Quân đội Mỹ sắp được phép tiếp cận các cảng, sân bay ở Papua New Guinea?

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ tới Papua New Guinea sau hội nghị thượng đỉnh G7 từ ngày 19-21.5 tại thành phố Hiroshima (Nhật Bản), mặc dù kế hoạch của ông có thể thay đổi tùy thuộc vào tiến trình đàm phán trần nợ ở Mỹ, theo Nikkei Asia.

Tổng thống Biden dự kiến gặp Thủ tướng Papua New Guinea James Marape và các nhà lãnh đạo khác của đảo quốc Thái Bình Dương này. Hai nhà lãnh đạo sẽ "thảo luận về những cách tăng cường hợp tác đối với những thách thức quan trọng đối với khu vực và Mỹ như chống biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên biển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện", theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Đại học Howard ở Washington D.C ngày 13.5 Reuters

Nếu chuyến thăm diễn ra, ông Biden sẽ trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến Papua New Guinea, trong bối cảnh chính quyền của ông đang tăng cường quan hệ với các đảo quốc Thái Bình Dương.

Hai nước đang chuẩn bị cho hiệp ước quốc phòng để được ký kết trong chuyến công du sắp tới của ông Biden. Thỏa thuận được thiết kế để cho phép quân đội Mỹ sử dụng một số cơ sở và khu vực nhất định ở Papua New Guinea với điều kiện cả hai bên đồng ý, theo Nikkei Asia dẫn một số nguồn thạo tin.

Cũng theo nguồn tin, các địa điểm tiềm năng đang được thảo luận bao gồm sân bay Momote, sân bay quốc tế Jacksons, sân bay Nadzab, căn cứ hải quân Lombrum, cảng biển Lae và cảng Moresby.

Cờ của Papua New Guinea tung bay tại cảng Moresby Chụp màn hình Nikkei Asia

Mỹ muốn đặt trước các vật liệu bao gồm thiết bị, nhiên liệu và phụ tùng thay thế để có thể tạo thành trung tâm bảo dưỡng và tiếp tế cho máy bay và tàu quân sự trong các trường hợp bất ngờ. Mỹ cũng đặt mục tiêu tiến hành huấn luyện và tập trận chung để củng cố các khả năng của Papua New Guinea.

"Khi được ký kết, Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng (DCA) giữa Mỹ và Papua New Guinea sẽ là khuôn khổ nền tảng để hai quốc gia chúng tôi tăng cường mối quan hệ an ninh song phương, nâng cao năng lực của Lực lượng Phòng vệ Papua New Guinea để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đồng thời tăng cường sự ổn định và an ninh trong khu vực", một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Nikkei Asia.

Papua New Guinea nằm ở mũi phía nam của chuỗi đảo thứ hai, bao gồm quần đảo Ogasawara của Nhật Bản và lãnh thổ Guam của Mỹ. Các cơ sở ở đó có thể được sử dụng để khởi động các hoạt động hỗ trợ và quân sự trong trường họp xảy ra cuộc khủng hoảng tiềm tàng ở eo biển Đài Loan hoặc Biển Đông, theo Nikkei Asia.