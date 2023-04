Quận đầu tiên của TP.HCM công bố tuyển sinh đầu cấp không theo địa giới hành chính

Theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của Q.8, TP.HCM, Trường tiểu học Âu Dương Lân tổ chức chương trình tăng cường tiếng Anh ẢNH CỦA TRƯỜNG





Phân tuyển tuyển sinh đầu cấp theo bản đồ GIS

Quận 8 là một trong 3 địa phương cùng với TP.Thủ Đức và Q.Tân Bình thực hiện thí điểm tuyển sinh đầu cấp áp dụng bản đồ địa lý-bản đồ GIS khi phân tuyến. Trong đó, học sinh được học tại trường gần nơi cư trú, có thể xem xét không phân theo địa giới hành chính của phường.

Phụ huynh có con em trong độ tuổi vào mầm non, lớp 1, lớp 6 cần chú ý các mốc thời gian và các quy định về tham gia đăng ký tuyển sinh đầu cấp như sau:

Từ ngày 1-10.5, phụ huynh sử dụng mã định danh và ngày tháng năm sinh của học sinh để thao tác thử nghiệm đăng ký, kiểm tra thông tin tuyển sinh trên hệ thống trực tuyến tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Từ ngày 11-31.5: Phụ huynh học sinh kiểm tra thông tin và đăng ký tuyển sinh chính thức.

Từ ngày 20.7-29.7: Phụ huynh học sinh xem kết quả và xác nhận nhập học.

Từ ngày 1.8, các trường công bố danh sách xét tuyển.

Ngày 2.8: Xét tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu).

Ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng GD-ĐT Q.8, cho biết sau ngày 31.5, từ dữ liệu thông tin phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh đầu cấp trên hệ thống, căn cứ vào thực tế cư trú của học sinh, phần mềm tuyển sinh sẽ thực hiện việc quét dữ liệu. Theo đó, tâm sẽ là nơi cư trú của học sinh, phần mềm sẽ quét theo bán kính các trường học. Khoảng cách từ vị trí cư trú của học sinh với trường nào gần nhất thì học sinh sẽ học trường đó.

Ngoài ra, UBND Q.8 cũng đề nghị Công an Q.8 chỉ đạo công an 16 phường chủ động và phối hợp các đơn vị, hỗ trợ phụ huynh trong việc cấp mã số định danh cá nhân, căn cước công dân, cập nhật danh sách trẻ trong độ tuổi ra lớp, trẻ chuyển đến, chuyển đi, mới nhập hộ khẩu trên địa bàn; đảm bảo việc xác nhận giấy tạm trú, hỗ trợ người dân trong việc thực hiện mã định danh điện tử đúng theo quy định nhằm tránh các hiện tượng tiêu cực gây áp lực nhận trẻ vào các lớp đầu cấp trên địa bàn phường.

Xác định vị trí địa bàn cư trú thực tế của học sinh khi áp dụng bản đồ GIS. Trong đó thông tin "nơi ở hiện tại" cần được rà soát và cập nhật chính xác và phải có mã định danh của học sinh để thực hiện theo tuyến tại trường gần nơi cư trú.

Phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh đầu cấp trên hệ thống tuyển sinh của ngành giáo dục TP.HCM ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Các thông tin tuyển sinh đặc biệt

Cũng theo thông tin từ phòng GD-ĐT Q.8, Trường mầm non Tổ Ong Vàng nhận trẻ từ 6 tháng đến 12 tháng tuổi; Trường mầm non 19/5, Tuổi Ngọc, Mặt Trời 4, Tổ Ong Vàng, Vườn Sáng tạo, Trái tim nhỏ, nhóm trẻ Vườn ươm Tương lai, lớp mầm non Học viện đầu tiên, Thiên Hà Xanh 2, nhóm trẻ Ánh Sao, nhận trẻ từ 13 tháng đến 18 tháng tuổi.

Đối với lớp 1, Phòng GD-ĐT Q.8 thông tin, chương trình tăng cường tiếng Anh sẽ được tổ chức tại các trường tiểu học Âu Dương Lân, Bông Sao, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Trung Ngạn, An Phong.

Chương trình tiếng Anh tích hợp được tổ chức tại các trường tiểu học Âu Dương Lân, Bông Sao, Nguyễn Trung Ngạn, Hoàng Minh Đạo và Trần Nguyên Hãn với sĩ số không quá 35 học sinh/lớp.

Chương trình song ngữ tiếng Pháp được tổ chức tại Trường tiểu học Bông Sao và tuyển học sinh của 16 phường.

Chương trình tăng cường tiếng Trung được tổ chức tại Trường tiểu học Lý Thái Tổ và xét tuyển học sinh dân tộc Hoa có nhu cầu học ngoại ngữ này.

Đối với các loại hình lớp học tăng cường ngoại ngữ, hàng năm, hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét, đưa ra khỏi loại hình này các học sinh không theo kịp chương trình và tổ chức khảo sát tuyển bổ sung nhưng phải bảo đảm sĩ số không vượt quá quy định.

Bên cạnh đó, Q.8 thực hiện chương trình tăng cường tiếng Anh tại Trường THCS Khánh Bình, Chánh Hưng, Sương Nguyệt Anh, Bình An, Lý Thánh Tông, Tùng Thiện Vương, Phú Lợi và Lê Lai.

Trường THCS Chánh Hưng tuyển sinh lớp 6 chương trình tăng cường tiếng Pháp (ngoại ngữ 1) với những học sinh lớp 5 Trường tiểu học Bông Sao đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 5 mỗi môn tiếng Việt và toán từ 8 điểm trở lên, có điểm trung bình các môn tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp từ 6 điểm trở lên.

Báo Thanh Niên sẽ cập nhật liên tục những thông tin về tuyển sinh đầu cấp của các quận, huyện tại TP.HCM