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    Quân đội Mỹ sẽ truyền hình trực tiếp phiên xử bắn tội phạm xả súng ở căn cứ
    VideoThế giới

    Quân đội Mỹ sẽ truyền hình trực tiếp phiên xử bắn tội phạm xả súng ở căn cứ

    Trúc Huỳnh - Vi Trân
    Lầu Năm Góc thông báo vụ hành quyết bằng đội xử bắn đối với tử tội Nidal Malik Hasan - hung thủ nổ súng tại căn cứ Fort Hood - sẽ được phát sóng trực tuyến.

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