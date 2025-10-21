Quân chủng Phòng không - Không quân đón nhận danh hiệu Anh hùng lực Lượng vũ trang nhân dân

Cùng dự có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng.



Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân chủng Phòng không - Không quân vì những thành tích xuất sắc đột xuất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn huy hiệu danh hiệu Anh hùng lực Lượng vũ trang nhân dân lên Quân kỳ quyết thắng của Quân chủng Phòng không - Không quân ẢNH: ĐÌNH HUY

Phòng không - không quân trở thành tuyến đầu của phòng thủ chiến lược quốc gia

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những chiến công, thành tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân đã đạt được trong 62 năm qua.

Thủ tướng khẳng định, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng lực lượng phòng không, không quân, thể hiện tư duy chuẩn bị từ sớm, từ xa, chủ động, không để bị động, bất ngờ trước các cuộc tấn công chiến lược đường không của đối phương.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không - Không quân đón Thủ tướng Phạm Minh Chính ẢNH: ĐÌNH HUY

Trải qua 62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân chủng Phòng không - Không quân đã viết nên những trang sử vàng của lòng quả cảm, trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam, với những chiến công có ý nghĩa lịch sử, chiến lược, góp phần xoay chuyển cục diện cách mạng của đất nước ta. Đặc biệt là trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử...

"Những chiến thắng tiêu biểu đó cùng vô vàn các chiến thắng khác đã khẳng định trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam, thể hiện nghệ thuật tác chiến độc đáo, sáng tạo của lực lượng Phòng không - Không quân, góp phần làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và dân tộc Việt Nam anh hùng", Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, dù đất nước hòa bình, nhưng những người chiến sĩ Phòng không - Không quân vẫn không ngơi nghỉ, ngày đêm lặng thầm canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi tín hiệu radar, mỗi chuyến bay tuần tra là mệnh lệnh danh dự, là lời thề sắt son "bầu trời Tổ quốc không bị xâm phạm". Đồng thời, luôn xung kích trong khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế - xã hội...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong giai đoạn tới, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; gia tăng nguy cơ xung đột, chiến tranh. Chiến tranh hiện đại có xu hướng ứng dụng công nghệ cao, vũ khí thông minh, phương tiện bay không người lái, tác chiến điện tử, không gian mạng...

Đặc biệt, các cuộc chiến tranh gần đây cho thấy, tấn công đường không, tên lửa luôn là mũi đột kích chủ yếu, vì vậy, Phòng không - không quân trở thành tuyến đầu của phòng thủ chiến lược quốc gia. Bối cảnh đó đặt ra nhiệm vụ ngày càng khó khăn, thách thức và nặng nề hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển là trọng yếu.

Thực hiện tốt 6 nhiệm vụ

Thủ tướng đề nghị Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục phát huy truyền thống "trung với Đảng, hiếu với dân", phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, nắm chắc tình hình, giữ vững chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ trên không và các mặt trận khác; tiên phong, gương mẫu đi đầu trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hiện đại hóa lực lượng; xây dựng và phát triển lực lượng với tinh thần "ba không": không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; không tự mãn, thỏa mãn; không sợ bất cứ kẻ thù nào, đã ra quân là chiến thắng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao danh hiệu Anh hùng lực Lượng vũ trang nhân dân cho Quân chủng Phòng không - Không quân ẢNH: ĐÌNH HUY

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện tốt 6 nhiệm vụ gồm: xây dựng quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong mọi tình huống; tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc; đột phá phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực chiến đấu và quản lý, củng cố và đột phá về công nghiệp quốc phòng; quản lý, kiểm soát và bảo vệ vững chắc không phận quốc gia; tiếp tục chú trọng và làm tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng.

Với những thành tích và chiến công đặc biệt xuất sắc trong xây dựng, chiến đấu và phát triển, Quân chủng Phòng không - Không quân đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, 147 lượt tập thể, 150 lượt cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; cùng hàng nghìn huân, huy chương các loại tặng cho các tập thể và cá nhân. Quân chủng Phòng không - Không quân vinh dự 17 lần được Bác Hồ đến thăm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm nhiều lần.



