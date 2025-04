Quân đội Israel mở tour du lịch đến vùng lãnh thổ Syria

Các chuyến tham quan do quân đội Israel mở 2 lần/ngày tại cao nguyên Golan đang tranh chấp sẽ diễn ra trong một tuần bắt đầu từ ngày 14.4. Vé đã được bán hết gần như ngay lập tức, theo The Guardian ngày 11.4.

Các xe quân sự của Israel di chuyển gần cao nguyên Golan hồi tháng 12.2024 ẢNH: REUTERS

Dưới sự hộ tống của IDF trên xe buýt chống đạn, các nhóm tham quan nhỏ sẽ di chuyển khoảng 2,5 km vào lãnh thổ Syria mà Israel kiểm soát. Hành trình du lịch bao gồm núi Hermon và trang trại Shebaa.

IDF đã kiểm soát vùng đệm Golan sau khi chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad sụp đổ vào tháng 12.2024. Israel kiểm soát phần lớn cao nguyên Golan và trang trại Shebaa kể từ năm 1967.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh lực lượng Israel sẽ duy trì hiện diện ở khu vực núi Hermon và vùng đệm Golan "vô thời hạn" và không để quân đội Syria mới "tiến vào khu vực phía nam Damascus", theo Middle East Eye.

Du khách cũng có thể đi bộ đường dài và bơi ở thung lũng sông Ruqqad - chảy vào Yarmouk giáp biên giới với Jordan, và ngắm nhìn một số phần của tuyến đường sắt Ottoman Hejaz bị bỏ hoang.

Các chuyến tham quan này sẽ được quân đội Israel hướng dẫn và những người tham gia sẽ nhận được giấy phép đặc biệt. Các chuyến đi được tổ chức bởi Sư đoàn 210 của IDF, phối hợp với một tổ chức của Israel có tên "Bạn hữu tham quan", truyền thông Israel đưa tin vào ngày 11.4.

Sáu tuần sau khi Israel phong tỏa Gaza, nguồn lương thực đang cạn kiệt

Quân đội Israel cho biết: "Điều quan trọng đối với chúng tôi là khôi phục di sản và du lịch cho khu vực này và kể lại câu chuyện về những trận chiến trong xung đột". Trả lời câu hỏi của báo Israel Haaretz, IDF khẳng định chuyến tham quan này "nằm trong lãnh thổ Israel chứ không phải Syria".

Khách du lịch tự chịu rủi ro và các chuyến đi có thể bị hủy nếu có vấn đề về an ninh. Các nhà tổ chức hy vọng tình hình an ninh sẽ cho phép có thêm nhiều tour du lịch đến Syria sau Lễ Vượt Qua, theo The Guardian.

Phía Syria chưa bình luận về các thông tin mới trên.