. Thời gian đọc được ghi nhận qua camera giám sát. Quán còn quy định rõ ràng rằng thời gian sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác sẽ không được tính vào thử thách đọc sách giấy. Bên cạnh đó, khách đến đây không cần gọi nước, vẫn được tham gia thử thách như bình thường.

Bạn trẻ đến quán đọc sách sôi nổi ẢNH: AN VY

Anh Lê Bá Tân (37 tuổi), chủ quán, chia sẻ ý tưởng này xuất phát từ mong muốn lan tỏa giá trị của sách và khuyến khích thói quen đọc trong cộng đồng. "Tôi nhận thấy sách mang lại những tác động tích cực đến đời sống tinh thần. Phần thưởng tiền mặt là cách để tặng người đọc sự tự do sử dụng thành quả của mình, đồng thời hy vọng thu hút những người mới bắt đầu tập đọc. Tôi cho rằng nếu chương trình khơi dậy được niềm yêu thích đọc sách, đó sẽ là thành công lớn nhất", anh nói.

Chỉ sau một tháng, chương trình đã thu hút gần 200 người đăng ký tham gia, vượt xa kỳ vọng ban đầu của quán. Anh Tân nói rằng số lượng khách ghé quán tăng đáng kể, biến nơi đây thành một không gian sách đúng nghĩa, nơi hầu hết mọi người đều tập trung vào những trang sách thay vì lướt điện thoại.

"Dù một số khách không gọi đồ uống, nhưng chúng tôi vẫn phục vụ tận tình, thường xuyên châm trà đá, thi thoảng hỏi thăm khách có cần thêm gì không để tạo không gian thoải mái nhất cho mọi người", anh nói.

Sách phủ kín 2 căn phòng đọc ẢNH: AN VY

Theo ghi nhận của người viết, không khí tại quán luôn sôi nổi dù không phải là ngày cuối tuần. Các bạn trẻ, từ sinh viên đến người đi làm, đều hào hứng tham gia. Nhiều người không chỉ đến để hoàn thành thử thách mà còn bị cuốn hút bởi không gian ấm cúng, tiện nghi với bàn ghế rộng rãi, điều hòa mát mẻ và sự hỗ trợ chu đáo từ nhân viên.

"Ở đây không khác gì ở nhà. Có nhiều thể loại sách để lựa chọn, nhân viên hướng dẫn nhiệt tình. Khi tới đây tham gia thử thách, tụi mình sẽ cung cấp số điện thoại để đăng ký và được nhân viên theo dõi giờ đọc qua camera", Nguyễn Thị Mai Thúy, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, chia sẻ.

Thúy (áo đen) và bạn Phạm Võ Bảo Trân, học cùng trường, tích lũy được 3 giờ đồng hồ đọc sách. Với thời gian này, Thúy đã chinh phục được 1/3 cuốn Hiệu sách nhỏ ở Paris. Cô chia sẻ: 'Mình không quan tâm đến việc đủ giờ hay không, chỉ cần được đọc là vui rồi. Có sách là đủ hạnh phúc' ẢNH: AN VY

Phạm Lưu Ánh Nguyệt, tân sinh viên Trường ĐH Gia Định (TP.HCM), biết đến quán qua Facebook. Dù mới từ An Giang (trước là Kiên Giang) lên TP.HCM học tập, Nguyệt nhanh chóng bị cuốn hút bởi không gian đọc chung sôi động. "Mình không gọi nước nhưng vẫn được phục vụ tận tình. Đọc sách cùng mọi người rất vui", cô chia sẻ.

Trương Minh Khôi (24 tuổi), ngụ P.Khánh Hội, TP.HCM (trước là P.15, Q.4), cho biết anh vốn ít đọc sách, nhưng khi đến quán, Khôi bị thu hút bởi các đầu sách đa dạng. Khôi đã mượn bút để ghi chép và đặt mục tiêu hoàn thành 100 giờ để nhận thưởng. "Có nhiều sách hay, mình muốn sớm đạt mục tiêu", Khôi chia sẻ.

Khôi cho biết anh sẽ chăm chỉ để hoàn thành được mục tiêu 100 giờ đồng hồ đọc sách ẢNH: AN VY

Đặng Thị Phương Thảo (24 tuổi), ngụ xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM (trước là xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh) là một "khách ruột" của quán. Cô thường xuyên chạy xe từ chỗ làm từ Q.12 (cũ) đến quán vào chiều muộn, mỗi tuần 2-3 lần, mỗi lần đọc 2-3 giờ đồng hồ. Thảo đang đọc đồng thời nhiều cuốn như Bông sen vàng, Hai số phận và Suối nguồn. "Từ khi có chương trình, mình thấy nhiều bạn trẻ đến đọc hơn. Không gian ở đây rất lý tưởng để đọc sách", cô nhận xét.

Phương Thảo dành nhiều thời gian cho việc đọc sách ẢNH: AN VY

Điểm nhấn của chương trình là một vị khách đã đạt 62 giờ đồng hồ đọc sách, chỉ còn cách mốc 100 giờ đồng hồ một khoảng cách không xa. Theo chủ quán, người này duy trì thói quen đọc 3-4 giờ đồng hồ mỗi ngày trong nhiều ngày liên tiếp. "Chúng tôi rất bất ngờ và ấn tượng với sự kiên trì của bạn ấy. Dù chưa có ai chính thức nhận thưởng, con số 62 giờ là minh chứng cho sức hấp dẫn và tính khả thi của thử thách", anh Tân nói.

Anh Tân cũng nhận thấy sự thay đổi tích cực trong thói quen đọc của khách. "Mọi người ngày càng tập trung cao độ khi đọc, tần suất đến quán cũng dày hơn. Nếu thói quen này được duy trì, đó sẽ là một thành công lớn. Có một số ý kiến cho rằng phần thưởng không nên là tiền, nhưng tôi vẫn giữ quan điểm rằng tiền thưởng mang lại sự tự do cho người đọc, giúp họ sử dụng thành quả theo cách mình muốn", anh chia sẻ.

Chương trình không chỉ dừng lại ở TP.HCM. Anh Tân dự định nhân rộng mô hình này đến các chi nhánh tại Cần Thơ, Thanh Hóa, Thủ Đức và một tiệm sách kết nghĩa ở Huế - Tiệm sách cũ Cội nguồn. "Đây là lần đầu tiên thử nghiệm nên chúng tôi vẫn đang quan sát và hoàn thiện. Hy vọng mô hình này sẽ tiếp cận được nhiều bạn đọc hơn trên cả nước", anh kỳ vọng.