Quản chặt, thay vì cấm chung cư mini

10.000 chung cư mini

Ngày 25.9, HoREA đã có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Bộ Xây dựng kiến nghị một số giải pháp để bảo đảm chất lượng công trình xây dựng và an toàn phòng cháy chữa cháy cho nhà chung cư mini, quản lý chặt chẽ nhà ở riêng lẻ của cá nhân, hộ gia đình được phép xây dựng thành nhà chung cư mini.



Theo HoREA, vụ cháy kinh hoàng, thảm khốc tại nhà chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội và một số vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra trước đây tại nhà chung cư hoặc nhà phố dạng "nhà ống" vừa ở vừa kinh doanh hoặc cơ sở kinh doanh karaoke… không đảm bảo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy. Những căn nhà này chỉ có 1 lối thoát hiểm duy nhất tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động và đặt ra yêu cầu cấp bách là phải xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật về nhà ở, về xây dựng, về đầu tư, về kinh doanh bất động sản, về PCCC và để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ. Trong đó có loại nhà ở riêng lẻ của cá nhân, hộ gia đình được xây dựng thành nhà chung cư mini và nhà chung cư, khách sạn mini, nhà phố dạng nhà ống vừa ở vừa kinh doanh, khu nhà trọ có nhiều phòng trọ...



HoREA cho rằng, nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là tất cả các chủ thể có liên quan từ các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở đến các chủ đầu tư, các chủ sở hữu công trình xây dựng là cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ, nhất là các nhà chung cư mini phải khẩn trương thực hiện ngay ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, tất cả các chủ thể có liên quan trên đây cần phải khẩn trương, nghiêm túc thực hiện Công điện 825 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

Ngày 20.9, tại cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chỉ đạo Ủy ban Pháp luật của Quốc hội rà soát lại dự thảo luật Nhà ở (sửa đổi) đang thẩm tra dứt khoát không luật hóa chung cư mini trong luật Nhà ở.

Một khu nhà cho thuê với hàng trăm phòng ở phường Tân Quy, quận 7 ĐÌNH SƠN

HoREA tán thành ý kiến chỉ đạo rất dứt khoát của Chủ tịch Quốc hội và hiệp hội xin đề nghị không luật hóa nhà chung cư mini "biến tướng", không hợp thức hóa các sai phạm của nhà chung cư mini "biến tướng" trong luật Nhà ở. Bởi lẽ, nhà chung cư mini vẫn là sản phẩm nhà ở cần thiết cho xã hội do có giá cho thuê, giá bán vừa túi tiền của rất nhiều đối tượng...

HoREA đề nghị nên quản, không nên cấm nhà chung cư mini, bởi lẽ nhà chung cư mini là sản phẩm nhà ở rất cần thiết cho xã hội hiện nay và trong nhiều thập niên sau này.

Hiện trên cả nước có hơn 10.000 chung cư. Chỉ riêng TP.Hà Nội đã có đến 2.000 nhà chung cư mini theo báo cáo của Tổng Công ty Điện lực TP.Hà Nội. Tại TP.HCM, theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), thống kê sơ bộ hiện nay trên địa bàn có 42.256 cơ sở là nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC. Trong số này, có 4.490 cơ sở do Công an quản lý, trong đó có 103 cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ và 37.766 cơ sở do UBND cấp xã quản lý. Các khu nhà trọ tập trung, nhà chung cư mini đều là những cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ được quản lý chặt chẽ về PCCC theo quy định của pháp luật về PCCC.

Làm chung cư mini phải lập dự án

Từ thực tế cả nước có hàng ngàn nhà chung cư mini với hàng chục ngàn người đang sinh sống và nhu cầu thuê, mua căn hộ nhà chung cư mini trong xã hội rất lớn "buộc" chúng ta phải rất tỉnh táo, sáng suốt lựa chọn giải pháp "nên quản, không nên cấm nhà chung cư mini". Tương tự, các nước trên thế giới đều cho phép, nhưng phải quản lý thật chặt chẽ loại nhà chung cư mini này để bảo đảm an toàn PCCC và phát triển lành mạnh.

Hiện nay là thời điểm rất thuận lợi để xây dựng các quy định pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất để quản lý loại nhà chung cư mini. Bởi lẽ Quốc hội Khóa 15 tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10, 11 dự kiến xem xét, thông qua nhiều luật, trong đó có dự thảo luật Đất đai, luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản và một số luật liên quan để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất theo chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Hiệp hội đề nghị bổ sung quy định thật chặt chẽ đối với loại nhà ở riêng lẻ của cá nhân, hộ gia đình được phép xây dựng thành nhà chung cư mini. Đồng thời với sửa đổi một số quy định của luật Xây dựng, luật Đầu tư, luật Kinh doanh bất động sản, luật PCCC với nhận thức là rất cần thiết phải "luật hóa" loại nhà ở riêng lẻ của cá nhân, hộ gia đình được phép xây dựng thành nhà chung cư mini để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước...

Trong đó, cần bổ sung quy định về đầu tư xây dựng nhà chung cư mini phải lập dự án; phải chấp hành và tuân thủ các quy định pháp luật về thẩm duyệt, nghiệm thu công trình nhà chung cư mini bao gồm công trình PCCC. Bổ sung quy định về kinh doanh cho thuê hoặc bán căn hộ nhà chung cư mini thì phải đăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật. Bổ sung quy định về quản lý vận hành nhà chung cư mini tương tự như quản lý vận hành nhà chung cư, đồng thời Bộ Xây dựng bổ sung quy chuẩn kỹ thuật về nhà chung cư mini vào Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, từ đó sẽ quản lý chặt chẽ và phát triển loại nhà chung cư mini an toàn, lành mạnh.

Bởi lẽ, tình trạng nở rộ loại nhà chung cư mini đi liền với các bất cập, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước đối với loại nhà chung cư mini trong nhiều năm qua đã dẫn đến tình trạng phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát và có lỗ hổng, sơ hở cho giới đầu nậu kinh doanh trục lợi. Nguyên nhân chủ quan là do các quy định pháp luật hiện hành chưa đầy đủ, chưa đồng bộ, thống nhất.

Một khu nhà với hàng trăm phòng đã bị cơi nới thêm tầng ở quận 7 ĐÌNH SƠN

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, nhà chung cư mini không phải là sản phẩm lỗi của giai đoạn thị trường bất động sản phát triển nóng trước đây như ý kiến của một số chuyên gia, mà nhà chung cư mini có căn hộ để cho thuê hoặc để bán là sản phẩm nhà ở rất cần thiết cho xã hội trong 13 năm qua, hiện nay và có thể trong nhiều thập niên sắp tới.

"Cho đến khi thực hiện được mục tiêu của Đảng đặt ra là đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao thì lúc đó nhu cầu nhà chung cư mini vẫn tồn tại. Do trong xã hội lúc nào cũng còn tầng lớp người có thu nhập thấp đô thị, công nhân, lao động, người nhập cư, có nhu cầu mua, thuê loại nhà này, nhưng yêu cầu về chất lượng và tiện ích, dịch vụ sẽ ngày càng cao hơn. Ngay tại các nước công nghiệp phát triển hiện nay thì cũng vẫn có loại nhà chung cư mini. Do vậy, đề nghị Nhà nước nên quản, không nên cấm nhà chung cư mini. Không nên vì không quản được thì cấm mà nhiệm vụ cấp bách là cần phải xây dựng khuôn khổ pháp luật đồng bộ, thống nhất để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với loại nhà chung cư mini để phát triển an toàn, lành mạnh", ông Châu kiến nghị.