Quân đội Mỹ sẽ truyền hình trực tiếp phiên xử bắn tội phạm xả súng ở căn cứ

Tin liên quan Tiểu bang Mỹ cân nhắc hình thức xử tử mới sau vụ hành quyết thất bạiCác quan chức hàng đầu của đảng Cộng hòa tại tiểu bang Tennessee đang cân nhắc áp dụng các hình thức xử tử khác sau vụ hành hình thất bại đối với nữ tử tù Christa Pike. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Xử bắn Bang Texas Lầu năm góc Donald Trump Tổng thống Trump Pete Hegseth Fort Hood Nidal Malik Hasan căn cứ Fort Hood Mỹ hành quyết Bang Nam Carolina phát sóng trực tuyến Án tử hình
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