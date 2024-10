Quân đội Nga áp sát thành phố hậu cần chiến lược miền đông Ukraine

Theo thông tin từ quân đội Ukraine, binh sĩ Nga đã tiếp cận Toretsk, thành phố cách thị trấn Vuhledar khoảng 130km về phía bắc. Vuhledar từng được xem là pháo đài vững chắc của quân đội Ukraine trong hơn 2 năm, cho đến khi Moscow giành kiểm soát hồi tuần trước.

Phát ngôn viên Anastasiia Bobovnikova của nhóm tác chiến chiến thuật Luhansk của Ukraine cho biết tình hình không ổn định, giao tranh diễn ra gần như ở mọi lối vào thành phố Toretsk”.

Lực lượng Nga đã nhắm đến Toretsk kể từ tháng 8, và kiểm soát nhiều ngôi làng dọc hướng tiến quân. Giới phân tích quân sự nhận định việc kiểm soát Toretsk sẽ giúp Nga cản trở được các tuyến hậu cần quan trọng kết nối hậu phương với tiền tuyến Ukraine.

Biển báo bị hư hại có dòng chữ 'Toretsk', in màu cờ Ukraine, gần một tòa nhà khai thác than và bãi thải than, tại thị trấn Toretsk, gần chiến tuyến ở khu vực Donetsk (Ukraine), ngày 3.7.2024 ẢNH: REUTERS

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), có trụ sở tại Mỹ, dẫn thông tin từ các blogger quân sự người Nga nói rằng quân đội Moscow đã tiến đến dọc phố Rudnychna và Torhova ở trung tâm Toretsk, song chưa có bằng chứng cụ thể.

Theo trang The New Voice of Ukraine, bà Bobovnikova ngày 8.10 nói quân đội Nga đã tiến vào ngoại ô ở phía đông thành phố và hướng đến khu mỏ ở trung tâm, song hiện không dễ đánh giá Moscow đã kiểm soát bao nhiêu phần trong thành phố, do giao chiến diễn ra mỗi ngày.

Bà cho biết “Tình hình liên tục thay đổi, đôi khi chúng tôi tràn qua vị trí của Nga, đôi khi ngược lại. Tuy nhiên, chúng tôi liên tục khôi phục vị trí kiểm soát và cố giành lại các khu vực từ quân đội Nga nhằm ngăn đà tiến công”.

Tại miền đông Ukraine, quân đội Nga được cho là đặt mục tiêu kiểm soát các thành phố Pokrovsk, Kurakhiv, Kupyansk, Lyman và Toretsk.