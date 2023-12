Quân đội Israel xác nhận nhiều binh sĩ thiệt mạng do đồng đội bắn nhầm, tai nạn

Theo báo The Times of Israel, dữ liệu do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố gần đây cho thấy số binh sĩ Israel thiệt mạng vì bị bắn nhầm hay tai nạn trong chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza chiếm tỉ lệ không nhỏ trong tổng số thương vong.

Số liệu tính đến hôm 12.12 cho thấy 20 quân nhân Israel tử trận vì bị bắn nhầm hoặc tai nạn kể từ khi Israel triển khai tấn công trên bộ vào Gaza hôm 27.10.

Cụ thể, 13 binh sĩ đã thiệt mạng do bị nhận dạng nhầm trong các trận không kích, pháo kích của xe tăng, và giao chiến. Một người thiệt mạng do phát súng vô ý, và 2 người khác do sự cố súng đạn. Bên cạnh đó, lực lượng Israel cũng mất 2 binh sĩ bị xe bọc thép cán lên, và 2 binh sĩ chết vì mảnh văng từ các vụ nổ do lực lượng Israel kích hoạt.

Binh sĩ Israel gần biên giới Israel - Hamas REUTERS

IDF đánh giá có vô số nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn chết người, như số lượng lớn binh sĩ được triển khai, liên lạc trục trặc giữa các lực lượng, và binh sĩ mệt mỏi, không chú ý đến các quy định an toàn.

Hiện Israel đã triển khai hàng nghìn lính bộ binh tại Gaza để tiêu diệt lực lượng Hamas. Số liệu vừa nêu là tính đến ngày 12.12, khi tổng số binh sĩ Israel thiệt mạng trong chiến dịch trên bộ là 105 người Tính đến 20.12, tổng số này là 132 người. Có 1.860 binh sĩ bị thương, trong đó có 296 trường hợp thương nặng.

Chiến dịch trên bộ diễn ra 3 tuần sau lực lượng Hamas tấn công miền nam Israel hôm 7.10 và giết chết khoảng 1.200 người – phần lớn là dân thường – và bắt cóc ít nhất 240 con tin.

Ngay sau đó, Israel tấn công Gaza với mục tiêu giải cứu con tin và xóa sổ nhóm Hamas. Hoạt động trên bộ ban đầu tập trung ở phía bắc Gaza nhưng nay đã mở rộng sang phía nam Dải Gaza.

Theo The Times of Israel, hiện vẫn còn 128 con tin vẫn còn bị giam giữ ở Gaza sau khi một số đã được thả nhờ thoả thuận dừng bắn của Israel - Hamas kéo dài một tuần vào cuối tháng 11.

Theo thống kê của Bộ y tế Gaza, gần 19.000 người ở Gaza đã thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Quân đội Israel ước tính đã tiêu diệt 7.000 tay súng Hamas và thừa nhận nhiều dân thường đã thiệt mạng.